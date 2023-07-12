FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1847 постов • 326 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Карникс —&nbsp;древнее психологическое оружие войны

Карникс — древнее психологическое оружие войны

Автор:
12 июля 2023 16:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   древний инструмент   древний мир   интересно   карникс   кельты   познавательно   факты   
1313
5
1

Карникс — духовой музыкальный инструмент, без которого когда-то невозможно было представить себе кельтское поле боя. Древние кельты использовали его в качестве психологического оружия в период между 300 г. до н. э. и 200 г. н. э. в Западной и Центральной Европе, а также за её пределами.

Музыкальный инструмент представлял собой длинную бронзовую трубку с изгибами на обоих концах. Нижний конец трубки имел мундштук, а верхний расширялся в раструб, обычно украшенный чем-то вроде злобной морды кабана. Историки считают, что для устрашения у этой кабаньей головы был двигающийся язык, который хлопал вверх и вниз, усиливая шум, издаваемый инструментом. Воины несли карниксы, торчавшие вертикально, и дудели в них изо всех сил — чем больше ужасного шума, снижающего моральный дух противника, тем лучше!


Карниксы использовали группы кельтских наёмников; о нём сохранились упоминания у античных историков — эти шумные «дуделки» были слышны и при нападении на греческое святилище в Дельфах в 279 г. до н. э., и в Галлии во время сражения с войсками Юлия Цезаря. С ними столкнулся и Клавдий, когда вторгся в Британию. Есть даже изображение карниксов на буддийской скульптуре в Индии — в железном веке люди тоже иногда забирались очень далеко от дома. Физически ни одного целого карникса не сохранилось, но есть около дюжины его фрагментов и много изображений.


Карникс использовали не только кельты, но и даки — фракийские племена, жившие на территории современной Румынии и Молдавии. Термин «кельтский» вообще непрост. Представление о панъевропейской кельтской культуре — это миф; скорее, аспекты искусства и технологий были общими для разных культур на огромных расстояниях. Карникс — один из примеров этого.


Греческий историк Полибий (206–126 гг. до н. э.) ярко описал, как войска кельтов устрашали римлян в битве при Теламоне (225 г. до н. э.):


…с другой стороны, кельты пугали их боевым строем и шумом. Действительно, число трубачей и свирельщиков было у них невообразимо велико, а когда всё войско разом исполняло боевую песню, поднимался столь сильный и необыкновенный шум, что не только слышались звуки свирелей и голоса воинов, но звучащими казались самые окрестности, повторявшие эхо.



А римский историк Диодор Сицилийский примерно в 60—30 годах до н. э. писал следующее:


К тому же трубы их по-варварски необычайны; трубя в них, они издают неприятный звук, который так хорошо сочетается с грохотом сражений.


В 2004 году археологи обнаружили клад ритуально уничтоженного оружия, в том числе дюжину мечей, ножны, наконечники копий, щит, бронзовые шлемы, железный шлем в форме лебедя, котел, останки животных и семь карниксов. До открытия галло-римского святилища в Тинтиньяке (Франция) были найдены останки лишь пяти настоящих карниксов.


Самый хорошо сохранившийся из них был обнаружен в Дескфорде, Шотландия, в 1816 году. У карникса Дескфорда есть только колокольчик на голове кабана, а грива, язык и трубки отсутствуют. Также были найдены изображения трубачей, играющих на карниксе. На римском денарии 48 г. до н. э. изображен карникс. Три трубача с карниксами занимают видное место в изображении на серебряном котле из Гундеструпа, который был найден в датском торфяном болоте.

С другой стороны, один из семи карниксов, найденных в Тинтиньяке, можно было составить из фрагментов почти целиком. Он был разбит на 40 частей. Когда эту головоломку собрали в одно целое, оказалось, что длина инструмента — примерно 1,5 метра, и не хватает всего одной секции трубки. Колокольчик наверху представлял собой голову кабана с торчащими клыками и большими заострёнными ушами. После восстановления этот артефакт оказался первым практически полным карниксом из найденных.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   древний инструмент   древний мир   интересно   карникс   кельты   познавательно   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Тимоша Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

104736



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гений

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#интересно#история#новости#улыбнуло#Индия#СССР#драка
#интересное#животные#позитив#кино#в мире#Прошлое#мир#истории#США#красота
#Юмор#забавно#факты#удивительно#Ynews#шоу бизнес#машина#погода#Жизнь#находка
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться