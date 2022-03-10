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СССР в 50-х годах на снимках классика советской фотографии

СССР в 50-х годах на снимках классика советской фотографии (15 фото)

Автор:
10 марта 2022 21:56
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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15
В подборке фотографии замечательного отечественного фотографа Евгения Умнова, сделанные им в 50-е годы.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Франц Лефорт 6 часов назад
Ох, спасибо! Юганск, спасибо за островок тишины в это бурное время! Честно, СПАСИБО!!!
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Юганск

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