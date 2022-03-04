740
40
Подборка фотографий из прошлого страны, которой уже нет (сегодня без комментариев)
×
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 15 вещей из СССР, которые без сожаления заменили на современные аналоги, но о них до сих пор вспоминают с теплотой
- Самые странные магазины СССР
- У советских детей были такие интересные игрушки
- Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают
- Какие фонарики выпускали в СССР?
Метки: СССР ностальгия фото
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
35
Понравилось35
Новости партнёров
А вообще, это ты пластиковый ВАЗовский не видал! Вот где трэш!
- Почему? Среди большевиков было очень много евреев!
- А кто, как не ярый антисемит, мог придумать работать в субботу, да ещё за бесплатно!!?
(анекдот про субботник)
Историю про первый субботник в депо я знаю.