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Залипательная прогулка по замёрзшему батуту

Залипательная прогулка по замёрзшему батуту (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2022 09:46
Сообщество : Юмор
Метки: АСМР   батут   видео   залипательно   интересное   лёд   милота   фото   
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Ничего необычного - мужчина просто прошёлся по батуту, на котором замёрзла вода. Но внезапно видео стало популярно и виной всему его расслабляющее действие.

Житель Далласа (Техас, США) просто вышел на задний двор и попрыгал на замёрзшем батуте. То, как лёд трескался и ломался под ногами мужчины, показалось людям завораживающим зрелищем, которое хочется пересматривать снова и снова. Ролик набрал миллионы просмотров и стал вирусным.

Источник:

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Метки: АСМР   батут   видео   залипательно   интересное   лёд   милота   фото   
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Hunson Abadeer 41 минуту назад
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