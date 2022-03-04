Каким был Санкт-Петербург в 1997 году? (смотрим старые фото и вспоминаем город 25-летней давности)

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Каким был Санкт-Петербург в то время? Давайте прогуляемся и посмотрим.
1.
Автор фото - Денис Медведев.
Перекрёсток проспектов Просвещения и Энгельса после ливня 24 июля 1997 года.
Перекрёсток проспектов Просвещения и Энгельса после ливня 24 июля 1997 года.
2.
Центр Санкт-Петербурга на несколько дней перенёсся в 19 век. На улице Зодчего Росси снимают фильм "Анна Каренина".
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3.
Автор фото - Андрей Усов.
Открытие второго "Макдоналдса" в Санкт-Петербурге напротив метро "Василеостровская". Первый открылся в 1996 году на Каменноостровском проспекте рядом с "Петроградской".
Открытие второго "Макдоналдса" в Санкт-Петербурге напротив метро "Василеостровская". Первый открылся в 1996 году на Каменноостровском проспекте рядом с "Петроградской".
5.
Автор фото - Фидель Кренев.
Пять углов и торговля с лотков. Эпоха механических весов ещё не закончена.
Пять углов и торговля с лотков. Эпоха механических весов ещё не закончена.
6.
Автор фото - Даниил Чернышов.
Пустынный утренний Московский проспект рядом с Московскими воротами.
Пустынный утренний Московский проспект рядом с Московскими воротами.
7.
Автор фото - Евгений Анспок.
Пересечение проспекта Косыгина и проспекта Наставников.
Сейчас здесь самая современная трамвайная линия в Санкт-Петербурге, по которой летают красавцы-"Чижики". Кстати, именно в 1997 году открыли легендарный магазин "Народный" на Косыгина и совсем скоро на близлежащих остановках стали собираться огромные толпы людей, которые приезжали сюда со всего города.
Пересечение проспекта Косыгина и проспекта Наставников.
Сейчас здесь самая современная трамвайная линия в Санкт-Петербурге, по которой летают красавцы-"Чижики". Кстати, именно в 1997 году открыли легендарный магазин "Народный" на Косыгина и совсем скоро на близлежащих остановках стали собираться огромные толпы людей, которые приезжали сюда со всего города.
8.
Автор фото - Александр Стаканов.
Знаменитый 80-й автобус на Площади Мужества. Если вы вдруг не в курсе - то именно он был связующим звеном между станциями метро "Площадь Мужества" и "Лесная", когда перегон был закрыт из-за размыва. Интервал у 80-го был около пары минут, но, несмотря на это, он всегда был забит до отказа. Этот пустой - скорее всего отправляется в парк.
Знаменитый 80-й автобус на Площади Мужества. Если вы вдруг не в курсе - то именно он был связующим звеном между станциями метро "Площадь Мужества" и "Лесная", когда перегон был закрыт из-за размыва. Интервал у 80-го был около пары минут, но, несмотря на это, он всегда был забит до отказа. Этот пустой - скорее всего отправляется в парк.
12.
Сцепка из двух вагонов 28 машрута на Троицком проспекте. Реставрация Троицкого собора ещё не начиналась, без ярких звёзд на куполах он выглядит не так эффектно, как сейчас.
13.
18 августа 1997 года в салоне служебного "Вольво" был убит вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич. Убийство произошло на перекрёстке Невского проспекта и улицы Рубинштейна. На снимке эксперты осматривают тот самый "Вольво".
14.
Перед станцией метро "Ладожская". Рядом с ней ещё не выросли огромные корпуса ТК "Заневский Каскад".
15.
Автор фото - Greg Wass.
Иж "Комби" и свежекупленный 21-дюймовый телевизор на Дворцовой набережной.
Иж "Комби" и свежекупленный 21-дюймовый телевизор на Дворцовой набережной.
16.
Автор фото - Алексей Маров.
Вся печаль петербургского трамвая конца 1990-х в одном фото. Что на вагон, что на состояние путей на проспекте Обуховской Обороны без слёз не взглянешь.
Вся печаль петербургского трамвая конца 1990-х в одном фото. Что на вагон, что на состояние путей на проспекте Обуховской Обороны без слёз не взглянешь.
18.
Автор фото - Александр Стаканов.
Вид на застраиваемые окраины Комендантского аэродрома. В кадре - дом 19 корпус 2 по улице Шаврова.
Вид на застраиваемые окраины Комендантского аэродрома. В кадре - дом 19 корпус 2 по улице Шаврова.
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