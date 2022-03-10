Вода и камни: красочные аэрофотоснимки из Австралии

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30 крупнейших рек Австралии

Впервые за 3000 лет в Австралии появились тасманийские дьяволы

Британец делает потрясающие фотографии с помощью дрона

Мыши в Австралии начали есть друг друга и кусать людей по ночам

В Австралии нашли мотылька размером с крысу