Курица или рыба? Пищевое "правило" для пилотов самолётов

Многие из вас хотя бы раз в жизни слышали такой вопрос от доброжелательной стюардессы или бортпроводника. А вы не задумывались, что едят сотрудники экипажа самолёта?
Быть может у них есть персональное расширенное меню или наоборот, они во время перелётов не едят. Наверняка ведь неудобно питаться в кабине пилота. А своей столовой, наверняка у них нет.
В общем, чем больше начинаешь задумываться на эту тему, тем больше в голове возникает вопросов.
Всё, что касается предписаний и инструкций, которые вы получаете от бортпроводников во время полётов - всё это было написано на основе происшествий, зачастую заканчивавшиеся фатально.
Вот и так называемое "пищевое правило" для состава экипажа самолёта было придумано не из головы, но из неба. В 1982 году во время полёта гражданского лайнера по маршруту Бостон - Лиссабон весь персонал съел некачественный пудинг, из-за чего после получаса полёта обоим пилотам, инженеру и другим членам экипажа стало плохо.
Впрочем, на этот раз обошлось без катастрофы и жертв. Экипаж смог повернуть самолёт обратно в Бостон и там успешно произвести посадку.
После этого случая и вступило так называемое "пищевое" правило, суть которого - разная еда для членов экипажа. Это не отдельное меню, но каждый из пилотов, например, не может заказать себе одинаковое с коллегой блюдо.
Питаются, к слову, пилоты на рабочем месте, точно также, как и обычные пассажиры.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И еще в детстве фильм какой-то был на эту тему, что-то про Конкорд.
Напомнило
Летит самолет. Командир экипажа передает пассажирам информацию о полете:
- Уважаемые пассажиры! Мы находимся на высоте 10000 метров,скорость 700 км/ч, температура за бортом А-а-а--а-ааааааа...черт неет, ну все пи@дец.
Через 5 минут:
- Уважаемые пассажиры! Приношу извинения.Просто стюардесса пролила мне кофе на брюки. Видели бы вы сейчас как выглядят мои брюки спереди...
Один из пассажиров:
- Ты бы видел мои брюки сзади...