Пофигисты из секты "И так сойдет" нас опять поразили

Авторы этих "шедевров" нас снова застали врасплох. И казалось бы, что видели мы уже миллион подобных фотографий, но им снова удалось всех удивить. Как в их головах только рождается такое?

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1. Когда решил не читать инструкцию на упаковке 0 Источник:

2. Так выглядит ад перфекциониста 0 Источник:

3. На безопасность "не влияет" 0 Источник:

4. Наша любимая разметка 0 Источник:

5. Владльцы БМВ знают толк в извращениях 0 Источник:

6. Суровые офисные будни 0 Источник:

7. И так сойдет 0 Источник:

8. Что вы знаете о нерешаемых задачах... 0 Источник:

9. Есть проблема - есть решение 0 Источник:

10. Если сварка не справляется, то ей на помощь приходит скотч 0 Источник:

11. Чтобы не провалился 0 Источник:

12. Когда акции были только на такие размеры дверей 0 Источник:

13. Нет патрона - не беда 0 Источник:

14. На скорость не влияет 0 Источник:

15. Инь и ян 0 Источник:

16. К - клиентоориентированность 0 Источник:

17. Опять разметка 0 Источник:

18. Ничего не спршивайте, просто листайте дальше 0 Источник:

19. Вот он - суровый отечественный тюнинг 0 Источник: