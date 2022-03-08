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Наш СССР часть 3

Наш СССР часть 3 (35 фото)

Автор:
08 марта 2022 22:48
Метки: СССР   детство   ностальгия   
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Подборка фото с комментариями о нашей жизни в стране, которой больше нет
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Метки: СССР   детство   ностальгия   

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11  комментариев
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19k
albedo Час назад
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Graboid 21 минуту назад
уверенность в завтрашнем дне .. не пустая фраза ... была .. тогда ..
сейчас .. уверенность дальше будет только хуже, укрепляется с каждым днем ...
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20k
Седой Бегемот 22 минуты назад
Не было такого. и нахрен оно нужно? В собственной квартире не провести стационарные розетки куда надо?
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10k
Лехахуторской 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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57k
Похабыч Полчаса назад
Звёздочка и сейчас в аптеках продаётся, только косметикой назвать как-то язык не поворачивается..
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9k
Sasa 39 минут назад
К сожалению, прошлое не вернешь... А так, да, побывать бы взрослым в своем детстве, хотя бы полдня!
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9k
kirpal 42 минуты назад
Фотки ностальгические, но подписи к ним тупые. Кто помнит? Кто знает? и т.п. Минусовать не буду, но и плюсавать тоже не буду.
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18k
babuby 55 минут назад
Тогда были общество и товарищество, а сейчас сообщества.
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19k
albedo Час назад
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