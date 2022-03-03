Самая большая подводная лодка в мире. Ее габариты поражают воображение

Габариты «Акулы» действительно поражают воображение. Водоизмещение подводной лодки составляет 48 000 тонн в подводном положении и 23 200 тонн в надводном. Габариты судна – 172.8х23.3х11.2 метра. В движение военное судно приводится двумя водо-ядерными силовыми агрегатами ОК-650ВВ. Мощность каждого реактора составляет 190 МВт. Помимо баллистических ракет «Акула» имеет торпедное вооружение и несколько комплексов ПЗРК «Игла». В автономном плаванье подлодка может находится 180 суток. И это при том, что ее штатный экипаж составляет 108 матросов и 52 офицера. Максимальная подводная скорость движения – 46.3 км/ч.

Сами матросы вспоминают, что за годы службы они не успевали побывать и в половине отсеков подлодки.

Первоначально планировалось создать 12 субмарин данного класса, однако в последствии было решено сократить их серию до 10 судов. В итоге успели построить только 6 подводных лодок, одна из которых была экспериментальной. По состоянию на 2020 год 3 субмарины класса «Акула» уже утилизированы. Еще две подводные лодки ждут своей очереди на утилизацию.