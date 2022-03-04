С воды на хлеб: Как выживает на пенсию разбитый инсультом 68-летний Борис Моисеев

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Заслуженный артист России Борис Моисеев 4 марта отмечает 68-й день день рождения. В конце 2010-го его сразил инсульт, от последствий которого певец до конца не излечился – у него работают не все мышцы лица и затруднена речь. Весной 2015 года он прекратил активную концертную деятельность из-за ухудшения состояния здоровья. Но как и на что он живет сегодня?
Хотя певец и лишился заработков с концертов и выпусков альбомов, у него остались авторские отчисления за написанные ранее песни, которые приносят неплохой доход. А несколько лет назад он продал дом в Подмосковной Барвихе, и эти деньги тоже оказались кстати теперь. Что же касается государственных выплат, то ему, как Заслуженному артисту России (это звание он получил в 2006 году), полагается денежное довольствие из столичного бюджета. Дело в том что в Москве с 2018 года существуют доплаты от столичного головы к пенсиям выдающихся людей. По 30 тысяч рублей дают Заслуженным и Народным артистам, которые прожили в городе не менее 10 лет и имеют московскую регистрацию. Таким образом, пенсия со всеми доплатами у Моисеева – около 85 тысяч в месяц. Певец уверяет, что этой суммы для скромной жизни ему хватает. Поэтому даже отказывается от помощи старых подруг – Аллы Пугачевой и Нелли Кобзон, которые все равно пытаются поддерживать исполнителя. В годы оные на лето Боря Моисеев часто уезжал в Юрмалу, где у него есть квартира площадью 77 кв. м. Она находится в Лиелупе – одном из самых тихих районо курортного города. Но вот получится ли поехать на Рижское взморье в этом году – большой вопрос в свете последних событий.
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Метки: Моисеев пенсионеры шоубизнес
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Гораздо противнее наблюдать за правильными, гетеросексуальными "звездами", которые ноют, клянут панденмию и прочие кризисы, да ещё намекают государству на некую помощь...
Этот хоть не ноет... Хотя вот как раз ему и не сладко с болезнью.
Тонны? Ну дак не особо были карточки ы ходу совсем даже недавно, по меркам людей постарше студентов.
Я знаю пи**ров, которые, нифига не сделав для страны, получают больше...