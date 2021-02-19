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Здравоохранение: и больные позавидуют мёртвым

Здравоохранение: и больные позавидуют мёртвым (16 фото)

Автор:
19 февраля 2021 10:29
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   болезнь   здравоохранение   лечение   медицина   прикол   
860
16

Извините, анонс отменяется, вам придётся сходить за карточкой и отсидеть шестичасовую очередь, чтобы прийти на следующий день и повторить процедуру.

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Метки: Юмор   болезнь   здравоохранение   лечение   медицина   прикол   
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Владимир Полчаса назад
Талон на просто спросить это гениально!
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