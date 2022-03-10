СССР в 50-х годах на снимках классика советской фотографии

235
15
В подборке фотографии замечательного отечественного фотографа Евгения Умнова, сделанные им в 50-е годы.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Юлия Борисова в спектакле Театра им. Вахтангова «Стряпуха». Евгений Умнов, 1959 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
×
×
5.
Актриса Клара Лучко. Северный речной вокзал. Евгений Умнов, 1950-е, г. Москва, из архива МАММ/МДФ.
6.
«Дом под юбкой» на улице Горького. Евгений Умнов, октябрь 1950 года, г. Москва, ул. Горького, из архива МАММ/МДФ.
9.
Строительство главного здания МГУ. Комсомольцы-облицовщики – ученики школы рабочей молодежи. Слева с фотоаппаратом – корреспондент Яков Халип. Евгений Умнов, 1951 год, г. Москва, Ленинские горы, Союз фотохудожников России.
11.
Московский завод малолитражных автомобилей. МЗМА. Автомобили «Москвич-400». Евгений Умнов, 1951 год, г. Москва, из архива МАММ/МДФ.
12.
МГУ на Ленинских горах в свете прожекторов. Евгений Умнов, 1951 год, г. Москва, из архива МАММ/МДФ.
13.
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон. Американская национальная выставка в Сокольниках. Евгений Умнов, 24 июля 1959 года, г. Москва, Сокольники, МАММ/МДФ.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- 20 людей, которые почувствовали на себе, что такое "не повезло"
- 20 любопытных фото вещей, которые не каждый день увидишь
- Его забыть невозможно...Н.А.Боярский
Метки: СССР история люди страна фотографии
41
Понравилось41
Новости партнёров