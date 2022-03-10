Курица или рыба? Пищевое "правило" для пилотов самолётов

В общем, чем больше начинаешь задумываться на эту тему, тем больше в голове возникает вопросов.

Всё, что касается предписаний и инструкций, которые вы получаете от бортпроводников во время полётов - всё это было написано на основе происшествий, зачастую заканчивавшиеся фатально.