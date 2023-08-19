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Сотрудник Microsoft раскрыл, как с помощью всего одной кнопки упростить использование диспетчера задач Windows

Сотрудник Microsoft раскрыл, как с помощью всего одной кнопки упростить использование диспетчера задач Windows

Автор:
19 августа 2023 11:59
Метки: Ctrl   Microsoft   Windows   
712
2

Трюк работает во всех популярных версиях системы и ощутимо повышает удобство мониторинга процессов.

На этой неделе одним из сотрудников Microsoft был раскрыт очень полезный лайфхак при работе с диспетчером задач Windows.


Многие пользователи популярной десктопной системы наверняка замечали, что при сортировке процессов в диспетчере задач по использованию компонентов компьютера — процессы каждую секунду «прыгают», что затрудняет анализ информации.


Спустя много лет существования Windows выяснилось, что если нажать и удерживать на клавиатуре клавишу «Ctrl», диспетчер задач буквально «встанет на паузу», а все процессы в нём «заморозятся» до тех пор, пока кнопка не будет отжата.


Это весьма удобно, если какой-либо назойливый и грузящий систему процесс постоянно от вас «убегает», препятствуя своему завершению.


Хотя в настройках диспетчера задач можно управлять скоростью обновления показателей, это не настолько удобно, как просто остановить список процессов в моменте.


Кроме того, отсюда вытекает и другой плюс — скорость обновления показателей теперь можно установить на «Высокий», чтобы получать максимально точные результаты, но эффективно приостанавливать список процессов при необходимости.


Вот так, даже спустя годы использования столь популярного и массового продукта, как Windows, всё ещё можно открыть для себя что-то новое. Трюк проверен и точно работает в Windows 7, 8, 10, 11. Но будет забавно, если функция реализована и в более ранних версиях системы.

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Метки: Ctrl   Microsoft   Windows   
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15  комментариев
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4
Николай Паскевич 5 часов назад
лайфхаку лет 10-15
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8k
Крайняя плоть Суслова 2 часа назад
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1k
Просто прохожий 3 часа назад
Началось, каждый хочет показать себя умнее других, причем чаще всего те кто и отношения к компьютеру не имеет. Где то случайно увидели и копипастят. Ну и как же без идиотских советов- купите macbook или установите Linux.
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1k
muhandes 3 часа назад
есть еще один лайфхак- купить macbook
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3k
kca-opa 4 часа назад
Этим диспетчером кто-то вообще пользуется при наличии в разы более продвинутых сторонних?
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6k
ManRox 6 часов назад
Вот это новость блин, все в шоке
как мы без этой бесполезной информации жили до сих пор. Следующая новость будет исследуем команду sfc/ scannow, по крайне мере это более полезная штука.
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Кот Бегемот
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