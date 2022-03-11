Залипательная прогулка по замёрзшему батуту

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Ничего необычного - мужчина просто прошёлся по батуту, на котором замёрзла вода. Но внезапно видео стало популярно и виной всему его расслабляющее действие.
Житель Далласа (Техас, США) просто вышел на задний двор и попрыгал на замёрзшем батуте. То, как лёд трескался и ломался под ногами мужчины, показалось людям завораживающим зрелищем, которое хочется пересматривать снова и снова. Ролик набрал миллионы просмотров и стал вирусным.
Залипательно!
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АНТИФИШКИ
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Метки: АСМР батут видео залипательно интересное лёд милота фото
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