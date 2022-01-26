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Квартиры для детей: канадец создает игровые домики со всеми удобствами настоящих жилищ

Квартиры для детей: канадец создает игровые домики со всеми удобствами настоящих жилищ (19 фото)

Автор:
26 января 2022 02:55
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Charmed Playhouses   дизайн   дизайнерская идея   дома для детей   дома на дереве   домики   ландшафтный дизайн двора   
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Большинство людей годами копят на дом или квартиру своей мечты. Однако есть и те, кто тратит баснословные деньги на полностью меблированные игровые домики для своих чад, созданные канадской компанией «Charmed Playhouses».

Тайсон Ливитт 9 лет проработал ландшафтным дизайнером, прежде чем основал свою фирму. На это его побудили дворы его клиентов, которые, несмотря на свои масштабы, были либо совсем пусты, либо в крайне плачевном состоянии.

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Он решил, что может сделать эти дворы лучше, и не прогадал: его творения оказались востребованы. Увидев построенный им домик на дереве для его детей, один из клиентов спросил, может ли он построить домик в стиле Рапунцель.

Этот стилизованный домик оказался первым, после чего заказы посыпались пачками. Самый бюджетный из них обойдется заказчику в 3,5 тыс. долларов. Некоторые приобретали их и за 200 тыс. долларов, разбавляя какими-то особенными пожеланиями.

По его рассказам, самые дорогие домики ничем не уступают многим настоящим домам не только по внешнему виду, но по внутренним удобствам. Ведь в них можно провести водопровод и электричество, разместить паркетные полы, мебель и люстры.

Также можно добавить потайные двери, и даже почтовые линии. В общем, всё, что нужно для полноценной жизни! Да и взрослому человеку будет куда сбежать от семейного скандала  - в игровой домик на заднем дворе.


Ведь некоторые из домов содержат до трех этажей, общей высотой в 10 метров. Самое интересное, что изначально все творения создавались силами трех человек: самим Тайроном, его супругой и ещё одним  сотрудником. Сейчас же штат расширен до 15 человек.

Понятно, что не все себе могут позволить даже самую дешевую версию, поэтому компания планирует открыть курорт из игровых домиков, в которых можно будет остановиться целой семьей. Каждая комната будет иметь уникальный стиль, способный порадовать как маленьких, так и больших детей.

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Метки: Charmed Playhouses   дизайн   дизайнерская идея   дома для детей   дома на дереве   домики   ландшафтный дизайн двора   
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