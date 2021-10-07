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Куда пропал Рональд Макдональд?

Куда пропал Рональд Макдональд? (4 фото)

Автор:
07 октября 2021 21:25
Сообщество : Факты
Метки: McDonald's   Макдоналдс   интересное   клоуны   рональд макдональд   
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Вы наверняка уже задумывались о том, что последние годы Рональда Макдональда совсем не видать, не так ли? А все потому, что в 2016 году «Макдоналдс» решил отказаться от своего главного символа. Так почему же одна из крупнейших корпораций в мире отправила на пенсию самого узнаваемого клоуна на свете, и как в этом замешан Стивен Кинг?

История Рональда Макдональда

«Макдоналдс» создал Рональда Макдональда в начале 1960-х, чтобы поднять продажи гамбургеров по одной отдельной франшизе. В 1963 году владельцы франшизы в Вашингтоне запустили рекламу ресторана на местном телевидении – в ролике появился клоун по имени Бозо, который предлагал детям попросить родителей отвести их в Макдональдс.

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К середине 1960-х годов популярность клоуна-маскота возросла. В 1965 году Рональд Макдональд впервые появился в национальной телевизионной рекламной кампании в ролике, который транслировали во время парада Macy’s в День благодарения. Он также появился в рекламе во время первого Супербоула в январе 1966 года.

В 1970-х Рональд Макдональд недолгое время появлялся в собственной серии комиксов, где также были представлены другие знакомые нам персонажи. Все эти персонажи, включая Гамбурглара и Мэра МакЧиза, являлись символами брэнда в 1980-е и 90-е года. Персонажи «Макдональдлэнда» даже сыграли в нескольких художественных фильмах.

Кампания «Макдональдлэнд» завершилась в 2003 году, когда началась кампания «Вот что я люблю». Рональд Макдональд определенно все еще оставался символом сети, но все реже и реже фигурировал в рекламных кампаниях.

Падение Рональда Макдональда

Для вымышленного клоуна Рональд Макдональд удивительно часто оказывался в центре скандалов. Все дело в том, что задача Рональда Макдональда продвигать фаст-фуд детям, становилась все более проблематичной в глазах общественности – особенно на фоне роста ожирения среди детей.

В 2011 году 550 врачей и медицинских работников объединились, чтобы разместить в разных газетах США объявления с требованием уволить Рональда Макдональда и «перестать делать следующее поколение больным». «Макдоналдс» в ответ заявил, что Рональд Макдональд не рекламирует детям нездоровую пищу, и вообще, родители сами решают, чем будут питаться их дети.

Пока шли дебаты о роли Рональда Макдональда в массовом маркетинге нездоровой пищи для детей, популярность клоунов в целом быстро падала. Клоуны все чаще оказывались звездами жанра ужасов, вместо того чтобы смешить людей. Не говоря уже о том, что многие жуткие клоуны, в том числе Пеннивайз из «Оно» Стивена Кинга, подозрительно напоминают Рональда Макдональда с его яркими красными волосами.

Рональд Макдональд официально уходит на пенсию

Как ни странно, причиной официального ухода Рональда Макдональда на пенсию стали именно злобные клоуны, а не забота о здоровье детей. Хотя Рональда Макдональда постепенно выводили примерно с 2010 года, официально его убрали в 2016 году после того, как США несколько месяцев подряд терроризировали злые клоуны, которые пугали людей. Возможно, что все начиналось как пранк, но со временем ситуация приняла серьезный оборот: у клоунов появилось оружие, некоторые пытались заманить детей в лес. Компания сделала официальное заявление, в котором пообещала ограничить участие Рональда Макдональда в общественных мероприятиях, учитывая сложившуюся обстановку.

Хотя клоун официально ушел на пенсию, благотворительный фонд «Дом Рональда Макдональда» по-прежнему использует его имя. А учитывая, что он был одним из самых узнаваемых маскотов в мире, не исключено, что мы еще увидим его в будущем.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: McDonald's   Макдоналдс   интересное   клоуны   рональд макдональд   
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Cornho Полчаса назад
"Вы наверняка уже задумывались о том, что последние годы Рональда Макдональда совсем не видать"

"Задумывался" - не то слово! Ночей не сплю, только об этом и думаю!
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Джордж. Вашингтон. 2 часа назад
Нормальный клоун может разрекламировать фастфуд так, что он до сих пор популярнее биг-мака
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