А ведь это 90-е! Представьте, сколько трудов было вложено только в одну эту сцену.

Но, очевидно, пройти всё гладко не могло, поэтому «Один дома» не обошелся без скандала. Создателей фильма обвинили в плагиате, посчитав, что идея скопирована с триллера «3615: код Деда Мороза».