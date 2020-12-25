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Мои ленивые друзья, вы просто обязаны оценить этот пост

Мои ленивые друзья, вы просто обязаны оценить этот пост (19 фото)

Автор:
25 декабря 2020 15:57
Сообщество : Юмор
Метки: Рукожоп   и так сойдет   лень   пороки   приколы   смех   юмор   
2389
19
Данный пост просто пропитан самым большим пороком человека, но с данным определением лени многие не согласны. Естественно, огромное количество людей ее чтят и обожают. Это их образ жизни, который они привыкли называть "И так сойдет".
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Метки: Рукожоп   и так сойдет   лень   пороки   приколы   смех   юмор   
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8  комментариев
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3k
Константин Час назад
Лень читать этот пост. Расскажите о чем он?
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18k
Nik Константин Час назад
Лень. Следующий объяснит...
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34k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Я с замком прикола не понял. Кому не лень - поясните.
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722
pitsilver Example 6.2.6 Полчаса назад
Когда навес можно просто выкрутить отвёрткой
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8k
natalya-s Example 6.2.6 12 минут назад
уголки на шурупах,открутить- пара минут
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Stan from Russia

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