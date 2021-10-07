Куда пропал Рональд Макдональд?

Вы наверняка уже задумывались о том, что последние годы Рональда Макдональда совсем не видать, не так ли? А все потому, что в 2016 году «Макдоналдс» решил отказаться от своего главного символа. Так почему же одна из крупнейших корпораций в мире отправила на пенсию самого узнаваемого клоуна на свете, и как в этом замешан Стивен Кинг?
История Рональда Макдональда
«Макдоналдс» создал Рональда Макдональда в начале 1960-х, чтобы поднять продажи гамбургеров по одной отдельной франшизе. В 1963 году владельцы франшизы в Вашингтоне запустили рекламу ресторана на местном телевидении – в ролике появился клоун по имени Бозо, который предлагал детям попросить родителей отвести их в Макдональдс.
К середине 1960-х годов популярность клоуна-маскота возросла. В 1965 году Рональд Макдональд впервые появился в национальной телевизионной рекламной кампании в ролике, который транслировали во время парада Macy’s в День благодарения. Он также появился в рекламе во время первого Супербоула в январе 1966 года.
В 1970-х Рональд Макдональд недолгое время появлялся в собственной серии комиксов, где также были представлены другие знакомые нам персонажи. Все эти персонажи, включая Гамбурглара и Мэра МакЧиза, являлись символами брэнда в 1980-е и 90-е года. Персонажи «Макдональдлэнда» даже сыграли в нескольких художественных фильмах.
Кампания «Макдональдлэнд» завершилась в 2003 году, когда началась кампания «Вот что я люблю». Рональд Макдональд определенно все еще оставался символом сети, но все реже и реже фигурировал в рекламных кампаниях.
Падение Рональда Макдональда
Для вымышленного клоуна Рональд Макдональд удивительно часто оказывался в центре скандалов. Все дело в том, что задача Рональда Макдональда продвигать фаст-фуд детям, становилась все более проблематичной в глазах общественности – особенно на фоне роста ожирения среди детей.
В 2011 году 550 врачей и медицинских работников объединились, чтобы разместить в разных газетах США объявления с требованием уволить Рональда Макдональда и «перестать делать следующее поколение больным». «Макдоналдс» в ответ заявил, что Рональд Макдональд не рекламирует детям нездоровую пищу, и вообще, родители сами решают, чем будут питаться их дети.
Пока шли дебаты о роли Рональда Макдональда в массовом маркетинге нездоровой пищи для детей, популярность клоунов в целом быстро падала. Клоуны все чаще оказывались звездами жанра ужасов, вместо того чтобы смешить людей. Не говоря уже о том, что многие жуткие клоуны, в том числе Пеннивайз из «Оно» Стивена Кинга, подозрительно напоминают Рональда Макдональда с его яркими красными волосами.
Рональд Макдональд официально уходит на пенсию
Как ни странно, причиной официального ухода Рональда Макдональда на пенсию стали именно злобные клоуны, а не забота о здоровье детей. Хотя Рональда Макдональда постепенно выводили примерно с 2010 года, официально его убрали в 2016 году после того, как США несколько месяцев подряд терроризировали злые клоуны, которые пугали людей. Возможно, что все начиналось как пранк, но со временем ситуация приняла серьезный оборот: у клоунов появилось оружие, некоторые пытались заманить детей в лес. Компания сделала официальное заявление, в котором пообещала ограничить участие Рональда Макдональда в общественных мероприятиях, учитывая сложившуюся обстановку.
Хотя клоун официально ушел на пенсию, благотворительный фонд «Дом Рональда Макдональда» по-прежнему использует его имя. А учитывая, что он был одним из самых узнаваемых маскотов в мире, не исключено, что мы еще увидим его в будущем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Задумывался" - не то слово! Ночей не сплю, только об этом и думаю!