Куда пропал Рональд Макдональд?

К середине 1960-х годов популярность клоуна-маскота возросла. В 1965 году Рональд Макдональд впервые появился в национальной телевизионной рекламной кампании в ролике, который транслировали во время парада Macy’s в День благодарения. Он также появился в рекламе во время первого Супербоула в январе 1966 года.

В 1970-х Рональд Макдональд недолгое время появлялся в собственной серии комиксов, где также были представлены другие знакомые нам персонажи. Все эти персонажи, включая Гамбурглара и Мэра МакЧиза, являлись символами брэнда в 1980-е и 90-е года. Персонажи «Макдональдлэнда» даже сыграли в нескольких художественных фильмах.

Кампания «Макдональдлэнд» завершилась в 2003 году, когда началась кампания «Вот что я люблю». Рональд Макдональд определенно все еще оставался символом сети, но все реже и реже фигурировал в рекламных кампаниях.