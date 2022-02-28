За что детского писателя Виталия Бианки 6 раз арестовывали при советской власти?

Вполне понятным был выбор сына: после гимназии в 1915-м он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петроградского университета. На тот момент студенту уже исполнился 21 год. В начале 1916-го «мученик науки» женился.



Потом члены его семьи уверяли, что на этот шаг юноша пошёл не по своей воле. А по решению партии эсеров, в которую он успел вступить. Вот только и партийно-семейной идиллии не получилось, перспективного молодого человека откомандировали в артиллерийское училище. Шла Первая мировая, и государству были нужны воины, а не учёные.



Получив чин прапорщика, Виталий после училища оказался в артиллерийской бригаде, дислоцировавшейся в Царском Селе. С ним туда перебралась молодая жена и горничная. Всех поселили в небольшой квартире. В Царском Селе располагалась резиденция Николая II, и бравому вояке приходилось участвовать в её охране. И даже немного пообщаться с царскими дочерями.



Но подолгу он на одном месте не засиживался, скоро был отправлен на Волгу. В Петрограде отсутствовал четыре года, с начала 1918-го. Все эти годы кочевал по стране, побывал во многих её уголках. Гражданская война многих тогда так испытывала на прочность.



Даже в армии Колчака пришлось «отметиться», туда его мобилизовали в Бийске весной 1919-го. Служил рядовым штабным писарем, не хотел открывать свои офицерские навыки. При переброске части летом 1919 года на фронт в Оренбургскую губернию, его перевели в пехоту. «Подозрительный» пехотинец дезертировал из колчаковской армии вместе с несколькими сотоварищами. Воевать с народом ему явно было не по душе.