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Вода и камни: красочные аэрофотоснимки из Австралии

Вода и камни: красочные аэрофотоснимки из Австралии (23 фото)

Автор:
10 марта 2022 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Австралия   аэрофотография   аэрофотосъемка   берег океана   волны   дрон-фотография   природа   
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Австралиец Тимоти Мун увлекается аэрофотографией. Он делает снимки с помощью дрона и часто обращает свое внимание на береговую линию, изрезанную каменными платформами и омываемую волнами. В сочетании, да еще с высоты птичьего полёта это выглядит как живописные полотна! За свою работу "Волна" Тимоти получил награду от журнала Australian Photography Magazine в номинации "Фотография года 2017".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   аэрофотография   аэрофотосъемка   берег океана   волны   дрон-фотография   природа   
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