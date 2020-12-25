Мои ленивые друзья, вы просто обязаны оценить этот пост

Данный пост просто пропитан самым большим пороком человека, но с данным определением лени многие не согласны. Естественно, огромное количество людей ее чтят и обожают. Это их образ жизни, который они привыкли называть "И так сойдет".

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5. И так сойдет 0 Источник:

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