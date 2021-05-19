30 крупнейших рек Австралии

Самые большие реки протекают преимущественно на юго-востоке страны. Нестабильность речных русел является причиной слабого развития пассажирского и грузового водного транспорта в Австралии. Реки часто используются для организации турпоездок на теплоходах, прогулок на каяках, каноэ, яхтах.

Муррей

Река на юге Австралии. Начинается в Австралийских Альпах. Самая крупная водная артерия континента. Впадает в озеро Александрина и далее в Индийский океан. Населенные пункты – Албури, Водонга, Моама, Эчука, Милдура и др. На реке построена система плотин и водохранилищ. Пересекает несколько национальных парков и заповедников. Славится своими обитателями – австралийской корюшкой, 3-мя видами окуней, треской, когтистыми креветками, короткошеими черепахами.

Длина реки – 2508 км.