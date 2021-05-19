30 крупнейших рек Австралии

На территории Австралии несколько сотен крупных рек. Большинство из них мелководны или полностью высушены, а силу набирают лишь в сезон дождей. Одна из главных особенностей местной гидрологии состоит в отсутствии четко выраженной сезонности разливов в силу малочисленных и неравномерных осадков. Еще одна характерная черта Австралии – многие водоемы не имеют стока в океан.
Самые большие реки протекают преимущественно на юго-востоке страны. Нестабильность речных русел является причиной слабого развития пассажирского и грузового водного транспорта в Австралии. Реки часто используются для организации турпоездок на теплоходах, прогулок на каяках, каноэ, яхтах.
Муррей
Река на юге Австралии. Начинается в Австралийских Альпах. Самая крупная водная артерия континента. Впадает в озеро Александрина и далее в Индийский океан. Населенные пункты – Албури, Водонга, Моама, Эчука, Милдура и др. На реке построена система плотин и водохранилищ. Пересекает несколько национальных парков и заповедников. Славится своими обитателями – австралийской корюшкой, 3-мя видами окуней, треской, когтистыми креветками, короткошеими черепахами.
Длина реки – 2508 км.
Маррамбиджи
Расположена в Новом Южном Уэльсе и столичной территории Австралии. Начинается в Австралийских Альпах. Впадает в реку Муррей. Протекает через крупные города – Ясс, Канберру, Хей, Вагга-Вагга, Балраналд. Была открыта в 1823 году. Построена плотина и несколько водохранилищ, с помощью которых регулируется водосток. Долина реки славится живописной природой. Создано несколько заповедников, проложены пешеходные тропы, популярны прогулки на каноэ, рыбалка.
Длина реки – 1485 км.
Дарлинг
Расположена в Новом Южном Уэльсе. Начинается у подножия хребта Нью-Ингленд. Самый длинный приток Муррея. Города – Берк, Бреваррина, Уэнтуэрт. Большую часть года мелководна, в сезон дождей вода поднимается на 10-15 метров. В нижнем течении создана система водохранилищ. Обнаружены месторождения меди, золота, серебра. Организовано 6 национальных парков. Среди достопримечательностей – древние стоянки, ритуальные святилища аборигенов, рыбные ловушки, которым 40 тысяч лет.
Длина реки – 1472 км.
Купер-Крик
Пересекает Квинсленд и Южную Австралию. Берет начало на склоне хребта Варрего, здесь река носит название Бирку. Объединившись с рекой Томпсон, превращается в Купер-Крик. Населенные пункты на реке – Блэколл, Айсисфорд. Во время паводков достигает озера Эйр. Впервые была исследована в 1845 году. Является пересыхающей рекой, наполняется только в сезоны дождей, но прилегающие земли плодородны. Вдоль берегов много естественных пастбищ.
Длина реки – 1420 км.
Лаклан
Расположена в Новом Южном Уэльсе. Начинается в 13 км от города Ганнинг. Впадает в реку Маррамбиджи. Населенные пункты – Кондоболин, Хилстон, Булигал, Оксли и др. Издавна прибрежные земли заселены аборигенами – вираджури. Река используется для орошения, на ней построена плотина и водохранилища. Во время подъема воды становится судоходной. Часто случаются наводнения. По всей длине расположены водно-болотные угодья, в том числе национального значения.
Длина реки – 1339 км.
Флиндерс
В штате Квинсленд это самая длинная река. Исток находится на склонах гор Грегори, недалеко от города Каргун. Впадает в залив Карпентария на севере Австралии. Имеет несколько притоков – Стоэлл, Саксби, Клонкарри. Протекает через города Хьюэнден, Маратон, Ричмонд. Название получила в честь М. Флиндерса – британского мореплавателя. Прибрежные земли, особенно ближе к заливу, используются для разведения овец и коров.
Длина реки – 1004 км.
Гаскойн
Расположена в Западной Австралии. Начинается на холмах Робинсон. Самая длинная река в этом штате. Впадает в Индийский океан. Имеет 36 притоков. Была открыта в 1839 году. В мае-июле наблюдаются бурные паводки. Большую часть года река имеет вид высохшего песчаного русла. Гаскойн называют «рекой наоборот» или «текущей вверх дном», так как ее водоносные горизонты лежат ниже уровня песков пустыни. В устье расположен город-порт Карнарвон.
Длина реки – 978 км.
Дайамантина
Протекает по Квинсленду и Южной Австралии. Начинается севернее населенного пункта Лонгрич. Впадает в Лагуну Гойдера, болотистое озеро в пустыне Стшелецкого. В половодье разливается, вытекает из болота, соединившись с рекой Джорджиной, дает начало реке Уорбертон-Крик. Самый крупный город на реке – Уинтон. В окрестностях создан национальный парк Дайамантина. В бассейне реки хорошо развито животноводство, много пастбищ.
Длина реки – 941 км.
Ашбертон
Находится в Западной Австралии, в регионе Пилбара. Впадает в Индийский океан в окрестностях города Онслоу. Имеет множество притоков. По берегам мало растительности. В засушливое время полностью пересыхает. Была открыта в 1861 году путешественником Ф. Грегори. Река богата рыбой, были замечены гребнистые крокодилы, вдоль берегов встречаются черные лебеди, зеленая кваква, австралийская дрофа и другие птицы.
Длина реки – 825 км.
Мерчисон
Исток находится на склоне горы Робинсон, в Западной Австралии. Впадает в Индийский океан в окрестностях города Калбарри – единственного на этой реке населенного пункта. В 1839 году была впервые исследована и получила название в честь Р. Мурчисона, геолога из Шотландии. Вблизи реки в 1963 году был основан национальный парк Калбарри. В засушливый период река во многих местах пересыхает.
Длина реки – 780 км.
Фортескью
Течет в Западной Австралии, в регионе Пилбара. Исток – у горы Дедмен-Хилл, в 30 км от города Ньюмен. Впадает в Индийский океан. Имеет 24 притока. Была открыта в 1861 году путешественником Ф. Грегори и названа в честь Ч. Фортескью, финансировавшего экспедицию. Проходит через национальный парк Миллстрим Чичестер. Полноводна в декабре-январе, в остальное время пересыхает. Построена дамба. Прибрежные территории заселены коренными жителями – инджибанди.
Длина реки – 760 км.
Фицрой
Расположена в Западной Австралии, в регионе Кимберли. Исток – в горах Дьюрак. Впадает в Индийский океан, залив Кинг. Была впервые исследована в 1837 году и названа именем капитана корабля «Бигль». Возле города Камбаллин построена плотина. Прибрежные районы населяют аборигены, живущие здесь не менее 40 тысяч лет. Земли используются в качестве пастбищных угодий. В верховьях реки – город Фицрой-Кроссинг, возле него создан национальный парк Geikie Gorge.
Длина реки – 733 км.
Бердекин
Расположена в штате Квинсленд. Начинается на склоне хребта Сивью, поблизости от города Ингем. Впадает в Коралловое море, в районе бухты Апстарт. Протекает через населенные пункты Чартерс-Тауэрс, Хоум-Хилл, Эр, Коллинсвилл. Была открыта в 1839 году. На реке построена самая крупная дамба в штате. Основная деятельность в бассейне Бердекина – животноводство и выращивание сахарного тростника. В окрестностях расположен национальный парк Гиррингун.
Длина реки – 732 км.
Барвон
Расположена в Новом Южном Уэльсе. Образуется в результате слияния рек Вейр и Макинтайр, к северу от города Мунгинди. Впадает в реку Дарлинг. Имеет 36 притоков. Города на реке – Колларенебри, Уолджетт, Брюаррина. Была впервые исследована в 1846 году. С рекой тесно связана история и культура местных аборигенов. Сохранились древние ловушки для рыбы из камней. В силу своей уникальности они включены в список национального наследия Австралии.
Длина реки – 700 км.
Кондамин
Находится в штате Квинсленд. Начинается на горе Супербус. Впадает в реку Дарлинг. Населенные пункты на реке – Килларни, Уорик, Шиншилла, Сурат. Была открыта в 1827 году. Вода используется для орошения прибрежных земель. На реке сооружено несколько плотин. Случаются масштабные наводнения. Во время засухи Кондамин превращается в цепь пересыхающих водоемов. На побережье в районе города Шиншиллы ведется добыча природного газа.
Длина реки – 657 км.
Гоулберн
Расположена в штате Виктория. Самая длинная река штата. Исток – в Викторианских Альпах. Впадает в реку Мюррей поблизости города Эчука. Имеет 41 приток. Населенные пункты на реке – Александра, Сеймур, Мерчисон, Нагамби, Аркадия-Даунс и др. Была открыта в 1824 году. В 2010 году был создан национальный парк Нижний Гоулберн для защиты уникальных прибрежных лесов, возраст которых превышает 500 лет. Популярны катания на каноэ, рыбалка, пикники на берегу.
Длина реки – 654 км.
Финк
Находится в Центральной Австралии. Исток – у хребта Мак-Доннелл. Обычно представляет собой цепь озер и водоемов, русло теряется в пустыне Симпсон. Только после ливней становится полноводной и впадает в реку Макумбу. Считается самой древней рекой в мире, примерный возраст – около 400 млн лет. Была открыта в 1860 году. Протекает по двум национальным паркам страны – Финк-Годж, Вест-Мак-Доннелл. На берегах обитают колонии мигрирующих птиц.
Длина реки – 600 км.
Барку
Расположена в Квинсленде. Исток – на склонах хребта Варрего. Соединяется с рекой Томпсон и дает начало реке Купер-Крик. Населенные пункты на побережье – Блэколл, Изисфорд, Тамбо, Ретрит. Впервые была исследована в 1845 году, название дали местные аборигены. Имеет 4 притока. На реке построена Изисфордская плотина. В окрестностях расположен Уэлфордский национальный парк. В реке обитают австралийские эндемики – окуни реки Барку.
Длина реки – 580 км.
Виктория
Протекает по Северной территории Австралии. Исток – на холмистой местности к северу от городка Ладжаману. Впадает в Тиморское море. Населенные пункты – Кулиба, Виктория-Ривер-Даунс. Имеет 56 притоков. Была открыта в 1839 году. Полноводна с декабря по март, в сухой период мелеет. В окрестностях – национальный парк Джудбарра. В низовьях расположены ценные водно-болотные угодья – место обитания больших колоний водоплавающих и перелетных птиц.
Длина реки – 560 км.
Каслрей
Расположена в Новом Южном Уэльсе. Исток – в горах Варрумбунгл, на высоте 850 метров. Впадает в реку Маккуори, в 65 км от Уолджетта. Населенные пункты – Кунабарабран, Биннауэй, Мендуоран, Гилгандра. Была впервые исследована в 1818 году. На многих участках превращается в «перевернутую реку», т. е. вода течет через обширные пески под руслом реки. Во время паводков представляет собой бурный поток, случаются наводнения. Прибрежные земли издавна заселены аборигенами.
Длина реки – 549 км.
Уорбертон
Расположена в Южной Австралии. Одна из самых крупных рек штата. Начинается в болотистом озере Лагуна Гойдера. Протекает через несколько водоемов, постоянных и пересыхающих, пустынную местность и впадает в самое большое озеро Австралии – Эйр. Имеет 7 притоков. Была открыта в 1866 году английским путешественником Питером Уорбертоном и впоследствии получила его имя. Прибрежные земли используются, в основном, в качестве пастбищных угодий.
Длина реки – 412 км.
Суон
Расположена в Западной Австралии. Начинается с реки Эйвон, исток – на хребте Дарлинг. На территории парка Валунга соединяется с притоками и превращается в реку Суон. Протекает через города Нортем, Перт. Возле города Фримантл впадает в Индийский океан. Была открыта в 1697 году и получила свое название в честь обитающих здесь черных лебедей. Через реку построено 22 моста. Популярны круизы, вдоль реки оборудовано 15 яхтенных и несколько гребных клубов.
Длина реки – 360 км.
Сноуи
Исток реки – у подножия горы Косцюшко, самой высокой в Австралии, на территории одноименного национального парка. Пересекает Новый Южный Уэльс и штат Виктория. В Виктории протекает через 2 парка – Альпийский и Сноуи-Ривер. Впадает в Бассов пролив. Населенные пункты на реке – Кума, Джиндабайн, Далгети, Орбост, Марло. Была исследована в 1839 году. Для регулирования водосбора на реке сооружено несколько плотин и водохранилищ.
Длина реки – 352 км.
Брисбен
Расположена в штате Квинсленд. Начинается на территории парка Конондэйл. Впадает в залив Моретон. В низовьях часто случаются крупные наводнения. Место обитания редких рыб – рогозуба, трески реки Брисбен, бычьих акул. На реке сооружен 1 подводный туннель и 16 мостов. Большинство из них – в городе Брисбене, в устье реки. Популярны прогулки на каяках, каноэ, а также ретро-круизы на гондоле или колесном пароходе. Встречаются участки мангровых зарослей.
Длина реки – 344 км.
Орд
Находится в Западной Австралии. Исток – у подножия горы Уэллс. Впадает в Тиморское море. Населенные пункты на реке – Лейк-Аргайл, Кунунарра. Протекает через самый крупный водоем с пресной водой – озеро Аргайл и национальный парк Пурнулулу. Была открыта в 1879 году. На Орде построена оросительная система, несколько плотин, ГЭС. На прибрежных землях выращивают арахис, подсолнечник, сахарный тростник. Популярны круизы по реке, рыбалка.
Длина реки – 320 км.
Хантер
Течет в Новом Южном Уэльсе. Начинается в горах Ливерпул. Впадает в Тасманово море. Была открыта в 1791 году, тогда же были обнаружены крупные залежи угля. И сегодня город Ньюкасл в устье реки – в числе мировых лидеров по его экспорту. Долина Хантер – один из самых известных винодельческих районов Австралии. Часто бывают наводнения, построена дамба. По берегам встречаются мангровые заросли. Города на реке – Абердин, Денман, Синглтон, Мейтленд и другие.
Длина реки – 300 км.
Мэри
Расположена в штате Квинсленд. Начинается у поселка Бурубин. Населенные пункты на берегу – Кенилворт, Тиаро, Мэриборо, Джимпи. Впадает в узкий пролив Грейт-Сэнди. Впервые исследована в 1842 году. Славится своими обитателями – древними черепахами, которые сохранились только в этой реке. Также встречается редкая двоякодышащая рыба рогозуб, гигантские лягушки и гребнистые крокодилы. В окрестностях реки создан одноименный национальный парк.
Длина реки – 291 км.
Ярра
Расположена в штате Виктория. Начинается возле горы Матлок. Устье – в бухте залива Порт-Филипп. Была открыта в 1803 году. В нижнем течении основан второй по величине австралийский город – Мельбурн. Также на реке расположены небольшие города Ворбуртон, Ярра Джанкшен, Варрандайт. Долина реки Ярра в окрестностях Мельбурна славится роскошными виноградниками и лучшими в провинции винодельнями, а также многочисленными парками и заповедниками.
Длина реки – 242 км.
Деруэнт
Истоком реки служит озеро Сент-Клэр в центральной части острова Тасмании. Впадает в залив Сторм, соединенный с Тасмановым морем. На реке построено несколько ГЭС, в результате чего образовались искусственные водоемы. Протекает по территории парка Крэйдл-Маунтин – Лейк-Сент-Клэр, включенного в список всемирного наследия. Река богата рыбой, здесь обитают около сотни видов птиц, среди млекопитающих встречаются дельфины, тюлени, киты.
Длина реки – 215 км.
Гордон
Протекает в южной части острова Тасмания. Исток – в озере Ричмонд, у горы Кинг-Уильям. Впадает в самое большое на острове озеро Гордон, образовавшееся после постройки плотины. Далее через залив Маккуори попадает в Индийский океан. Имеет 25 притоков. Находится на территории парка Франклин-Гордон-Уайлд-Риверс, входящего в состав «Тасманской дикой природы» – объекта всемирного наследия. Популярны водные экскурсии, полеты на гидроплане.
Длина реки – 186 км.
Источник:
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