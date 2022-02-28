За что детского писателя Виталия Бианки 6 раз арестовывали при советской власти?

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Он успел и царя охранять, и у Колчака послужить. А потом стал одним из самых известных детских писателей страны Советов.
Все, чьё детство прошло в советское время, прекрасно помнят это имя. Виталий Бианки — один из самых известных детских писателей. Его книжки о животных, о природе полны тепла, нежной любви ко всему живому.
Читаешь их, и кажется, что жизнь писателя должна быть такой же: светлой, умиротворённой, полной гармонии. Но, оказывается, всё далеко не так однозначно. На его долю выпала и смена эпох, и служба при царской резиденции. Потом — армия Колчака, шесть арестов уже в советское время. Но он сумел сохранить в себе ребёнка, сберечь детское чистое видение мира.
Читаешь их, и кажется, что жизнь писателя должна быть такой же: светлой, умиротворённой, полной гармонии. Но, оказывается, всё далеко не так однозначно. На его долю выпала и смена эпох, и служба при царской резиденции. Потом — армия Колчака, шесть арестов уже в советское время. Но он сумел сохранить в себе ребёнка, сберечь детское чистое видение мира.
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Любовь ко всему живому получил по наследству
Стать писателем-натуралистом ему было, видимо, на роду написано. Не полюбить природу в такой семье было невозможно. Валентин Львович, отец будущего сочинителя, был биологом, трудился в Зоологическом музее. Хотя по образованию медик, да и опыт врачебный у него был немалый. Клиника внутренних болезней, Мариинский родовспомогательный дом, а потом на год он стал земским врачом в Тверской губернии.
Но естествознание манило. Это была его родная стихия. Занимался исследовательской работой, написал научную статью, которую заметили опытные учёные. И ему пришло предложение от профессора Эдуарда Карловича Брандта, возглавлявшего тогда Русское энтомологическое общество.
Так в конце 1880-х Валентин Львович оказался в Военно-медицинской академии. Где вскоре перешёл на должность заведующего орнитологическим отделением Зоологического музея. Он избирался членом нескольких авторитетных научных сообществ. И в качестве секретаря Полярной комиссии участвовал в различных экспедициях по стране, вплоть до Дальнего Востока.
Но естествознание манило. Это была его родная стихия. Занимался исследовательской работой, написал научную статью, которую заметили опытные учёные. И ему пришло предложение от профессора Эдуарда Карловича Брандта, возглавлявшего тогда Русское энтомологическое общество.
Так в конце 1880-х Валентин Львович оказался в Военно-медицинской академии. Где вскоре перешёл на должность заведующего орнитологическим отделением Зоологического музея. Он избирался членом нескольких авторитетных научных сообществ. И в качестве секретаря Полярной комиссии участвовал в различных экспедициях по стране, вплоть до Дальнего Востока.
Родительский дом Виталия Валентиновича был удивительным. Это и мини-зоопарк, и исследовательский центр. В доме нашли приют птицы и черепахи, даже змеи жили в террариумах. Потом и в жилище самого писателя найдётся место для братьев меньших.
«Отец каждую травку, каждую птицу и зверюшку называл по имени, отчеству и фамилии. Учил меня узнавать птиц по виду, по голосу, по полёту, разыскивать самые скрытые гнёзда… У меня надолго создалось убеждение, что мой отец — что-то вроде какого-то лесного духа, маленького, но могущественного… Он знает в лесу все тайные тропинки, все скрытые роднички, знает всех лесных птиц и зверей, понимает их язык и распоряжается ими», — вспоминал потом Бианки-младший.
«Отец каждую травку, каждую птицу и зверюшку называл по имени, отчеству и фамилии. Учил меня узнавать птиц по виду, по голосу, по полёту, разыскивать самые скрытые гнёзда… У меня надолго создалось убеждение, что мой отец — что-то вроде какого-то лесного духа, маленького, но могущественного… Он знает в лесу все тайные тропинки, все скрытые роднички, знает всех лесных птиц и зверей, понимает их язык и распоряжается ими», — вспоминал потом Бианки-младший.
От естествознания до ратных дел
Вполне понятным был выбор сына: после гимназии в 1915-м он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петроградского университета. На тот момент студенту уже исполнился 21 год. В начале 1916-го «мученик науки» женился.
Потом члены его семьи уверяли, что на этот шаг юноша пошёл не по своей воле. А по решению партии эсеров, в которую он успел вступить. Вот только и партийно-семейной идиллии не получилось, перспективного молодого человека откомандировали в артиллерийское училище. Шла Первая мировая, и государству были нужны воины, а не учёные.
Получив чин прапорщика, Виталий после училища оказался в артиллерийской бригаде, дислоцировавшейся в Царском Селе. С ним туда перебралась молодая жена и горничная. Всех поселили в небольшой квартире. В Царском Селе располагалась резиденция Николая II, и бравому вояке приходилось участвовать в её охране. И даже немного пообщаться с царскими дочерями.
Но подолгу он на одном месте не засиживался, скоро был отправлен на Волгу. В Петрограде отсутствовал четыре года, с начала 1918-го. Все эти годы кочевал по стране, побывал во многих её уголках. Гражданская война многих тогда так испытывала на прочность.
Даже в армии Колчака пришлось «отметиться», туда его мобилизовали в Бийске весной 1919-го. Служил рядовым штабным писарем, не хотел открывать свои офицерские навыки. При переброске части летом 1919 года на фронт в Оренбургскую губернию, его перевели в пехоту. «Подозрительный» пехотинец дезертировал из колчаковской армии вместе с несколькими сотоварищами. Воевать с народом ему явно было не по душе.
Потом члены его семьи уверяли, что на этот шаг юноша пошёл не по своей воле. А по решению партии эсеров, в которую он успел вступить. Вот только и партийно-семейной идиллии не получилось, перспективного молодого человека откомандировали в артиллерийское училище. Шла Первая мировая, и государству были нужны воины, а не учёные.
Получив чин прапорщика, Виталий после училища оказался в артиллерийской бригаде, дислоцировавшейся в Царском Селе. С ним туда перебралась молодая жена и горничная. Всех поселили в небольшой квартире. В Царском Селе располагалась резиденция Николая II, и бравому вояке приходилось участвовать в её охране. И даже немного пообщаться с царскими дочерями.
Но подолгу он на одном месте не засиживался, скоро был отправлен на Волгу. В Петрограде отсутствовал четыре года, с начала 1918-го. Все эти годы кочевал по стране, побывал во многих её уголках. Гражданская война многих тогда так испытывала на прочность.
Даже в армии Колчака пришлось «отметиться», туда его мобилизовали в Бийске весной 1919-го. Служил рядовым штабным писарем, не хотел открывать свои офицерские навыки. При переброске части летом 1919 года на фронт в Оренбургскую губернию, его перевели в пехоту. «Подозрительный» пехотинец дезертировал из колчаковской армии вместе с несколькими сотоварищами. Воевать с народом ему явно было не по душе.
Дела семейные и «фамильные»
Обстоятельства вынудили его «замаскировать» фамилию. Вернулся в Бийск и стал Беляниным, питерским студентом-орнитологом. В паспорте на всю жизнь осталась двойная фамилия Бианки-Белянин. Но первую половину её пришлось не произносить до изгнания белогвардейцев.
Перевёртыши с фамилией в их семье не новы, идея была не оригинальной. Прадед Виталия стал известным оперным певцом и сменил немецкую фамилию Вайс на итальянскую Бианки. В переводе и та, и другая, означает «белый», но звучит второй вариант гораздо мягче, мелодичнее.
Второй раз Виталий женился в том же Бийске, уже по своей воле, на преподавательнице иностранных языков Вере Клюжевой. И уже не расставался с ней до конца своих дней.
Пока продолжалась полная опасностей одиссея сына, отец в 1920-м умер. Похоронен на семейном участке Шуваловского кладбища вместе с женой и несколькими родственниками.
Перевёртыши с фамилией в их семье не новы, идея была не оригинальной. Прадед Виталия стал известным оперным певцом и сменил немецкую фамилию Вайс на итальянскую Бианки. В переводе и та, и другая, означает «белый», но звучит второй вариант гораздо мягче, мелодичнее.
Второй раз Виталий женился в том же Бийске, уже по своей воле, на преподавательнице иностранных языков Вере Клюжевой. И уже не расставался с ней до конца своих дней.
Пока продолжалась полная опасностей одиссея сына, отец в 1920-м умер. Похоронен на семейном участке Шуваловского кладбища вместе с женой и несколькими родственниками.
Книги, аресты, дом
Дважды он был арестован в Бийске, хоть и ненадолго. Решив больше не искушать кочевую судьбу, в сентябре 1922 года Виталий с супругой едет в Петербург.
Старший брат Лев помог с работой, это была загородная экскурсионная база университета в Саблино. Но Бианки уже всей душой тянулся к творчеству, к науке он охладел окончательно.
Старший брат Лев помог с работой, это была загородная экскурсионная база университета в Саблино. Но Бианки уже всей душой тянулся к творчеству, к науке он охладел окончательно.
Жилья поначалу не было, но и эта проблема разрешилась счастливо. Не сразу, шаг за шагом, но они вместе с братом вдвоём стали хозяевами шестикомнатной квартиры на Васильевском острове. Жилплощадь поделили по-братски, отремонтировали. Именно там Виталий Бианки жил и творил до конца жизни.
Первый рассказ, "Путешествие красноголового воробья", увидел свет в 1923 году. Он был опубликован в журнале "Воробей" (позже переименован в "Новый Робинзон"). А через год вышла и первая детская книжка "Чей нос лучше?".
Было желание получить гуманитарное образование, и он поступает в Институт истории искусств. Но вот, новый поворот… Арест в 1925-м за участие антисоветской подпольной организации. Было ли таковое или донос оказался ложным? Биографы расходятся в оценках сего факта.
Три года он провёл в ссылке в Уральске, а потом возвратился в Северную столицу. Похлопотал Максим Горький, у которого были связи «в органах».
Первый рассказ, "Путешествие красноголового воробья", увидел свет в 1923 году. Он был опубликован в журнале "Воробей" (позже переименован в "Новый Робинзон"). А через год вышла и первая детская книжка "Чей нос лучше?".
Было желание получить гуманитарное образование, и он поступает в Институт истории искусств. Но вот, новый поворот… Арест в 1925-м за участие антисоветской подпольной организации. Было ли таковое или донос оказался ложным? Биографы расходятся в оценках сего факта.
Три года он провёл в ссылке в Уральске, а потом возвратился в Северную столицу. Похлопотал Максим Горький, у которого были связи «в органах».
Новые жизненные обстоятельства, новые впечатления отчасти помогли писателю в творчестве. Увидела свет первая повесть - "Мурзук". Она посвящена свободолюбивой рыси, взращенной в неволе. Её потом переведут на английский язык. И издадут с шрифтом для незрячих детишек.
Популярность книг Бианки быстро росла. Но это не освобождало его от пристального взора чекистов. Снова были подозрения в антисоветской деятельности, напоминания об эсеровском прошлом и аресты. Всего с 1921-го по 1935-й год он подвергался арестам шесть раз!
Популярность книг Бианки быстро росла. Но это не освобождало его от пристального взора чекистов. Снова были подозрения в антисоветской деятельности, напоминания об эсеровском прошлом и аресты. Всего с 1921-го по 1935-й год он подвергался арестам шесть раз!
Последние годы
Войну Виталий Валентинович провёл в Перми, вернее, тогда город носил имя Молотов. На фронт не взяли по причине болезни сердца. А потом он вернулся в Ленинград, в ту ж самую ставшую родной квартиру.
Бианки писал и писал, встречался с детьми в школах и пионерских лагерях. Ездил по стране. Выступал на радио. И даже после ухода писателя из жизни его рассказы, повести, сказки оставались любимыми детворой. По их сюжетам снимали фильмы и мультики. А общий тираж его книг в наши дни достиг сорока миллионов экземпляров.
Бианки писал и писал, встречался с детьми в школах и пионерских лагерях. Ездил по стране. Выступал на радио. И даже после ухода писателя из жизни его рассказы, повести, сказки оставались любимыми детворой. По их сюжетам снимали фильмы и мультики. А общий тираж его книг в наши дни достиг сорока миллионов экземпляров.
Больное сердце давало о себе знать. За послевоенные годы он перенёс инфаркт и два инсульта. Сильно болели ноги. Не стало Виталия Валентиновича 10 июня 1959 года. Он обрёл последний приют на Богословском кладбище в Ленинграде. Беломраморное надгробие — это фигура девушки с бурундучком на плече. Автор — скульптор Жермена Меллуп. Зверька разбили вандалы, пришлось заменять его на игрушку-белку. Наверняка, это злодеяние совершили люди, которые в детстве не читали сказок Бианки…
Источник: — переведено специально для fishki.net
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