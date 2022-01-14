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Индийский художник создает шедевры из простой бумаги

Индийский художник создает шедевры из простой бумаги (21 фото)

Автор:
14 января 2022 14:42
Сообщество : Искусство
Метки: вот это да!   из бумаги   искусство   красиво   необычно   своими руками   творчество   умелые руки   
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Индийский художник Парт Котекар творит свои шедевры из обычной бумаги - но, глядя на них, догадаться об этом сложно. При взгляде они кажутся не то искусно связанными крючком, не то сделанными из тончайшего фарфора легендарными китайскими мастерами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   из бумаги   искусство   красиво   необычно   своими руками   творчество   умелые руки   
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Ego sum qui sum 2 часа назад
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