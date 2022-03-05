40 лет фильму «Карнавал»: светлая зависть Рязанова и обида Муравьевой

А вот для Ирины Муравьевой роль Нины Соломатиной в «Карнавале» была не близка. Актриса в отличие от Нины была вовсе не провинциалкой, а коренной москвичкой, она хорошо училась, и для жизненных достижений ей не пришлось покидать родной дом.



Но на эту роль Муравьева прошла без проб, потому что в ней Лиознова после совместной работы над фильмом «Мы, нижеподписавшиеся» была уверена. А ведь Ирины Вадимовне на момент съемок было 32, тогда как ее героине – всем 18 лет.