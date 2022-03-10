Французы стали смешивать бензин с этиловым спиртом

И жалуются, что из-за высоких цен скоро будут ходить пешком.
Стоимость топлива выросла и французы насторожились. Часть перестала заправлять полный бак, ну а другие проявили пролетарскую смекалку и начали бодяжить бензин с этиловым спиртом.
Что касается полного бака - теперь водители заливают на 30-50 евро, не больше. А этиловый спирт сначала добавляли понемногу, а теперь льют от души.
Как сказала сотрудница французской заправки: «Иногда я напоминаю им, что в случае аварии, если эксперт обнаружит их хитрость, страховая ничего не покроет. Многим всё равно».
Американцы тоже забеспокоились: после запрета на покупку российской нефти, бензин в стране может резко подорожать. Так заявили представители республиканской партии и по старой традиции обвинили в этом Джо Байдена. По их словам, пострадает в первую очередь средний класс, который американский президент «ненавидит».
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АНТИФИШКИ
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Процентов 75 амеров считает , что двухлитровым должен быть пакет молока ...
Постойте... На западе бензин с этанолом (90%-10%) соответственно продается почти на каждой заправке. В США с 1991 года. Бадяжит смесь не покупатель, понятное дело.
Большинство машин моложе 2005 года 100% приспособлены как на работе с чистым бензином, так и со смесью Е10, упомянутую выше, так и с "чистым" спиртом.
В Бразилии, например, на спирту ездили и 35 лет назад. Никаких смесей.
Этанол изнашивает ЦПГ больше, чем чистый бензин, хотя нагара в двигателе становится меньше.
В холодном климате желательно зимой заправляться хоть раз в сезон смесью Е10, поскольку спирт улавливает воду из бензобака (вода в бензине не растворяется) для снижения возможности обмерзания топливных трубок.
Ну, и последнее: теплотворная способность спирта ниже, чем у бензина. Так что расход топлива при работе на смеси или чистом спирте заметно уступает чистому бензину.
- где-то целенаправленно т.к. метанол повышает эффективность топливной смеси, но плохо влияет на топливную систему.
- а в большинстве случаев, например у нас, метанолом барыги втихую бадяжат низкооктановый бензин...
Это ведь приятно, что и у них не всё отлично! Это успокаивает и воодушевляет, что не напрасно МЫ страдаем! Отольются кошке мышкины слезы... ))))
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