Здравоохранение: и больные позавидуют мёртвым

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Извините, анонс отменяется, вам придётся сходить за карточкой и отсидеть шестичасовую очередь, чтобы прийти на следующий день и повторить процедуру.
Они даже не подозревают, что...
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Угадайте, что это?
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