Забавные примеры производственного брака, который сделал предметы особенными

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Иногда на заводах случаются сбои и машины производят бракованные товары. Принято сдавать такие вещи обратно в магазин, но иногда брак может быть интересным и сделать предмет только уникальнее!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Это современное искусство похоже на эту ложку. Ноль практической пользы при доофигении выгибонов.