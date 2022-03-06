В Москве парень бросил петарду в "Бургер-Кинге"

После своего "геройского" поступка "мамкин подрывник" сбежал.
Сегодня, 6 марта, в Западном административном районе Москвы на улице Барклая неизвестный мужчина бросил самодельную петарду в «Бургер Кинге». Камеры наблюдения записали, как произошел этот инцидент.
По сообщениям СМИ, посетитель сначала заказал еду, а перед самым уходом бросил петарду в зал. Гости фаст-фуда сразу выбежали из помещения, как только увидели на полу сверток. По счастью, никто не пострадал.
В настоящий момент правоохранители разыскивают этого "массовика-затейника". Товарищу может грозить вполне реальный срок.
Источник:
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Это, вообще то, ОЧЕВИДНО.