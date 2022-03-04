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Былое

Былое (40 фото)

Автор:
04 марта 2022 23:49
Метки: СССР   ностальгия   фото   
740
40
Подборка фотографий из прошлого страны, которой уже нет (сегодня без комментариев)
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Авторский пост

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Метки: СССР   ностальгия   фото   

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6  комментариев
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66k
Доктор Джонс 4 часа назад
Более дебильного домкрата (лежит на колесе) в жизни не встречал...
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37k
Игорь 13 минут назад
- Большевики были самыми ярыми антисемитами!
- Почему? Среди большевиков было очень много евреев!
- А кто, как не ярый антисемит, мог придумать работать в субботу, да ещё за бесплатно!!?
(анекдот про субботник)

Историю про первый субботник в депо я знаю.
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4k
Наталья 2 часа назад
Как же приятно смотреть на эти фотографии.
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