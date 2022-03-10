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Французы стали смешивать бензин с этиловым спиртом

Французы стали смешивать бензин с этиловым спиртом (3 фото)

Автор:
10 марта 2022 20:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: байден   бензин   водители   заправка   машина   нефть   политика   спирт   
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И жалуются, что из-за высоких цен скоро будут ходить пешком.

Стоимость топлива выросла и французы насторожились. Часть перестала заправлять полный бак, ну а другие проявили пролетарскую смекалку и начали бодяжить бензин с этиловым спиртом.

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Что касается полного бака - теперь водители заливают на 30-50 евро, не больше. А этиловый спирт сначала добавляли понемногу, а теперь льют от души.

Как сказала сотрудница французской заправки: «Иногда я напоминаю им, что в случае аварии, если эксперт обнаружит их хитрость, страховая ничего не покроет. Многим всё равно».

Американцы тоже забеспокоились: после запрета на покупку российской нефти, бензин в стране может резко подорожать. Так заявили представители республиканской партии и по старой традиции обвинили в этом Джо Байдена. По их словам, пострадает в первую очередь средний класс, который американский президент «ненавидит».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: байден   бензин   водители   заправка   машина   нефть   политика   спирт   
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27  комментариев
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11k
Cornho Час назад
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27k
Aqueronte 6 минут назад
Тем временем в России бензин по 40 евроцентов, 5 литровые грузовики снова в моде, Тойота Тундра, Додж Рам и Шеви Тахо становятся масс сегментом.
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27k
lem02 10 минут назад
США у нас не то 3 не то 4% нефти закупала от общего числа закупок. Для них отказ от нашей нефти - пустяк. А вот для нас...
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9k
Dmitry 20 минут назад
Во Флориде бензин уже по 5$ за галлон (2 года назад было 2$) и все ждут что будет по 8$.
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73k
parallax 23 минуты назад
С 1 апреля 2022 года, в Германии вновь вводят в оборот купюры по 500 евро. Это делается для облегчения оплаты бензина на заправках.

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6k
Думай о хорошем! Полчаса назад
а головы от самогона можно в бензин лить? 96%
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17
Михаил Петров Полчаса назад
Сказали что ты портвейн с водкой мешаешь. Коктель, коктель... Хиппи лохматый!
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4k
Colonel61 Полчаса назад
Нашей нефти в США около 3%. Бензин дорожает?. Дома нефти завались будет скоро, а бензин не дешевеет. Буржуи везде одной масти.
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44k
Элек Мек 43 минуты назад
В Словакии дизель 1,6 евро,у пшеков 2,10 евро.
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8k
Mauritanien Час назад
Цены на нефть и газ серьезно просели сегодня, так что и цены у них могут отскочить. Но мне кажется что рост спровоцирован скорее ростом доллара к евро. А в целом мне по линии бедра проблемы чужих стран.
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5k
Divergent?!? Час назад
"ну а другие проявили пролетарскую смекалку и начали бодяжить бензин с этиловым спиртом"

Постойте... На западе бензин с этанолом (90%-10%) соответственно продается почти на каждой заправке. В США с 1991 года. Бадяжит смесь не покупатель, понятное дело.
Большинство машин моложе 2005 года 100% приспособлены как на работе с чистым бензином, так и со смесью Е10, упомянутую выше, так и с "чистым" спиртом.
В Бразилии, например, на спирту ездили и 35 лет назад. Никаких смесей.
Этанол изнашивает ЦПГ больше, чем чистый бензин, хотя нагара в двигателе становится меньше.
В холодном климате желательно зимой заправляться хоть раз в сезон смесью Е10, поскольку спирт улавливает воду из бензобака (вода в бензине не растворяется) для снижения возможности обмерзания топливных трубок.
Ну, и последнее: теплотворная способность спирта ниже, чем у бензина. Так что расход топлива при работе на смеси или чистом спирте заметно уступает чистому бензину.

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11k
Kostick Час назад
можно подумать у нас до полного поголовно, разве кроме скутерастов, заправляются.
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30k
Fat Lynx Час назад
этиловым спиртом? На сколько я помню с метиловым... и делают это практически везде:
- где-то целенаправленно т.к. метанол повышает эффективность топливной смеси, но плохо влияет на топливную систему.
- а в большинстве случаев, например у нас, метанолом барыги втихую бадяжат низкооктановый бензин...
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4k
Дмитрий Час назад
Слушайте! Да от.....тесь вы от этих америкашек и гейропейцев! Давайте о наших проблемах. Их не интересуют наши проблемы. Путин и Россия у них враги. Зачем нам эта информация о том, сколько у них бензин? Если они чем то недовольны, они просто в следующий раз выберут условного Трампа из другой партии. На этом их протест закончиться! И будут продолжать ненавидеть русских и всё русское! Зачем нам об этом каждый день льют в уши?
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39k
Alex Час назад
Скоро ослиную мочу будут заливать, скоты
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5k
Allmaster Час назад
Что тут сказать. Тут мы ничем не отличаемся от рядовых французов и америкосов. Пусть сосут )))
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