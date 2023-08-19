Сотрудник Microsoft раскрыл, как с помощью всего одной кнопки упростить использование диспетчера задач Windows

Спустя много лет существования Windows выяснилось, что если нажать и удерживать на клавиатуре клавишу «Ctrl», диспетчер задач буквально «встанет на паузу», а все процессы в нём «заморозятся» до тех пор, пока кнопка не будет отжата.

Это весьма удобно, если какой-либо назойливый и грузящий систему процесс постоянно от вас «убегает», препятствуя своему завершению.

Хотя в настройках диспетчера задач можно управлять скоростью обновления показателей, это не настолько удобно, как просто остановить список процессов в моменте.

Кроме того, отсюда вытекает и другой плюс — скорость обновления показателей теперь можно установить на «Высокий», чтобы получать максимально точные результаты, но эффективно приостанавливать список процессов при необходимости.

Вот так, даже спустя годы использования столь популярного и массового продукта, как Windows, всё ещё можно открыть для себя что-то новое. Трюк проверен и точно работает в Windows 7, 8, 10, 11. Но будет забавно, если функция реализована и в более ранних версиях системы.