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Самая большая подводная лодка в мире. Ее габариты поражают воображение

Самая большая подводная лодка в мире. Ее габариты поражают воображение (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2022 21:13
Метки: военные корабли   интересные факты   история   корабли   подводные лодки   субмарины   флот   
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Советский Союз имел один из самых больших и хорошо обеспеченных флотов. Большое внимание в ВМФ СССР уделялось подводным лодкам. Сегодня уже мало кто помнит, однако самая большая субмарина была создана именно в стране Советов. Более того, уникальное военное судно остается таковым по сей день, несмотря на то, что уже прошло много времени с момента его первого выхода в открытое море.

Источник:

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Метки: военные корабли   интересные факты   история   корабли   подводные лодки   субмарины   флот   

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4  комментария
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20k
uutb 5 часов назад
Как-то сухо написано... Есть неплохая документалка 2002 года. Там кстати и Эдуард Овечкин засветился)
Ссылка www.youtube.com
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5k
Divergent?!? 52 минуты назад
Легендарный "водовоз". Для тех, кто в курсе.
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13k
Алекс 3 часа назад
Сколько сил и ума надо все это спроектировать и построить! Какой же мощью обладал СССР!!!
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stanislav

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