Каким был Санкт-Петербург в 1997 году? (смотрим старые фото и вспоминаем город 25-летней давности)

8.

Автор фото - Александр Стаканов.

Знаменитый 80-й автобус на Площади Мужества. Если вы вдруг не в курсе - то именно он был связующим звеном между станциями метро "Площадь Мужества" и "Лесная", когда перегон был закрыт из-за размыва. Интервал у 80-го был около пары минут, но, несмотря на это, он всегда был забит до отказа. Этот пустой - скорее всего отправляется в парк.