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Курица или рыба? Пищевое "правило" для пилотов самолётов

Курица или рыба? Пищевое "правило" для пилотов самолётов (6 фото)

Автор:
10 марта 2022 20:31
Сообщество : Истории
Метки: еда   интересно   пилоты   пищевое правило   правило   самолеты   стюардесса   экипаж   
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6

Многие из вас хотя бы раз в жизни слышали такой вопрос от доброжелательной стюардессы или бортпроводника. А вы не задумывались, что едят сотрудники экипажа самолёта?

Быть может у них есть персональное расширенное меню или наоборот, они во время перелётов не едят. Наверняка ведь неудобно питаться в кабине пилота. А своей столовой, наверняка у них нет.

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В общем, чем больше начинаешь задумываться на эту тему, тем больше в голове возникает вопросов.

Всё, что касается предписаний и инструкций, которые вы получаете от бортпроводников во время полётов - всё это было написано на основе происшествий, зачастую заканчивавшиеся фатально.

Вот и так называемое "пищевое правило" для состава экипажа самолёта было придумано не из головы, но из неба. В 1982 году во время полёта гражданского лайнера по маршруту Бостон - Лиссабон весь персонал съел некачественный пудинг, из-за чего после получаса полёта обоим пилотам, инженеру и другим членам экипажа стало плохо.

Впрочем, на этот раз обошлось без катастрофы и жертв. Экипаж смог повернуть самолёт обратно в Бостон и там успешно произвести посадку.

После этого случая и вступило так называемое "пищевое" правило, суть которого - разная еда для членов экипажа. Это не отдельное меню, но каждый из пилотов, например, не может заказать себе одинаковое с коллегой блюдо.

Питаются, к слову, пилоты на рабочем месте, точно также, как и обычные пассажиры.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: еда   интересно   пилоты   пищевое правило   правило   самолеты   стюардесса   экипаж   
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8  комментариев
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14k
Bill 57 минут назад
Артур Хейли. "Взлетно-посадочная полоса ноль-восемь".
И еще в детстве фильм какой-то был на эту тему, что-то про Конкорд.
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9k
Uron 14 минут назад
и причём здесь выбор "мясо или рыба"? еду для пассажиров готовят на специальных кухнях в аэропортах, для командира экипажа питание приготовляется там же, но абсолютно отдельно и без всякого выбора, и готовый набор блюд идёт отдельным подносом с обозначением КВС (командир воздушного судна), остальной экипаж выбирает себе меню так же как и пассажиры.
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25k
Юрьевич Полчаса назад
"Питаются, к слову, пилоты на рабочем месте, точно также, как и обычные пассажиры."

Напомнило


Летит самолет. Командир экипажа передает пассажирам информацию о полете:
- Уважаемые пассажиры! Мы находимся на высоте 10000 метров,скорость 700 км/ч, температура за бортом А-а-а--а-ааааааа...черт неет, ну все пи@дец.
Через 5 минут:
- Уважаемые пассажиры! Приношу извинения.Просто стюардесса пролила мне кофе на брюки. Видели бы вы сейчас как выглядят мои брюки спереди...
Один из пассажиров:
- Ты бы видел мои брюки сзади...
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22k
Ego sum qui sum 48 минут назад
разве об этом кто-то не знает?
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