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Культовые мультсериалы 90-х, которые навсегда в нашем сердце

Культовые мультсериалы 90-х, которые навсегда в нашем сердце (36 фото)

Автор:
07 марта 2022 16:25
Сообщество : Кино
Метки: 90-е   анимационные фильмы   культовые   лучшие мультфильмы   мультсериалы   мультсериалы из детства   
237
36
90-е были временем расцвета качественных мультипликационных сериалов, многие из которых мы полюбили всей душой и помним до сих пор. Вот список самых крутых мультфильмов того периода. Они вызывают настоящую ностальгию!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 90-е   анимационные фильмы   культовые   лучшие мультфильмы   мультсериалы   мультсериалы из детства   

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7  комментариев
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23k
Андрей Час назад
Я наверное слишком стар, ибо для меня культовый мультсериал, это "Ну погоди"!
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353
Copycat 2 минуты назад
Южный парк был классным пока не скатился, они отказались от принципа "шутить можно над всем" и вообще довольно сильно политизировались
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17k
Corvus Corax 15 минут назад
"Культовые мультсериалы 90-х, которые навсегда в нашем сердце"

Не в нашем, а в вашем. Я в 90-х на работе пропадал, давно уже дети были, надо было семью кормить, не до пиндосских мультиков было...
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938
Hallo FreeSpace 19 минут назад
крутые мульты )))
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2k
emporio_ss Полчаса назад
это не наши


Ссылка coub.com
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37k
Александр 44 минуты назад
Автор все времена смешал.....
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−5
Vik 45 минут назад
Нет "Жизнь с Луи", список говна
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