40 лет фильму «Карнавал»: светлая зависть Рязанова и обида Муравьевой

В середине февраля 1982 года на экраны вышла советская музыкальная трагикомедия Татьяны Лиозновой «Карнавал», которая по итогам года заняла в прокате 9 место, фильм в кинотеатрах посмотрели больше 30 миллионов зрителей, а исполнительница главной роли Ирина Муравьева стала актрисой года. Интересно, что по телевизору фильм показали только через 16 лет.
Для режиссера эта картина была во многом автобиографичной. В ее молодости было немало трудностей, когда Татьяну Михайловну сократили на «Мосфильме», ей пришлось работать внештатным корреспондентом в газете и даже шить халаты, а в какой-то момент даже работать уборщицей. Она была одинока, забыта, да и денег почти не было. Но за счет таланта и сильного характера ей удалось добиться больших высот.
А вот для Ирины Муравьевой роль Нины Соломатиной в «Карнавале» была не близка. Актриса в отличие от Нины была вовсе не провинциалкой, а коренной москвичкой, она хорошо училась, и для жизненных достижений ей не пришлось покидать родной дом.
Но на эту роль Муравьева прошла без проб, потому что в ней Лиознова после совместной работы над фильмом «Мы, нижеподписавшиеся» была уверена. А ведь Ирины Вадимовне на момент съемок было 32, тогда как ее героине – всем 18 лет.
Также без проб в фильм прошла Александр Абдулов, которого режиссер считала надежным, талантливым и харизматичным. Александр Гаврилович мог сниматься в нескольких кинолентах одновременно, и к каждой роли он подходил очень ответственно.
Юрий Яковлев и Клара Лучко также попали в фильм без проб, они тоже играли в предыдущей картине Татьяны Михайловны Лиозновой.
В фильме сыграли актеры театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная и ее супруг Георгий Жемчужный. Они и в фильме сыграли пару. А Муравьеву в жизни позже цыгане благодарили за ее киношную дружбу с их народом.
Три месяца Ирина Вадимовна училась кататься на роликовых коньках, тренировалась она даже на гастролях театра. Это мастерство далось актрисе куда сложнее, чем сама роль, но она справилась.
Над Александром Абдуловым после премьеры фильма коллеги не раз шутили: «Тебя Муравьева искала, просила позвонить». Но актер не обижался – сам согласился на роль Никиты.
А вот сама Муравьева была немного обижена на Лиознову, ведь все вокальные партии в фильме достались не ей, а профессиональная исполнительницы Жанна Рождественская. Особенно обидно Ирине Вадимовне было на песню «Позвони мне, позвони», которую она хотела исполнить сама.
Однако фирма «Мелодия» после выхода фильма предложила актрисе записать пластинку, где композиции из фильма исполнила она сама. Забавно, что и Рождественская обиделась на режиссера, потому что имя певицы не указали в титрах.
Фильм имел огромный успех, а режиссер Эльдар Рязанов признавался Татьяне Лиозновой, что завидует ей белой завистью, так как снять комедию, где смех публики заглушает музыку – это настоящий талант.
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Но млять - почему так много неправильных окончаний как гугл-переводчик переводил?!