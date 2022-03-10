Неудачники в истории: кто они и почему им так не повезло?

Все из разных сфер, а объединяет их одно - они допустили серьёзный промах и всё потеряли.
Тифозная Мэри
Это первая жительница США, которую признали здоровым носителем брюшного тифа. Никаких симптомов заболевания, но Мэри была разносчиком инфекции. Она работала поварихой в богатых семьях, и везде, где трудилась, болели люди. А трое даже умерли.
После очередной смерти её арестовали - полиция подозревала, что Мэри чем-то травит людей. Заодно за решёткой её заставили сдать анализы, и тут-то и выяснилась причина. Вылечить её не могли и стали думать, что же делать с «тифозной Мэри». В конце концов, выпустили. Но с обязательным условием: никогда больше не работать поварихой. Тогда женщина устроилась прачкой, но проработала недолго, её не устроил такой небольшой заработок. И Мэри снова устроилась поваром в семью - на этот раз уехала подальше и взяла псевдоним. Повторилось всё тоже самое - через некоторое время большая часть семьи слегла с тифом, а Мэри снова попала в участок.
Теперь с ней уже никто не церемонился и она отправилась на карантин до конца жизни. Тут к ней пришла «известность» - приходили журналисты, брали интервью. А потом писали статьи об убийце, которая так и не призналась в том, что она разносчик смертельно опасной инфекции.
Дэвид Бьюик
Многие слышали о машинах марки «Бьюик», а вот об их создатели знают далеко не все. Талантливом инженере, но никчемном предпринимателе. В 1900 году он создал автомобиль с одноцилиндровым двигателем и водяным охлаждением. Через три года зарегистрировал собственную компанию. Чуть позже Дэвид разработал авто уже с двумя цилиндрами, оно могло разгоняться аж до 56 км/час. Для того времени это была значительная скорость. Была одна проблема - на счетах компании почти никогда не было денег. Работали или в минус, или с крохотной прибылью.
Тогда Бьюик нанял управляющего - Уильяма Дюранта. И он всего за год выправил финансы и в пять раз увеличил прибыль. Затем Дюрант основал собственную компанию - General Motors и скоро присоединил к ней детище Бьюика. А Дэвида заставил уйти в отставку.
Так что для Бьюика всё закончилось плохо - до конца жизни он прозябал в бедности и работал инструктором в ремесленном училище.
Пит Бест
А это уже музыкант, трудился барабанщиком в малоизвестной группе The Beatles. Причём тогда о ней действительно никто не слышал, дело было на заре развития коллектива. Бест отыграл в нём два года, выступал с Маккартни, Ленноном и Харрисоном. Ездил с ними на концерт в Гамбург.
Перед заключением первого серьёзного контракта его решили уволить. Официально - потому что не дотягивал по уровню до остальных музыкантов. А по факту - из-за сложного характера, он постоянно что-то требовал и со всеми ссорился. Беста «попросили», на его место взяли Ричарда Старки (Ринго Старра) и через несколько месяцев The Beatles взорвала музыкальные чарты.
Бест пытался и дальше строить карьеру, играл в нескольких коллективах - но у него ничего не получилось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А, Дюрант просто урод