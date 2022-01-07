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Ностальгия&nbsp; из 90-х: как создавалась первая часть культового «Один дома»

Ностальгия из 90-х: как создавалась первая часть культового «Один дома» (30 фото)

Автор:
07 января 2022 21:29
Сообщество : Кино
Метки: 90-е   актеры кино   интересные детали   лучшие фильмы   маколей калкин   один дома   рождество   создание фильма   
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Фильм «Один дома» уже давно ассоциируется с Новым годом длинными выходными, поскольку. Ведь он вовсю пропитан рождественским духом, поэтому любим зрителями по всему миру.

Однако далеко не все знают интересные подробности создания этой знаменитой рождественской комедии, снятой 32 года назад.

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Вообще, идея снять подобный фильм появилась совершенно спонтанно, во время съемок фильма «Дядюшка Бак». Именно в нём юный Маколей Калкин общался с Эми Мэдиган через дверную щель для писем. Так режиссер Джон Хьюз создал сцену с грабителями, пытающимися влезть через дверцу для собак, а за ней родилась и вся история «Один дома».

Изначально грабителя Гарри должен был сыграть Роберт Де Ниро. После отказа, роль предложили Джо Пеши, только закончившему сниматься в «Славных парнях» Скорсезе.

На тот момент актер ещё не отошел от гангстерских замашек, поэтому часто сквернословил в кадре. Ему, конечно, делали замечание за частое fuck, однако особо это не помогло.

Несмотря на то, что сценарий изначально затачивался под Калкина, на кастинг было приглашено больше ста человек. Однако превзойти его так никто не и не смог. К слову, он единственный Калкин, попавший в «Один дома». Его родному брату досталась роль вечно писающегося Фуллера.

После выхода «Один дома» зрители не раз пытались найти фильм «Ангелы с грязными душами», вот только оказалось, что его не существует. Всё, что есть, это показанный фрагмент, продолжение которого можно было увидеть уже во второй части. Идея показать фильм-в-фильме стала весьма оригинальной и неожиданной для многих.

К слову,  режиссерская выдумка стала отсылкой к реально существующему гангстерскому кино «Ангелы с грязными лицами».

Хьюз хотел видеть в «Один дома» классическую комедию с получающими увечья бандитами. Однако Коламбус предложил добавить в сценарий сентиментальности. Именно так и появилась линия соседского дедушки, решившегося в канун праздников воссоединиться с семьей.

Перейдем к страхам. Джо Пеши хотел, что страх Калкина был максимально реалистичным. Для этого он избегал его на съемочной площадке. А в сцене, где Гарри вешает Кевина на крючок и угрожает откусить пальцы, актер реально прокусил ему палец, оставив небольшой шрам.

В сцене, где Марвину кладут на лицо настоящего тарантула, актер Дэниел Стерн на самом деле не издал ни звука, поскольку громкий шум мог спровоцировать паука на атаку. Его крик был записан позже и наложен на кадры.

В первоначальном сценарии Кевина должен был пугать весь дом, однако реализовать это оказалось весьма недешевым удовольствием. Именно поэтому оставили только ожившую печку, которую «оживили» двумя каскадерами, леской и светом.

В фильме есть одна малозаметная, но очень интересная деталь, когда Кевина чуть не сбивает фургон грабителей. Если присмотреться, то можно заметить, что дым из выхлопной трубы засасывает обратно в машину. Всё потому, что сцена снималась реверсом. На самом деле Калкин шел задом наперед.

А в моменте, когда главный герой несется на санях по лестнице на улицу, актера заменил 30-летний дублер. Всё дело в том, что трюк оказался очень опасен. Изначально сани запустили по построенному лыжному трамплину. Они вылетели из дома на 10 метров, что, вероятно, могло кончиться как минимум увечьями для Калкина. Позже был добавлен тормозной трос, который выдергивался перед самым прыжком, что позволяло красиво запустить их вверх без лишней опасности.

Лишь 10 лет назад врачи пришли к выводу, что травмы, полученные бандитами в фильме, привели бы к смерти Гарри и Марвина.

Правда, на самих съемках их максимально обезопасили. В сцене, где Стерн наступает на игрушки, у него был надеты специальные резиновые накладки, а сами украшения сделали из карамели. То же самое было и с гвоздем, оказавшемся резиновым.

Зато утюг на его голову падал самый настоящий. Для этого была изобретена целая конструкция. На лицо актера летела камера, которую тормозили в последний момент. Если бы расчеты подвели, то на него обрушилось бы оборудование весом в 100 килограммов.

Разумеется, голову Пеши также никто не поджигал. Для пущей убедительности создатели картины использовали трюк иллюзионистов, именуемый как «призрак пеппера». Камера была направлена на дверь, но перед ней стояло стекло с 45-градусным наклоном. Из-за этого в кадре отображалось то, что попадало на стекло. Именно поэтому мы не увидели, что сзади бандита Гарри находился черный манекен, принявший на себя огонь.

А ведь это 90-е! Представьте, сколько трудов было вложено только в одну эту сцену.


Но, очевидно, пройти всё гладко не могло, поэтому «Один дома» не обошелся без скандала. Создателей фильма обвинили в плагиате, посчитав, что идея скопирована с триллера «3615: код Деда Мороза».

В нём по сюжету мальчик вступает в схватку с психопатом, нарядившимся в Санту. Правда, доказать в суде это так и не удалось. Но сегодня наверняка многим и не было бы дела, ведь «Один дома» и его вторая часть вызывают лишь теплые ностальгические чувства.

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Метки: 90-е   актеры кино   интересные детали   лучшие фильмы   маколей калкин   один дома   рождество   создание фильма   
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8k
Павел Час назад
Сейчас такой фильм признали бы излишне жестоким и подали бы в суд, за то что нет негров и трансвиститов.
А комедия- потрясная!
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7k
Погулять вышел 12 минут назад
Здест-то хоть проклятым расистом не назовут, если напишу что этот фильм ещё и тем хорош, что в нем нет ни одного ниггера?
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47k
zloykoyot Час назад
"...Лишь 10 лет назад врачи пришли к выводу, что травмы, полученные бандитами в фильме, привели бы к смерти Гарри и Марвина..." А тут и врачом быть не надо чтобы понять что после утюга или трёхкилограммовой банки краски в торец, ну или падения позвоночником на каменные ступени человек вряд ли встанет.

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