"Культовые мультсериалы 90-х, которые навсегда в нашем сердце"

1997 | 24 сезона | 1187 серий и продолжается



Сериал рассказывает о приключениях Эша Кетчума, тренера покемонов. Вместе со своим партнером, покемоном по имени Пикачу, и постоянно меняющейся командой друзей-людей, Эш решил стать мастером покемонов. Его план стать одним из них состоит в том, чтобы путешествовать по разным уголкам мира, чтобы приручить монстров-покемонов, а затем участвовать в турнирах. Сериал, помимо того, что он вызывал привыкание, получил высокую оценку за его вклад в знакомство западной аудитории с японской анимацией и, таким образом, повышение популярности аниме во всем мире.