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Отечественная ОС «Альт»: сможет ли она заменить Windows

Отечественная ОС «Альт»: сможет ли она заменить Windows (5 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2022 08:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Microsoft   ОС Альт   компьютеры   оперативная система   программное обеспечение   санкции   
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Компания Microsoft приостановила продажи в РФ, и некоторые пользователи Сети вспомнили о нашей операционной системе «Альт Рабочая Станция». Выясняем, что это такое и как на ней работать.

4 марта компания «Майкрософт» объявила о приостановке продаж своих продуктов в России. В частности, теперь будет невозможно приобрести операционную систему Windows. Эту новость в РФ пользователи встретили по-разному. Одни шутили о возвращении интернет-пиратства, другие искали что-то на замену программному обеспечению. Внезапно кто-то вспомнил об отечественной операционной системе "Альт".


Попробуем разобраться, что это за ОС и как на ней работать.



Разработка «Альт» началась в конце 90-х годов. Сейчас поддержкой операционной системы на ядре Linux занимается компания «Базальт СПО». Для домашнего использования "Альт" бесплатна, юридическим лицам для работы на ОС потребуется лицензия. Стоимость лицензии ОС для юрлиц составит от 19 220 рублей.



Система поддерживает значительное число аппаратных платформ (x86, x86_64, aarch64, armh, RISC-V, MIPS, Эльбрус (e2kv3/v4), ppc64le), и входит в Единый реестр российских программ. Разработчики подчеркивают, что продолжают портировать "Альт" на другие платформы.


Отечественное детище неоднократно становилось предметом для обсуждений. В Сети много разнообразных обзоров этой ОС от техноблогеров, которые попробовали поработать на ней и разложили этот процесс "по полочкам".


В частности, Mr. Byte еще в 2018 году выпустил обзор, в котором попытался установить базовую версию ОС и показал функционал, которым она обладает. Блогер отметил, что у "Альта" есть

офисный пакет LibreOffice, который позволяет пользователю свободно работать с документами. Он продемонстрировал установленные браузеры Mozilla Firefox и Chromium, заметив, что программа поддерживает современные видео- и аудиформаты. ОС оснащена собственным магазином приложений. В целом, Mr. Byte положительно отозвался об "Альте", как о простой и интуитивно понятной оперативке. Правда, заметил, что некоторые программы при загрузке на нее тормозили.


А вот автор Дзен-блога "Записки IT специалиста" в своем обзоре не обошел стороной и недостатки ОС.


В частности, его смутил спорный дизайн системы, напоминающий программы двухтысячных годов. Хотя, возможно, некоторым пользователям это как раз и понравится (в частности, папки для видео, музыки, изображений вложены в папку "Документы", как это было в Windows XP, да и в общем оформление напоминает стандарты начала двухтысячных)

Кроме прочего, он отметил запутанное стартовое меню и сложный интерфейс для пользователей, незнакомых с системами на ядре Linux.


В качестве пакетного менеджера в этой ОС используется APT. Пользователи отмечают, что современный apt при этом не поддерживается, но классический apt-get работает отлично. В качестве графической оболочки используется Synaptic. Система отлично видит как Windows-системы, так и собственные, в качестве HOST-147 на скриншоте ниже выступает система с Simply Linux.


"В целом система произвела на нас положительное впечатление, да, есть определенные нарекания, особенно по внешнему виду и администрированию, но в целом все достаточно стабильно и предсказуемо. Также обращают внимание невысокие системные требования, Альт рабочая станция будет отлично чувствовать себя даже на слабых системах", - пишет автор Дзен-канала.


Придется ли россиянам осваивать «Альт» или просто пользоваться пиратскими версиями уже существующих ОС, покажет время. Интересно, как относятся к этой системе фишкяне. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, друзья!


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Метки: Microsoft   ОС Альт   компьютеры   оперативная система   программное обеспечение   санкции   

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106  комментариев
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15k
Booka1a 7 часов назад
не вижу смысла. винда спокойно пиратится, для чего танцевать с бубном вокруг пингвинов?
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8k
JeanLuk Полчаса назад
Давно я об Альте не слышал, думал померла она вместе с ASP Linux. В гос.конторах сейчас Астра
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0
Андрей Час назад
Хрень какая-то написана.
1. Альт бесплатен для домашнего пользования. Платить надо тем, кто работает с определенной защищенной информацией. В общем, для бизнеса.
2. Картинки с интерфейсом из нулевых. Современный интерфейс КДЕ выглядит красиво. Хотя я не понимаю фапанья на иконки: вам шашечки или ехать?
3. Показывать обзор Альта трехлетней давности? Это как-то фу.

Вот сижу я дома под Альтом 9-й платформы (ныне 10-я актуальна уже) и читаю такую статейку. Альт у меня основной системой стоит уже три года, кажись (в запасе 7-ка и МакОС на всякий случай). Чья же это "джинса"? Мелких и мягких или фруктовых? В общем, не бойтесь Линукса дома и в частности Альта. Для всех повседневных дел его хватает с головой. Ну а специфические задачи пусть решаются на специфическом оборудовании и софте.
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4k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Чисто спортивный интерес, у кого-то есть ПОКУПНЫЕ "форточки"? Не на работе, а на домашних компах. Хотелось бы посмотреть на дебила, купившего то, что можно свободно слямзить, причём без последствий.
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6k
SR 2 часа назад
А на счеты можно установить или только на счетные палочки? А то, скоро актуально будет...
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−18
Андрей Бакеев 3 часа назад
А честь Семена Альтова видимо
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1k
РЫба без трусов 3 часа назад
Пользовался альтом. Среди всех российских дистрибутивов думаю самый богатый. Единственное база идет с графической оболочкой мэйт, а она на любителя.
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−40
Владимир Скворцов 4 часа назад
Если отключат интернет, а его отключат, любая операционная система бесполезна. Фотографии смотреть и тексты печатать.
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6
Владимир Юрьевич Владимир Скворцов 3 часа назад
Ну не знаю, я и на винде с отключенным файрволом и без антивира за лет 10 ничего не ловил. Зато у моих знакомы то и дело чистил от червей и вирусов.
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188
eternal Владимир Юрьевич 3 часа назад
Точно, дело в пользователях, а не в системе, но винда это все равно помойка. А на линукс, если только сам занесешь.
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33
Валерий Кочетков Владимир Скворцов Час назад
Операционная система управляет и управляла всегда работой компа и без инета. Так же она и без инета устанавливается. В организациях компы зачастую никакого выхода в инет и не имеют. И все работает. Ибо задачи у компов в бизнесе другие.
Ну и термин "отключить интернет" тоже неверный.
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188
eternal 4 часа назад
Нафига платный пингвин, если есть проверенные временем бесплатные версии? Лет 7-мь сижу на manjaro и все шикарно (программы, игры, перефирия). Сбежал с [мат].ш.й своей неработоспособностью винды, для нормальной работы переустанавливал каждый год, даже примитивно программы которые должны чистить винду еще больше ее засирают.
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33
Валерий Кочетков eternal Час назад
Вы не поверите, но нет у меня дома и в организациях проблем с виндой. Совсем нет. И никогда на своих компах переустановкой не занимался. Не надо никакими программами чистить винду, у нее своих штатных средств достаточно.
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188
eternal Валерий Кочетков 13 минут назад
Это в какой версии (не трогаем 10-11 не пользовался, 8 не обсуждаеться вообще) предустановлена чистка мусора и реестра, на сколько помню там только дефрагментатор стоит. Как используется компьютер, как телевизор? Две программы и мессенджер.
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180
fedding 4 часа назад
Использую эту, так называемую, операционную систему в школе, в кабинете информатики. Требование законодательства. С барского плеча, так сказать, бесплатно. Убожество редкостное. Да, мог бы заменить. Лет 25 назад. Ибо что-то среднее, между Win3.11 и Win95
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934
igor t 4 часа назад
Интересно, как там у этой системы с ЭЦП. Сейчас это все более актуально. Вся бухгалтерия и учет все больше и больше используют электронный документооборот. А остальное .... у меня иногда возникает крамольный вопрос, зачем нужен, скажем i5 c, хотя бы 8ГБ, чтобы набрать и передать текст или разложить что-то типа пасьянса или т.п. Лет 20 назад, все тоже самое делалось на гораздо более слабых машинах не намного хуже. Прогресс кокой-то не совсем понятный. Мощность железа растет многократно, а функционал используемый 90% пользователями не меняется. В там случае, подобные ОС возможно и будут востребованы. Еще есть вопрос по драйверам для различного оборудования.
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0
ja.russckij2017 igor t 4 часа назад
Хреново, ставить устанешь.
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33
Валерий Кочетков igor t Час назад
Сейчас хороший проц и хотя бы 8 гигов памяти желательно при использовании инета. Именно для него. И да. Всеми любимая 1С очень так прибавила в аппетитах. Сейчас на слабых компах она уже тормозит. И сеточку ей надо гигабитную, если выделенного сервака нет.
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1k
Григорий Водениктов 5 часов назад
ой страшно))) один раз лицензию ставил, в 2005 году комп собрал себе, и поставил туда хрюшу про, лицензию, через 2 недели добавил планку озу и ключ тут же слетел!, с тех пор только пиратка, обновляется и не психует)))
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7k
Trenzel2003 5 часов назад
Мне ,как простому пользователю интересно в первую очередь, а можно ли будет погамать на этой ОСи? Или только в офисные игры по типу "косынка"??
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0
Андрей Trenzel2003 Час назад
Стим нативный. Куча игр написана и портирована на Линукс. Игры под винду на Линуксе? Конкретика на winehq.
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389
sapsanbosh 5 часов назад
Давно пора переходить на наши ОС. Да, не всё в начале будет гладко. Но со временем настроится, устаканится. Хватит на вражеском программном обеспечении работать!
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33
Валерий Кочетков sapsanbosh 59 минут назад
Она такая же наша, как и не наша. Посмотрите кто, когда и как создал Линукс. Не создавали ее наши с нуля. Просто на каком то этапе подхватили, благо она с открытыми кодами и стали развивать. Одну из тысяч разновидностей Линукс.
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2k
Алксандр Шевченко 5 часов назад
Это даже не 98. Это ближе к 95, но радуемся что не 3.11
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33
Валерий Кочетков Алксандр Шевченко 57 минут назад
Это всего лишь оконный менеджер. Линуксов много и разных, как и оконных менеджеров.
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12k
Eltiftel 5 часов назад
Может...Win 95 вполне может....

напомните мне Zver всё ещё делает свои сборки?
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10k
Гуляка 5 часов назад
Это что, линух теперь покупать надо??
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0
Андрей Гуляка Час назад
Только для бизнеса, который работает с защищенной информацией. Для дома - бесплатно.
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5k
Jekis 6 часов назад
А чем убунту или вообще Линукс не устраивает?
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29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 6 часов назад
а почему бы и нет,никто не мешает поставить 2 оси на 1 компе :)
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33
Валерий Кочетков ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 6 часов назад
Только вот работать они будут не одновременно. Да и практика показывает, что смысла в это мало. Работать в одной. Переключение через перезагрузку. Вообщем там много нюансов. Можно виртуалки использовать. Т.е. мешать ничего не мешает, но мало кто этим пользуется ибо неудобно.
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33
Валерий Кочетков ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
Wine еще надо и поставить. Иногда и настроить. Всем известна любовь линукса к nvidia и нелюбовь карт amd. Да обычно все решается, но это надо захотеть разобраться и решить. Многие знают только винду и просто не хотят разбираться.
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0
Константин 2 часа назад
Используя префиксы можно установить несколько wine с разными настройками. Их можно запускать одновременно
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33
Валерий Кочетков Константин 51 минуту назад
Все можно. Дома использование Линукс зависит от человека. Но в бизнесе уже все по другому. Там много возникает вопросов. С софтом, администрированием, обучением. Ибо в реальности часто все заточено под винду и в одночасье перевести все это на Линукс...тут мои слова заканчиваются.
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5k
Hemul_D 6 часов назад
Вот прямо в тему.
https://lenta.ru/news/2022/03/05/yo_ho_ho/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://lenta.ru/news/2022/03/05/yo_ho_ho/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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22k
Matrosskin 6 часов назад
Фишкяне, подскажите нубу ( только не отправляйте на спец ресурсы, это пздц - на один вопрос там будет 100500 страниц непонятного стороннему человеку срача, причём спросившему прилетает от всех сторон. ну его нафиг). Есть ноут простенький - более-менее тянул Семерку, дальше я его положил в ящик и не трогал. В связи с обстановкой на всякий случай хочу поставить туда что-то отличное от винды. Сделать это давно хотел, но раз уж пошла такая пьянка. Что проще и доступнее поставить ? Задачи - интернет серфинг, базовый Офис ( простые таблицы, печатная машинка, презентации, опять же простенькие). Всем спасибо, большая просьба не обсирать друг друга, а накинуть в формате: " Вот такая то ОСь, плюсы в двух словах , и минусы в двух словах"
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33
Валерий Кочетков Edyan 2 часа назад
Ты удивишься когда я скажу какие компы и ноуты, есть дома и на тех работах, где я работаю. :) Поэтому мой ответ - нет не удивлюсь. До сих пор рядом со мной стоит живой Athlon 2800+ на S754 и ес-но на Windows XP. Дома несколько компов + ноуты разного возраста. Пробовал на слабые компы ставить линукс. Но по сравнению с той же XP профита нет. Быстрее не работает. Сейчас уже другие технологии применяются в инете и старые компы уже не тянут. Так и стоит для какого то старого железа. Например IDE диски иногда надо подключить, а адаптер для USB не всегда с IDE дисками коректно работает.
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