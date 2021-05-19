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30 крупнейших рек Австралии

30 крупнейших рек Австралии (31 фото)

Автор:
19 мая 2021 10:45
Сообщество : Путешествия
Метки: Австралия   красота   природа   реки   фото   
193
31

На территории Австралии несколько сотен крупных рек. Большинство из них мелководны или полностью высушены, а силу набирают лишь в сезон дождей. Одна из главных особенностей местной гидрологии состоит в отсутствии четко выраженной сезонности разливов в силу малочисленных и неравномерных осадков. Еще одна характерная черта Австралии – многие водоемы не имеют стока в океан.

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Метки: Австралия   красота   природа   реки   фото   
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