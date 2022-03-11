"Время, пожалуйста, остановись": группа Rammstein выпустила новый клип

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Известная группа Rammstein выпустила видеоклип на песню “Zeit” (Время) - сингл с одноимённого нового альбома, который выйдет 29 апреля. Текст и завораживающий видеоряд посвящены жизни и смерти.
Внимание! Содержимое видео может шокировать
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Перевод и разбор текста песни
Источник:
АНТИФИШКИ
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