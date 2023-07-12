Карникс — духовой музыкальный инструмент, без которого когда-то невозможно было представить себе кельтское поле боя. Древние кельты использовали его в качестве психологического оружия в период между 300 г. до н. э. и 200 г. н. э. в Западной и Центральной Европе, а также за её пределами.
Музыкальный инструмент представлял собой длинную бронзовую трубку с изгибами на обоих концах. Нижний конец трубки имел мундштук, а верхний расширялся в раструб, обычно украшенный чем-то вроде злобной морды кабана. Историки считают, что для устрашения у этой кабаньей головы был двигающийся язык, который хлопал вверх и вниз, усиливая шум, издаваемый инструментом. Воины несли карниксы, торчавшие вертикально, и дудели в них изо всех сил — чем больше ужасного шума, снижающего моральный дух противника, тем лучше!
Карниксы использовали группы кельтских наёмников; о нём сохранились упоминания у античных историков — эти шумные «дуделки» были слышны и при нападении на греческое святилище в Дельфах в 279 г. до н. э., и в Галлии во время сражения с войсками Юлия Цезаря. С ними столкнулся и Клавдий, когда вторгся в Британию. Есть даже изображение карниксов на буддийской скульптуре в Индии — в железном веке люди тоже иногда забирались очень далеко от дома. Физически ни одного целого карникса не сохранилось, но есть около дюжины его фрагментов и много изображений.
Карникс использовали не только кельты, но и даки — фракийские племена, жившие на территории современной Румынии и Молдавии. Термин «кельтский» вообще непрост. Представление о панъевропейской кельтской культуре — это миф; скорее, аспекты искусства и технологий были общими для разных культур на огромных расстояниях. Карникс — один из примеров этого.
Греческий историк Полибий (206–126 гг. до н. э.) ярко описал, как войска кельтов устрашали римлян в битве при Теламоне (225 г. до н. э.):
…с другой стороны, кельты пугали их боевым строем и шумом. Действительно, число трубачей и свирельщиков было у них невообразимо велико, а когда всё войско разом исполняло боевую песню, поднимался столь сильный и необыкновенный шум, что не только слышались звуки свирелей и голоса воинов, но звучащими казались самые окрестности, повторявшие эхо.
А римский историк Диодор Сицилийский примерно в 60—30 годах до н. э. писал следующее:
К тому же трубы их по-варварски необычайны; трубя в них, они издают неприятный звук, который так хорошо сочетается с грохотом сражений.
В 2004 году археологи обнаружили клад ритуально уничтоженного оружия, в том числе дюжину мечей, ножны, наконечники копий, щит, бронзовые шлемы, железный шлем в форме лебедя, котел, останки животных и семь карниксов. До открытия галло-римского святилища в Тинтиньяке (Франция) были найдены останки лишь пяти настоящих карниксов.
Самый хорошо сохранившийся из них был обнаружен в Дескфорде, Шотландия, в 1816 году. У карникса Дескфорда есть только колокольчик на голове кабана, а грива, язык и трубки отсутствуют. Также были найдены изображения трубачей, играющих на карниксе. На римском денарии 48 г. до н. э. изображен карникс. Три трубача с карниксами занимают видное место в изображении на серебряном котле из Гундеструпа, который был найден в датском торфяном болоте.
С другой стороны, один из семи карниксов, найденных в Тинтиньяке, можно было составить из фрагментов почти целиком. Он был разбит на 40 частей. Когда эту головоломку собрали в одно целое, оказалось, что длина инструмента — примерно 1,5 метра, и не хватает всего одной секции трубки. Колокольчик наверху представлял собой голову кабана с торчащими клыками и большими заострёнными ушами. После восстановления этот артефакт оказался первым практически полным карниксом из найденных.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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