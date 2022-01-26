Квартиры для детей: канадец создает игровые домики со всеми удобствами настоящих жилищ

Большинство людей годами копят на дом или квартиру своей мечты. Однако есть и те, кто тратит баснословные деньги на полностью меблированные игровые домики для своих чад, созданные канадской компанией «Charmed Playhouses».
Тайсон Ливитт 9 лет проработал ландшафтным дизайнером, прежде чем основал свою фирму. На это его побудили дворы его клиентов, которые, несмотря на свои масштабы, были либо совсем пусты, либо в крайне плачевном состоянии.
Он решил, что может сделать эти дворы лучше, и не прогадал: его творения оказались востребованы. Увидев построенный им домик на дереве для его детей, один из клиентов спросил, может ли он построить домик в стиле Рапунцель.
Этот стилизованный домик оказался первым, после чего заказы посыпались пачками. Самый бюджетный из них обойдется заказчику в 3,5 тыс. долларов. Некоторые приобретали их и за 200 тыс. долларов, разбавляя какими-то особенными пожеланиями.
По его рассказам, самые дорогие домики ничем не уступают многим настоящим домам не только по внешнему виду, но по внутренним удобствам. Ведь в них можно провести водопровод и электричество, разместить паркетные полы, мебель и люстры.
Также можно добавить потайные двери, и даже почтовые линии. В общем, всё, что нужно для полноценной жизни! Да и взрослому человеку будет куда сбежать от семейного скандала - в игровой домик на заднем дворе.
Ведь некоторые из домов содержат до трех этажей, общей высотой в 10 метров. Самое интересное, что изначально все творения создавались силами трех человек: самим Тайроном, его супругой и ещё одним сотрудником. Сейчас же штат расширен до 15 человек.
Понятно, что не все себе могут позволить даже самую дешевую версию, поэтому компания планирует открыть курорт из игровых домиков, в которых можно будет остановиться целой семьей. Каждая комната будет иметь уникальный стиль, способный порадовать как маленьких, так и больших детей.
Источник:
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