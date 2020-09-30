Пофигисты из секты "И так сойдет" нас опять поразили

Авторы этих "шедевров" нас снова застали врасплох. И казалось бы, что видели мы уже миллион подобных фотографий, но им снова удалось всех удивить. Как в их головах только рождается такое?
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