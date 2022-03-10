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Забавные примеры производственного брака, который сделал предметы особенными

Забавные примеры производственного брака, который сделал предметы особенными (12 фото)

Автор:
10 марта 2022 05:40
Сообщество : Юмор
Метки: брак   вещи   интересное   подборка   прикол   фото   
828
12

Иногда на заводах случаются сбои и машины производят бракованные товары. Принято сдавать такие вещи обратно в магазин, но иногда брак может быть интересным и сделать предмет только уникальнее!

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Источник:

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Метки: брак   вещи   интересное   подборка   прикол   фото   
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5  комментариев
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6k
Кирилл 2 часа назад
Среди нумизматов есть собиратели бракованных монет.
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1k
Стебан Пошляк Полминуты назад
Эта ложка больше похоже на произведение современного искусства.
===
Это современное искусство похоже на эту ложку. Ноль практической пользы при доофигении выгибонов.
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748
Дмитрий 12 минут назад
Про маркер бред. Так и задумано. Надо поставить вертикально и надавить. Чернила протекут.
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12k
Типа граф 14 минут назад
Комментарий к фото
Это случилось в процессе резки бумаги
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9k
Маламут Уральский 2 часа назад
Таких найти побольше
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