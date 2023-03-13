Карта за жизнь: самый загадочный убийца Испании

Первой жертвой серийника стал 50-летний мужчина, прогуливавшийся в центре солнечным днём вместе с маленьким сыном. Неизвестный в чёрной толстовке подошёл к Хуану Франциско, заставил опуститься на колени и пустил пулю в лоб. Прямо на глазах у малыша. Убитый не был ни богатым, ни знатным. Не имел врагов. Дело осело на полке с аналогичными нераскрытыми висяками.

Через пару недель – в начале февраля 2003 года жертвой таинственного убийцы стал ещё один мужчина. 28-летний Хуан Карлос ждал автобус. Смерть настигла его на остановке.