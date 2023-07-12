Музыкальный инструмент представлял собой длинную бронзовую трубку с изгибами на обоих концах. Нижний конец трубки имел мундштук, а верхний расширялся в раструб, обычно украшенный чем-то вроде злобной морды кабана. Историки считают, что для устрашения у этой кабаньей головы был двигающийся язык, который хлопал вверх и вниз, усиливая шум, издаваемый инструментом. Воины несли карниксы, торчавшие вертикально, и дудели в них изо всех сил — чем больше ужасного шума, снижающего моральный дух противника, тем лучше!

Карниксы использовали группы кельтских наёмников; о нём сохранились упоминания у античных историков — эти шумные «дуделки» были слышны и при нападении на греческое святилище в Дельфах в 279 г. до н. э., и в Галлии во время сражения с войсками Юлия Цезаря. С ними столкнулся и Клавдий, когда вторгся в Британию. Есть даже изображение карниксов на буддийской скульптуре в Индии — в железном веке люди тоже иногда забирались очень далеко от дома. Физически ни одного целого карникса не сохранилось, но есть около дюжины его фрагментов и много изображений.

Карникс использовали не только кельты, но и даки — фракийские племена, жившие на территории современной Румынии и Молдавии. Термин «кельтский» вообще непрост. Представление о панъевропейской кельтской культуре — это миф; скорее, аспекты искусства и технологий были общими для разных культур на огромных расстояниях. Карникс — один из примеров этого.