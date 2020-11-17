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Беспилотные автомобили никогда не заменят водителей. Пост о нереальной разметке

Беспилотные автомобили никогда не заменят водителей. Пост о нереальной разметке (20 фото)

Автор:
17 ноября 2020 16:50
Сообщество : Юмор
Метки: дорога   машина   прикол   разметка   россия   смех   юмор   
1111
20
Этот пост целиком и полностью посвящен человеческой неординарности, раздолбайству и глупости. Беспилотные автомобили, увидев это, просто сойдут с ума, либо самоуничтожатся. Как такое можно было натворить?
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Метки: дорога   машина   прикол   разметка   россия   смех   юмор   
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6  комментариев
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11k
Yasen_Perec 45 минут назад
Надпись долбодятла, сделана с любовью. В отличии от разметки, сделанной профессионалами.
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−32
Владимир Анатолевич 19 секунд назад
самое страшное... я сспустя два месяца это понял ну осознанн понял

машина... ну это просто железяка... да хер на нее
а еслиб я погиб в той аварии...?
ну там за малым голова не оторвалось

ну до этого я позволил жене и дочке старшей пойти к куме

потом звоню жене... не отвечает... звоню дочке старшей ... не отвечает

ну какие мысли??? б-л-я а где они???

ну вот оставил младшую дочку... ей 2.5 года, она спала
ддумал съежу на 30 минут... ну ничего же не случиться

нет! моет много чего случиться...
слава богу жена наконец то выключила беззвучный режим и спросила
-Вава что случилось?
и я успел ответить (пока гайцы трубу не оторбрали)
-Иди к малой, она одна, я в аврию попал ))
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−32
Владимир Анатолевич 13 минут назад
-травм нету? (Инспектор)
- нет, я был пристегнут, но голова чуть не оторвалась от удара
- Почему пьяным сели за руль?
- Я птяным за руль не сажусь или нужна экспертиза?
- пока не нужна
-свое авто то что осталось я могу забрать?
- да вызывайте эвакуатор, мы уже все засняли

-и мне можно идти?
-ну в протокрое рассписали, ну идите
(это признак что я был трезв если кто не понял... я выше написал, что во мне сидело 4 литра пива, я пьяный ехал... осторожно никому не создавая угроз но все же я был пьяный)

я был уверен что права тут оставлю на этой дороге... нет не забрали

да в принципе... ну потом я говорил с водителем эвакуатора
- ну если я ничего не нарушил, а в меня въехали... а я был пьян
ну я то же тогда виноват

ответ водителя жвакуатора
-Нзаначят виноватым -ну будешь виноватым
а пока не парься :)

я думаю водителю жвакуатора стоит верить
ну он каждый день таких как я видит :)
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−32
Владимир Анатолевич Полчаса назад
еще прикол к моему посту ниже

сначала приехал один жкипаж гайцов потом второй
и второй экипаж
фраза
-О! доездился... авно за тобой охотились! ну что приплыл?

тут подошел инспектор из первого экипажа и сказал
-не... этого не трогайте, наш клиент вон там баба из ауди и меня действительно не трогали... ну вышел сухим из водны
из минусов то что морды у моего авто больше не существует ))))

а так все норм
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−32
Владимир Анатолевич 52 минуты назад
Хотите прикол?
(тут я себя никак не оправдываю! так нельзя!!! не повторяйте!!!!!)

я пьяный ехал на своей мазде 6, ехал по своей полосе 60 км/ч
и тут на н-а-х-у-й

баба (ну она вообще из авто на корачках выползла, то же пьяная была, но так... ну... вообще странно что она могла передвинаться самостоятельно)

лучшеб на месте этой бвбы был бы водитель0беспилотник
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37k
Сергей Владимир Анатолевич 24 минуты назад
У меня в детстве в 60-е годы был сосед -тракторист. Так вот он практически каждый день и через день возвращался он домой на технике (а ездил в разные годы он на Белоруси, тралёвщике, танкетке и прочей гусеничной), так вот доезжает он до дома, глушит технику, открывает дверь и выпадывает оттуда-никакой! Тут же выбегают его жена с дочерьми и тащат его домой. Хороший был мужик, а в 90-е отдал концы , от палёнки. Так что Советская водка которую гнали из опилок была со знаком качества.
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