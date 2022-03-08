Наш СССР часть 3

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Подборка фото с комментариями о нашей жизни в стране, которой больше нет
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Авторский пост
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Метки: СССР детство ностальгия
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сейчас .. уверенность дальше будет только хуже, укрепляется с каждым днем ...
И все это ПРАВДА.