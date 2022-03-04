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Каким был Санкт-Петербург в 1997 году? (смотрим старые фото и вспоминаем город 25-летней давности)

Автор:
04 марта 2022 22:21
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
312
20
Каким был Санкт-Петербург в то время? Давайте прогуляемся и посмотрим.
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   

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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
верните в зад!
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20k
Luc72 2 часа назад
Были мы там, с женой, в молодости, почти тогда же. в 96...
Хотя... неважно куда, главное когда
, в смысле, если вернуться...
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