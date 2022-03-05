Отечественная ОС «Альт»: сможет ли она заменить Windows

Компания Microsoft приостановила продажи в РФ, и некоторые пользователи Сети вспомнили о нашей операционной системе «Альт Рабочая Станция». Выясняем, что это такое и как на ней работать.
4 марта компания «Майкрософт» объявила о приостановке продаж своих продуктов в России. В частности, теперь будет невозможно приобрести операционную систему Windows. Эту новость в РФ пользователи встретили по-разному. Одни шутили о возвращении интернет-пиратства, другие искали что-то на замену программному обеспечению. Внезапно кто-то вспомнил об отечественной операционной системе "Альт".
Попробуем разобраться, что это за ОС и как на ней работать.
Разработка «Альт» началась в конце 90-х годов. Сейчас поддержкой операционной системы на ядре Linux занимается компания «Базальт СПО». Для домашнего использования "Альт" бесплатна, юридическим лицам для работы на ОС потребуется лицензия. Стоимость лицензии ОС для юрлиц составит от 19 220 рублей.
Система поддерживает значительное число аппаратных платформ (x86, x86_64, aarch64, armh, RISC-V, MIPS, Эльбрус (e2kv3/v4), ppc64le), и входит в Единый реестр российских программ. Разработчики подчеркивают, что продолжают портировать "Альт" на другие платформы.
Отечественное детище неоднократно становилось предметом для обсуждений. В Сети много разнообразных обзоров этой ОС от техноблогеров, которые попробовали поработать на ней и разложили этот процесс "по полочкам".
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В частности, Mr. Byte еще в 2018 году выпустил обзор, в котором попытался установить базовую версию ОС и показал функционал, которым она обладает. Блогер отметил, что у "Альта" есть
офисный пакет LibreOffice, который позволяет пользователю свободно работать с документами. Он продемонстрировал установленные браузеры Mozilla Firefox и Chromium, заметив, что программа поддерживает современные видео- и аудиформаты. ОС оснащена собственным магазином приложений. В целом, Mr. Byte положительно отозвался об "Альте", как о простой и интуитивно понятной оперативке. Правда, заметил, что некоторые программы при загрузке на нее тормозили.
А вот автор Дзен-блога "Записки IT специалиста" в своем обзоре не обошел стороной и недостатки ОС.
В частности, его смутил спорный дизайн системы, напоминающий программы двухтысячных годов. Хотя, возможно, некоторым пользователям это как раз и понравится (в частности, папки для видео, музыки, изображений вложены в папку "Документы", как это было в Windows XP, да и в общем оформление напоминает стандарты начала двухтысячных)
Кроме прочего, он отметил запутанное стартовое меню и сложный интерфейс для пользователей, незнакомых с системами на ядре Linux.
В качестве пакетного менеджера в этой ОС используется APT. Пользователи отмечают, что современный apt при этом не поддерживается, но классический apt-get работает отлично. В качестве графической оболочки используется Synaptic. Система отлично видит как Windows-системы, так и собственные, в качестве HOST-147 на скриншоте ниже выступает система с Simply Linux.
"В целом система произвела на нас положительное впечатление, да, есть определенные нарекания, особенно по внешнему виду и администрированию, но в целом все достаточно стабильно и предсказуемо. Также обращают внимание невысокие системные требования, Альт рабочая станция будет отлично чувствовать себя даже на слабых системах", - пишет автор Дзен-канала.
Придется ли россиянам осваивать «Альт» или просто пользоваться пиратскими версиями уже существующих ОС, покажет время. Интересно, как относятся к этой системе фишкяне. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, друзья!
Источник:
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АНТИФИШКИ
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1. Альт бесплатен для домашнего пользования. Платить надо тем, кто работает с определенной защищенной информацией. В общем, для бизнеса.
2. Картинки с интерфейсом из нулевых. Современный интерфейс КДЕ выглядит красиво. Хотя я не понимаю фапанья на иконки: вам шашечки или ехать?
3. Показывать обзор Альта трехлетней давности? Это как-то фу.
Вот сижу я дома под Альтом 9-й платформы (ныне 10-я актуальна уже) и читаю такую статейку. Альт у меня основной системой стоит уже три года, кажись (в запасе 7-ка и МакОС на всякий случай). Чья же это "джинса"? Мелких и мягких или фруктовых? В общем, не бойтесь Линукса дома и в частности Альта. Для всех повседневных дел его хватает с головой. Ну а специфические задачи пусть решаются на специфическом оборудовании и софте.
Ну и термин "отключить интернет" тоже неверный.
напомните мне Zver всё ещё делает свои сборки?
https://lenta.ru/news/2022/03/05/yo_ho_ho/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://lenta.ru/news/2022/03/05/yo_ho_ho/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop