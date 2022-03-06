В Москве парень бросил петарду в "Бургер-Кинге"

Сегодня, 6 марта, в Западном административном районе Москвы на улице Барклая неизвестный мужчина бросил самодельную петарду в «Бургер Кинге». Камеры наблюдения записали, как произошел этот инцидент.





По сообщениям СМИ, посетитель сначала заказал еду, а перед самым уходом бросил петарду в зал. Гости фаст-фуда сразу выбежали из помещения, как только увидели на полу сверток. По счастью, никто не пострадал.





