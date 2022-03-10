Неудачники в истории: кто они и почему им так не повезло?

Это первая жительница США, которую признали здоровым носителем брюшного тифа. Никаких симптомов заболевания, но Мэри была разносчиком инфекции. Она работала поварихой в богатых семьях, и везде, где трудилась, болели люди. А трое даже умерли.

После очередной смерти её арестовали - полиция подозревала, что Мэри чем-то травит людей. Заодно за решёткой её заставили сдать анализы, и тут-то и выяснилась причина. Вылечить её не могли и стали думать, что же делать с «тифозной Мэри». В конце концов, выпустили. Но с обязательным условием: никогда больше не работать поварихой. Тогда женщина устроилась прачкой, но проработала недолго, её не устроил такой небольшой заработок. И Мэри снова устроилась поваром в семью - на этот раз уехала подальше и взяла псевдоним. Повторилось всё тоже самое - через некоторое время большая часть семьи слегла с тифом, а Мэри снова попала в участок.

Теперь с ней уже никто не церемонился и она отправилась на карантин до конца жизни. Тут к ней пришла «известность» - приходили журналисты, брали интервью. А потом писали статьи об убийце, которая так и не призналась в том, что она разносчик смертельно опасной инфекции.





Дэвид Бьюик