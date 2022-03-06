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В Москве парень бросил петарду в "Бургер-Кинге"

В Москве парень бросил петарду в "Бургер-Кинге" (1 фото)

Автор:
06 марта 2022 17:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Москва   бургер кинг   видео   петарда   полиция   происшествия   фаст-фуд   
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После своего "геройского" поступка "мамкин подрывник" сбежал.

Сегодня, 6 марта, в Западном административном районе Москвы на улице Барклая неизвестный мужчина бросил самодельную петарду в «Бургер Кинге». Камеры наблюдения записали, как произошел этот инцидент.


По сообщениям СМИ, посетитель сначала заказал еду, а перед самым уходом бросил петарду в зал. Гости фаст-фуда сразу выбежали из помещения, как только увидели на полу сверток. По счастью, никто не пострадал.



В настоящий момент правоохранители разыскивают этого "массовика-затейника". Товарищу может грозить вполне реальный срок.

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Метки: Москва   бургер кинг   видео   петарда   полиция   происшествия   фаст-фуд   

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6  комментариев
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5k
Core 2 часа назад
Судить по статье за теракт
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29k
Teodor 10 минут назад
Не то время для шуток выбрал, придурок, можно не сомневаться - получит реальный срок. И поделом...
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970
Трям 40 минут назад
Это обычный хохол с пейнтбольной гранатой, какая нахер самодельная петарда?
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2k
Yus 2 часа назад
А никого не смущает, что муляж с улицы влетел?
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