Индийский художник создает шедевры из простой бумаги

173
21
Индийский художник Парт Котекар творит свои шедевры из обычной бумаги - но, глядя на них, догадаться об этом сложно. При взгляде они кажутся не то искусно связанными крючком, не то сделанными из тончайшего фарфора легендарными китайскими мастерами.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Скульптор из Колорадо посвятил жизнь созданию песчаных замков
- Художница создает невероятно реалистичные миниатюры животных
- Художница собирает букеты для фей
- Девушка творит шедевры из эпоксидной смолы
- Азербайджанский ткач создает ковры в стиле Дали
14
Понравилось14
Новости партнёров