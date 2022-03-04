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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5578 постов • 713 подписчиков подписаться
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С воды на хлеб: Как выживает на пенсию разбитый инсультом 68-летний Борис Моисеев

С воды на хлеб: Как выживает на пенсию разбитый инсультом 68-летний Борис Моисеев (1 фото)

Автор:
04 марта 2022 20:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Моисеев   пенсионеры   шоубизнес   
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Заслуженный артист России Борис Моисеев 4 марта отмечает 68-й день день рождения. В конце 2010-го его сразил инсульт, от последствий которого певец до конца не излечился – у него работают не все мышцы лица и затруднена речь. Весной 2015 года он прекратил активную концертную деятельность из-за ухудшения состояния здоровья. Но как и на что он живет сегодня?

Хотя певец и лишился заработков с концертов и выпусков альбомов, у него остались авторские отчисления за написанные ранее песни, которые приносят неплохой доход. А несколько лет назад он продал дом в Подмосковной Барвихе, и эти деньги тоже оказались кстати теперь. Что же касается государственных выплат, то ему, как Заслуженному артисту России (это звание он получил в 2006 году), полагается денежное довольствие из столичного бюджета. Дело в том что в Москве с 2018 года существуют доплаты от столичного головы к пенсиям выдающихся людей. По 30 тысяч рублей дают Заслуженным и Народным артистам, которые прожили в городе не менее 10 лет и имеют московскую регистрацию. Таким образом, пенсия со всеми доплатами у Моисеева – около 85 тысяч в месяц. Певец уверяет, что этой суммы для скромной жизни ему хватает. Поэтому даже отказывается от помощи старых подруг – Аллы Пугачевой и Нелли Кобзон, которые все равно пытаются поддерживать исполнителя. В годы оные на лето Боря Моисеев часто уезжал в Юрмалу, где у него есть квартира площадью 77 кв. м. Она находится в Лиелупе – одном из самых тихих районо курортного города. Но вот получится ли поехать на Рижское взморье в этом году – большой вопрос в свете последних событий.

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Метки: Моисеев   пенсионеры   шоубизнес   

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34  комментария
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21k
Юрий 4 часа назад
С воды на хлеб - живут те, у кого пенсия 15000р. У него 85000, еще и содержит квартиру в Юрмале. Как то не вяжется с водой и хлебом.
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14k
Владислав Грецов 7 минут назад
у него все не так и печально...пенсия в 10-15 т вот это печаль...
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13k
Паша Эмильевич 9 минут назад
Ну чё так в комментах все на него набросились? Он же не жалуется на жизнь, помощи не просит. Наоборот - отказывается..
Гораздо противнее наблюдать за правильными, гетеросексуальными "звездами", которые ноют, клянут панденмию и прочие кризисы, да ещё намекают государству на некую помощь...
Этот хоть не ноет... Хотя вот как раз ему и не сладко с болезнью.
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15k
alexis 51 минуту назад
85-30=55 - пенсия обычного пенсионера?
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7k
Погулять вышел 2 часа назад
Надо пожалеть бедного, больного и старого еврея?
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20k
Luc72 2 часа назад
А что, тонны денег надо было тратить СРАЗУ ВСЕ?
Тонны? Ну дак не особо были карточки ы ходу совсем даже недавно, по меркам людей постарше студентов.
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−2
Деревянный 3 часа назад
Этот п....рец ещё жив?))
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4k
Григорий Бабкин 3 часа назад
"Заслуженный артист"? Это кабздец. Очком заслужил?
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54k
doker 3 часа назад
Раз такая пенсия, значит платил налоги нормально и исправно.

Я знаю пи**ров, которые, нифига не сделав для страны, получают больше...
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9k
Андрей А 3 часа назад
Вот реально покуй на него. У всех скромные гос.пенсии по 100 тысяч, и недвижимости на сотни миллионов, + какой-нибудь скромный бизнес.
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1k
Moon24 3 часа назад
Выживают пенсионеры на свои 10-15 тыс , а всякая погань живет и еще смеет жаловаться что мало
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4k
Дмитрий 4 часа назад
Товарищи! Как бы кто не относился непосредственно к личности человека, но! У нас, русских, не принято топтаться на беде других! Чего там у него было и с кем, его, как говориться, бог ему судья! У человека беда! Инсульт, это почти приговор! Если столько времени прошло и не выкарабкался, то уже, по сути, приговор на всю оставшуюся жизнь.....Давайте без подъ....в. Скажем так: "жизнь его уже наказала!"
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59k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
а где все концертные бабосы ? на лечение от [мат] просадил или тупо пробухал .
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934
Трям 4 часа назад
Ибать! Этот питор еще жив?
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8k
Тудаблин 4 часа назад
кому суп жидкий, кому жемчуг мелкий
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12k
Александр 4 часа назад
Пусть коллеги помогут.
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6k
Думай о хорошем! 4 часа назад
в начале 2000 он владел домостроительным комбинатом и бетонным заводом
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1k
vitstd 4 часа назад
Пи*деть не мешки ворочать : при Союзе он пахал как проклятый, его трио "Экспрессия" это что-то! Кто с ним знаком - знают : его "голубизна" - тупо, имидж
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23k
Андрей Иванов 5 часов назад
Бог не фраер - он всё видит
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