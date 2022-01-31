Способы контрацепции от пользователей соцсетей, о которых не знает Елена Малышева

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Сегодня предлагается поговорить на очень взрослую и серьезную тему. Да, речь пойдет про контрацепцию. О классических способах предотвращения нежелательной беременности знают все, но время не стоит на месте, поэтому нужно соответствовать современным реалиям. Пользователи Твиттера немного пофантазировали на данную тему.
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ретроградная эякуляция (когда стреляешь не наружу а в мочевой пузырь) между прочим хорошая контрацепция)))
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