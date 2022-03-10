Вода и камни: красочные аэрофотоснимки из Австралии

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Австралиец Тимоти Мун увлекается аэрофотографией. Он делает снимки с помощью дрона и часто обращает свое внимание на береговую линию, изрезанную каменными платформами и омываемую волнами. В сочетании, да еще с высоты птичьего полёта это выглядит как живописные полотна! За свою работу "Волна" Тимоти получил награду от журнала Australian Photography Magazine в номинации "Фотография года 2017".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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