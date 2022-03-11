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"Время, пожалуйста, остановись": группа Rammstein выпустила новый клип

"Время, пожалуйста, остановись": группа Rammstein выпустила новый клип (1 фото + 2 видео)

Автор:
11 марта 2022 09:23
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: rammstein   Музыка   видео   знаменитости   интересно   клип   
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Известная группа Rammstein выпустила видеоклип на песню “Zeit” (Время) - сингл с одноимённого нового альбома, который выйдет 29 апреля. Текст и завораживающий видеоряд посвящены жизни и смерти.

Внимание! Содержимое видео может шокировать

Альтернативный источник, если данный клип запрещён в вашей стране.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: rammstein   Музыка   видео   знаменитости   интересно   клип   
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5  комментариев
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44k
dima423 2 часа назад
Сильно... и красиво)
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cvintus_1 24 минуты назад
Мурахи бегали весь клип
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1k
_Квантовый_Художник_ 59 минут назад
Мама, роди меня обратно.
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6k
Александр Зотов Час назад
Фаустовские мотивы)
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