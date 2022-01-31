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Способы контрацепции от пользователей соцсетей, о которых не знает Елена Малышева

Способы контрацепции от пользователей соцсетей, о которых не знает Елена Малышева (20 фото)

Автор:
31 января 2022 12:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   елена малышева   контрацепция   презерватив   прикол   смех   твиттер   
2297
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Сегодня предлагается поговорить на очень взрослую и серьезную тему. Да, речь пойдет про контрацепцию. О классических способах предотвращения нежелательной беременности знают все, но время не стоит на месте, поэтому нужно соответствовать современным реалиям. Пользователи Твиттера немного пофантазировали на данную тему.
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Метки: Юмор   елена малышева   контрацепция   презерватив   прикол   смех   твиттер   
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14  комментариев
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19k
Егор Час назад
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43
Finn B 9 минут назад
Как то был у меня камень в почке, пил кучу препаратов,, так у одного была побочка:
ретроградная эякуляция (когда стреляешь не наружу а в мочевой пузырь) между прочим хорошая контрацепция)))
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21k
Ego sum qui sum 40 минут назад
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7k
Евгений 55 минут назад
- Какой способ предохранения самый лучший?
- Минеральная вода.
- А до акта, или после?
- Вместо.
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16k
Андрей Н. Час назад
Про басиста в группе что-то напутали.
Девчонкам же нравятся музыканты, не?
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373
Faithless Андрей Н. 22 минуты назад
Это глупые шутки про неумеху-басиста, шутятся исключительно людьми, не понимающими в чем сложность игры на басу.
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2k
Dr. Zoidberg Час назад


Противозачаточная внешность.
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10k
Kostick 2 часа назад
счет пополам, на первой свиданке, при отсутствии желания дальше развивать отношения, нормально и правильно. ан нет, шкуры нудят - "а может мы друг другу понравиииимся?"))
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