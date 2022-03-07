"Культовые мультсериалы 90-х, которые навсегда в нашем сердце"

237
36
90-е были временем расцвета качественных мультипликационных сериалов, многие из которых мы полюбили всей душой и помним до сих пор. Вот список самых крутых мультфильмов того периода. Они вызывают настоящую ностальгию!
1. "Утиные истории"
1987 | 4 сезона | 100 серий
«Утиные истории» — это анимационный сериал, созданный Disney Television Animation, который впервые вышел в эфир в 1987 году. В нём вы не увидите, как утки гнездятся, гогочут или охотятся на червяков. Вы увидите легендарную троицу утят и их страшно прижимистого и жадного до денег дядю Скруджа Макдака. Главные герои ввязываются в поистине потрясающие истории, от поиска сокровищ до срыва вражеских планов по краже богатств Скруджа. Ни дня без приключений!
«Утиные истории» — это анимационный сериал, созданный Disney Television Animation, который впервые вышел в эфир в 1987 году. В нём вы не увидите, как утки гнездятся, гогочут или охотятся на червяков. Вы увидите легендарную троицу утят и их страшно прижимистого и жадного до денег дядю Скруджа Макдака. Главные герои ввязываются в поистине потрясающие истории, от поиска сокровищ до срыва вражеских планов по краже богатств Скруджа. Ни дня без приключений!
×
×
2. "Черепашки-ниндзя"
1987 | 10 сезонов | 193 серии
Это мультсериал 1987 года, основанный на одноименных комиксах о супергероях. Четыре черепахи-мутанта, названные в честь известных художников эпохи Возрождения, проводят свои дни, живя в канализации под Нью-Йорком, обучаясь боевым искусствам со своим крысиным сенсеем Сплинтером, поедая пиццу и сражаясь с различными врагами, такими как Шреддер и Крэнг. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки...
Это мультсериал 1987 года, основанный на одноименных комиксах о супергероях. Четыре черепахи-мутанта, названные в честь известных художников эпохи Возрождения, проводят свои дни, живя в канализации под Нью-Йорком, обучаясь боевым искусствам со своим крысиным сенсеем Сплинтером, поедая пиццу и сражаясь с различными врагами, такими как Шреддер и Крэнг. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки...
3. "Пинки и Брейн"
1995 | 4 сезона | 66 серий
Мультсериал, созданный Томом Рюггером, рассказывает о приключениях двух генетически модифицированных лабораторных мышей. Пинки — добродушная, но немного недалёкая мышь, в то время как Брэйн очень умён и постоянно строит планы по захвату мира. Планы Брэйна в большинстве случаев правдоподобны, но невыполнимы, однако мыши всё равно пытаются их выполнить и терпят неудачу за неудачей. «Пинки и Брейн» — это оригинальный и качественный юмор.
Мультсериал, созданный Томом Рюггером, рассказывает о приключениях двух генетически модифицированных лабораторных мышей. Пинки — добродушная, но немного недалёкая мышь, в то время как Брэйн очень умён и постоянно строит планы по захвату мира. Планы Брэйна в большинстве случаев правдоподобны, но невыполнимы, однако мыши всё равно пытаются их выполнить и терпят неудачу за неудачей. «Пинки и Брейн» — это оригинальный и качественный юмор.
4. "Симпсоны"
1989 | 33 сезона | 718 серий и продолжается
Самый продолжительный американский мультсериал, который заставлял нас смеяться, плакать и любить на протяжении последних трех десятилетий. Один из мультфильмов, который могут назвать любимым как минимум два поколения. А сколько в нём удивительных предсказаний...
Самый продолжительный американский мультсериал, который заставлял нас смеяться, плакать и любить на протяжении последних трех десятилетий. Один из мультфильмов, который могут назвать любимым как минимум два поколения. А сколько в нём удивительных предсказаний...
5. "Ох уж эти детки!"
1991 | 9 сезонов | 172 серии
Главные герои — группа малышей, живущих полной жизнью с помощью своего воображения. В мультсериале есть также их (в основном) невежественные родители и одна старшая девочка, Анжелика, которая постоянно саботирует веселье мелюзги. Сериал имел большой успех как у зрителей, так и у критиков, причем некоторые из них назвали его лучшим мультсериалом для детей всех времен.
Главные герои — группа малышей, живущих полной жизнью с помощью своего воображения. В мультсериале есть также их (в основном) невежественные родители и одна старшая девочка, Анжелика, которая постоянно саботирует веселье мелюзги. Сериал имел большой успех как у зрителей, так и у критиков, причем некоторые из них назвали его лучшим мультсериалом для детей всех времен.
6. "Футурама"
1999 | 7 сезонов | 140 серий
Если «Футурама» всегда казалась вам странно знакомой, то вы правы, так как вы определенно видели другое известное творение того же сценариста, Мэтта Гроунинга. Да, это «Симпсоны». Но «Футурама» — это не Симпсоны в космосе, а нечто совершенно особенное. Отличный ситком с тонким и не очень тонким юмором для взрослых.
Если «Футурама» всегда казалась вам странно знакомой, то вы правы, так как вы определенно видели другое известное творение того же сценариста, Мэтта Гроунинга. Да, это «Симпсоны». Но «Футурама» — это не Симпсоны в космосе, а нечто совершенно особенное. Отличный ситком с тонким и не очень тонким юмором для взрослых.
7. "Чип и Дейл спешат на помощь"
1989 | 3 сезона | 65 серий
Два бурундука открывают детективное агентство. Эти крошечные инспекторы раскрывают различные преступления, «слишком мелкие» для полиции, и обычно их клиентами являются другие животные. Обычно главными виновниками злодеяний являются гангстер Толстый Кот и сумасшедший ученый Нортон Нимнул.
Два бурундука открывают детективное агентство. Эти крошечные инспекторы раскрывают различные преступления, «слишком мелкие» для полиции, и обычно их клиентами являются другие животные. Обычно главными виновниками злодеяний являются гангстер Толстый Кот и сумасшедший ученый Нортон Нимнул.
8. "Чёрный Плащ"
1991 | 3 сезона | 91 серия
«Чёрный Плащ» — американский мультсериал 1991—1992 годов в жанре экшн-адвенчур, созданный студией Walt Disney Television Animation по идее Тэда Стоунса. Сюжет сериала вращается вокруг заглавного персонажа — загадочного супергероя-селезня, в обычной жизни — жителя пригорода и семьянина Кряка Лапчатого. Концепция мультсериала возникла на основе предшествующего сериала «Утиные истории». Чёрный Плащ! Только свистни — он появится.
«Чёрный Плащ» — американский мультсериал 1991—1992 годов в жанре экшн-адвенчур, созданный студией Walt Disney Television Animation по идее Тэда Стоунса. Сюжет сериала вращается вокруг заглавного персонажа — загадочного супергероя-селезня, в обычной жизни — жителя пригорода и семьянина Кряка Лапчатого. Концепция мультсериала возникла на основе предшествующего сериала «Утиные истории». Чёрный Плащ! Только свистни — он появится.
9. "Губка Боб Квадратные Штаны"
1999 | 13 сезонов | 271 серия
Губка, живущая на морском дне в ананасе, тусуется с морской звездой, крабом, домашней улиткой и белкой. И это только несколько странных персонажей из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», ставшего настоящим феноменом за годы своего существования. Сериал создан легендарным аниматором и преподавателем морских наук Стивеном Хилленбергом, и он не похож ни на один другой анимационный фильм.
Губка, живущая на морском дне в ананасе, тусуется с морской звездой, крабом, домашней улиткой и белкой. И это только несколько странных персонажей из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», ставшего настоящим феноменом за годы своего существования. Сериал создан легендарным аниматором и преподавателем морских наук Стивеном Хилленбергом, и он не похож ни на один другой анимационный фильм.
10. "Чудеса на виражах"
1990 | 1 сезон | 65 серий
Мультсериал представляет собой приключения медведя Балу — лётчика, специализирующегося на доставке грузов по малоосвоенной местности. Действие мультсериала происходит в вымышленном портовом городе-государстве Кейп-Сюзет, окружённом со всех сторон гигантскими скалами. С внешним миром Кейп-Сюзет соединяет маленький проход, который охраняется противовоздушной артиллерией, не пропускающей воздушных пиратов.
Мультсериал представляет собой приключения медведя Балу — лётчика, специализирующегося на доставке грузов по малоосвоенной местности. Действие мультсериала происходит в вымышленном портовом городе-государстве Кейп-Сюзет, окружённом со всех сторон гигантскими скалами. С внешним миром Кейп-Сюзет соединяет маленький проход, который охраняется противовоздушной артиллерией, не пропускающей воздушных пиратов.
11. "Южный парк"
1997 | 24 сезона | 309 серий
Мультсериал про третьеклашек из маленького городка Саус Парк в штате Колорадо собрал армию фанатов благодаря своему абсурдному юмору и пародиям на многие сферы жизни. В нём поднимаются и высмеиваются самые щепетильные темы: политика, религия, аборты, гомосексуализм, текущие события в мире и прочее. Рисованный стиль мультсериала — один из самых узнаваемых в мире.
Мультсериал про третьеклашек из маленького городка Саус Парк в штате Колорадо собрал армию фанатов благодаря своему абсурдному юмору и пародиям на многие сферы жизни. В нём поднимаются и высмеиваются самые щепетильные темы: политика, религия, аборты, гомосексуализм, текущие события в мире и прочее. Рисованный стиль мультсериала — один из самых узнаваемых в мире.
12. "Гриффины"
1999 | 20 сезонов | 380 серий
В центре сюжета типичная американская семья Гриффинов, состоящая из родителей, Питера и Лоис, их детей, Криса, Мэг и Стьюи, а также Брайана — антропоморфного пса. Действие ситкома происходит в Куахоге, вымышленном пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. В сериале много шуток на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и другие.
В центре сюжета типичная американская семья Гриффинов, состоящая из родителей, Питера и Лоис, их детей, Криса, Мэг и Стьюи, а также Брайана — антропоморфного пса. Действие ситкома происходит в Куахоге, вымышленном пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. В сериале много шуток на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и другие.
13. "Лаборатория Декстера"
1996 | 4 сезона | 78 серий
«Лаборатория Декстера» повествует о гениальном мальчике Декстере, который без ведома родителей управляет высокотехнологичной лабораторией в своей комнате. Здесь Декстер изобретает различные полезные и бесполезные устройства и материалы со своей старшей сестрой Ди-Ди, постоянно пытающейся сорвать его планы. Есть также соперничающий мальчик-гений и домашняя обезьяна-супергерой.
«Лаборатория Декстера» повествует о гениальном мальчике Декстере, который без ведома родителей управляет высокотехнологичной лабораторией в своей комнате. Здесь Декстер изобретает различные полезные и бесполезные устройства и материалы со своей старшей сестрой Ди-Ди, постоянно пытающейся сорвать его планы. Есть также соперничающий мальчик-гений и домашняя обезьяна-супергерой.
14. "Озорные анимашки"
1995 | 5 сезонов | 99 серий
Это мультсериал, созданный телекомпанией Tom Ruegger Fox Broadcasting Company. Каждый эпизод состоит из трех мини-эпизодов, в каждом из которых задействованы разные персонажи. Мультфильм вроде бы детский, однако создатели активно использовали отсылки к поп-культуре, сатирические социальные комментарии и даже намеки, направленные исключительно на взрослых.
Это мультсериал, созданный телекомпанией Tom Ruegger Fox Broadcasting Company. Каждый эпизод состоит из трех мини-эпизодов, в каждом из которых задействованы разные персонажи. Мультфильм вроде бы детский, однако создатели активно использовали отсылки к поп-культуре, сатирические социальные комментарии и даже намеки, направленные исключительно на взрослых.
15. "Приключения мультяшек"
1992 | 3 сезона | 98 серий
Действие происходит в вымышленном городе Acme Acres, где проживает большинство персонажей Tiny Toons и Looney Toons. В том же городе есть Acme Looniversity — университет, в котором персонажей учат становиться смешными. Хотя «Маленькие мультяшки» — это в основном классический мультфильм вроде «Тома и Джерри», в нем есть некоторые социальные комментарии и даже время от времени затрагиваются моральные темы, такие как экология.
Действие происходит в вымышленном городе Acme Acres, где проживает большинство персонажей Tiny Toons и Looney Toons. В том же городе есть Acme Looniversity — университет, в котором персонажей учат становиться смешными. Хотя «Маленькие мультяшки» — это в основном классический мультфильм вроде «Тома и Джерри», в нем есть некоторые социальные комментарии и даже время от времени затрагиваются моральные темы, такие как экология.
16. "Эй, Арнольд!"
1996 | 5 сезонов | 100 серий
Сериал рассказывает о жизни некоего Арнольда Шотмэна, четвероклассника, живущего со своими бабушкой и дедушкой по отцовской линии в вымышленном городе Хиллвуд, штат Вашингтон. Вместе со своими друзьями Арнольд пытается справиться с трудностями городской жизни, решая при этом различные проблемы, встречающиеся на пути.
Сериал рассказывает о жизни некоего Арнольда Шотмэна, четвероклассника, живущего со своими бабушкой и дедушкой по отцовской линии в вымышленном городе Хиллвуд, штат Вашингтон. Вместе со своими друзьями Арнольд пытается справиться с трудностями городской жизни, решая при этом различные проблемы, встречающиеся на пути.
17. "Суперкрошки"
1998 | 6 сезонов | 78 серий
Мультсериал рассказывает о трех девочках детсадовского возраста, которых зовут Цветик, Пузырёк и Пестик, а также об их отце профессоре Утониуме. Несмотря на очень юный возраст, девочки сражаются с различными монстрами и злодеями, терроризирующими их город Таунсвилль, с помощью своих сверхспособностей. Помимо своих невероятных приключений, трио супергероев также сталкивается с возрастными проблемами, такими как ночное недержание мочи, шатающиеся зубы и посещение школы.
Мультсериал рассказывает о трех девочках детсадовского возраста, которых зовут Цветик, Пузырёк и Пестик, а также об их отце профессоре Утониуме. Несмотря на очень юный возраст, девочки сражаются с различными монстрами и злодеями, терроризирующими их город Таунсвилль, с помощью своих сверхспособностей. Помимо своих невероятных приключений, трио супергероев также сталкивается с возрастными проблемами, такими как ночное недержание мочи, шатающиеся зубы и посещение школы.
18. "Волшебный школьный автобус"
1994 | 4 сезона | 52 серии
«Волшебный школьный автобус» — мультсериал, основанный на одноименных книгах, написанных Джоанной Коул и Брюсом Дегеном. Действие сосредоточено вокруг учительницы по имени мисс Фриззл, её класса и одноименного школьного автобуса. Вместе они отправляются в увлекательные походы, где открывают для себя интересные места, существ, периоды времени и многое другое!
«Волшебный школьный автобус» — мультсериал, основанный на одноименных книгах, написанных Джоанной Коул и Брюсом Дегеном. Действие сосредоточено вокруг учительницы по имени мисс Фриззл, её класса и одноименного школьного автобуса. Вместе они отправляются в увлекательные походы, где открывают для себя интересные места, существ, периоды времени и многое другое!
19. "Бэтмен"
1992 | 2 сезона | 85 серий
Batman: The Animated series — это, как вы уже догадались, мультсериал, основанный на легендарном герое комиксов DC. Хотя вы не ожидаете этого от обычно беззаботного сериала о супергероях, этот мультсериал на самом деле хвалят и по сей день за его тематическую сложность, эстетику фильма-нуара и художественное представление. Настолько, что некоторые источники называют его лучшим телесериалом по комиксам всех времен!
Batman: The Animated series — это, как вы уже догадались, мультсериал, основанный на легендарном герое комиксов DC. Хотя вы не ожидаете этого от обычно беззаботного сериала о супергероях, этот мультсериал на самом деле хвалят и по сей день за его тематическую сложность, эстетику фильма-нуара и художественное представление. Настолько, что некоторые источники называют его лучшим телесериалом по комиксам всех времен!
20. "Даг"
1991 | 7 серий | 117 серий
Это мультсериал, созданный Джимом Джинкинсом, который рассказывает о Дугласе «Даге» Фанни, переживающем ранний подростковый возраст. Даг попадает в множество затруднений, посещая свою новую школу в Блаффингтоне, куда он только что переехал. Он также влюблен в Патти Майонез, на которую он изо всех сил старается произвести впечатление. Сериал включает в себя множество тем, актуальных для подростков.
Это мультсериал, созданный Джимом Джинкинсом, который рассказывает о Дугласе «Даге» Фанни, переживающем ранний подростковый возраст. Даг попадает в множество затруднений, посещая свою новую школу в Блаффингтоне, куда он только что переехал. Он также влюблен в Патти Майонез, на которую он изо всех сил старается произвести впечатление. Сериал включает в себя множество тем, актуальных для подростков.
21. "Покемон"
1997 | 24 сезона | 1187 серий и продолжается
Сериал рассказывает о приключениях Эша Кетчума, тренера покемонов. Вместе со своим партнером, покемоном по имени Пикачу, и постоянно меняющейся командой друзей-людей, Эш решил стать мастером покемонов. Его план стать одним из них состоит в том, чтобы путешествовать по разным уголкам мира, чтобы приручить монстров-покемонов, а затем участвовать в турнирах. Сериал, помимо того, что он вызывал привыкание, получил высокую оценку за его вклад в знакомство западной аудитории с японской анимацией и, таким образом, повышение популярности аниме во всем мире.
Сериал рассказывает о приключениях Эша Кетчума, тренера покемонов. Вместе со своим партнером, покемоном по имени Пикачу, и постоянно меняющейся командой друзей-людей, Эш решил стать мастером покемонов. Его план стать одним из них состоит в том, чтобы путешествовать по разным уголкам мира, чтобы приручить монстров-покемонов, а затем участвовать в турнирах. Сериал, помимо того, что он вызывал привыкание, получил высокую оценку за его вклад в знакомство западной аудитории с японской анимацией и, таким образом, повышение популярности аниме во всем мире.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е
- С ностальгией и болью о лихих 90-х: пополняем фотоальбом того времени
- Ностальгия 90-х и 00-х: забытые вещи, которые чаще всего приходят на ум
- Лихие 90-е Владимира Жириновского: фотоальбом
- Раньше было лучше: ушедшие или растерявшие шарм программы ТВ 90-х и 00-х
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
12
Понравилось12
Новости партнёров
Не в нашем, а в вашем. Я в 90-х на работе пропадал, давно уже дети были, надо было семью кормить, не до пиндосских мультиков было...