Сотрудник Microsoft раскрыл, как с помощью всего одной кнопки упростить использование диспетчера задач Windows

Трюк работает во всех популярных версиях системы и ощутимо повышает удобство мониторинга процессов.
На этой неделе одним из сотрудников Microsoft был раскрыт очень полезный лайфхак при работе с диспетчером задач Windows.
Многие пользователи популярной десктопной системы наверняка замечали, что при сортировке процессов в диспетчере задач по использованию компонентов компьютера — процессы каждую секунду «прыгают», что затрудняет анализ информации.
Спустя много лет существования Windows выяснилось, что если нажать и удерживать на клавиатуре клавишу «Ctrl», диспетчер задач буквально «встанет на паузу», а все процессы в нём «заморозятся» до тех пор, пока кнопка не будет отжата.
Это весьма удобно, если какой-либо назойливый и грузящий систему процесс постоянно от вас «убегает», препятствуя своему завершению.
Хотя в настройках диспетчера задач можно управлять скоростью обновления показателей, это не настолько удобно, как просто остановить список процессов в моменте.
Кроме того, отсюда вытекает и другой плюс — скорость обновления показателей теперь можно установить на «Высокий», чтобы получать максимально точные результаты, но эффективно приостанавливать список процессов при необходимости.
Вот так, даже спустя годы использования столь популярного и массового продукта, как Windows, всё ещё можно открыть для себя что-то новое. Трюк проверен и точно работает в Windows 7, 8, 10, 11. Но будет забавно, если функция реализована и в более ранних версиях системы.
Источник:
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И это я еще про игры молчу.
Что-то более продвинутое обычному юзеру с лапками и не нужно. Ну, разве что, если вирус поймает или рекламное по захочет удалить
да и куда быстрее: нажал три кнопки - открылось. Один дополнительный клик мышью нужно делать, да.