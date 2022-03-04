С воды на хлеб: Как выживает на пенсию разбитый инсультом 68-летний Борис Моисеев

Хотя певец и лишился заработков с концертов и выпусков альбомов, у него остались авторские отчисления за написанные ранее песни, которые приносят неплохой доход. А несколько лет назад он продал дом в Подмосковной Барвихе, и эти деньги тоже оказались кстати теперь. Что же касается государственных выплат, то ему, как Заслуженному артисту России (это звание он получил в 2006 году), полагается денежное довольствие из столичного бюджета. Дело в том что в Москве с 2018 года существуют доплаты от столичного головы к пенсиям выдающихся людей. По 30 тысяч рублей дают Заслуженным и Народным артистам, которые прожили в городе не менее 10 лет и имеют московскую регистрацию. Таким образом, пенсия со всеми доплатами у Моисеева – около 85 тысяч в месяц. Певец уверяет, что этой суммы для скромной жизни ему хватает. Поэтому даже отказывается от помощи старых подруг – Аллы Пугачевой и Нелли Кобзон, которые все равно пытаются поддерживать исполнителя. В годы оные на лето Боря Моисеев часто уезжал в Юрмалу, где у него есть квартира площадью 77 кв. м. Она находится в Лиелупе – одном из самых тихих районо курортного города. Но вот получится ли поехать на Рижское взморье в этом году – большой вопрос в свете последних событий.