Отечественная ОС «Альт»: сможет ли она заменить Windows

В частности, Mr. Byte еще в 2018 году выпустил обзор, в котором попытался установить базовую версию ОС и показал функционал, которым она обладает. Блогер отметил, что у "Альта" есть

офисный пакет LibreOffice, который позволяет пользователю свободно работать с документами. Он продемонстрировал установленные браузеры Mozilla Firefox и Chromium, заметив, что программа поддерживает современные видео- и аудиформаты. ОС оснащена собственным магазином приложений. В целом, Mr. Byte положительно отозвался об "Альте", как о простой и интуитивно понятной оперативке. Правда, заметил, что некоторые программы при загрузке на нее тормозили.

А вот автор Дзен-блога "Записки IT специалиста" в своем обзоре не обошел стороной и недостатки ОС.