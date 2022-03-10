Французы стали смешивать бензин с этиловым спиртом

Что касается полного бака - теперь водители заливают на 30-50 евро, не больше. А этиловый спирт сначала добавляли понемногу, а теперь льют от души.

Как сказала сотрудница французской заправки: «Иногда я напоминаю им, что в случае аварии, если эксперт обнаружит их хитрость, страховая ничего не покроет. Многим всё равно».