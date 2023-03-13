Карта за жизнь: самый загадочный убийца Испании

«Убийца колоды». Так назвали журналисты этого неуловимого преступника, который оставлял на месте убийств своеобразную метку – карту.
Всё началось в Мадриде в 2003 году. В разных районах города находили тела, которые преступник «подписывал» – оставлял рядом карту.
Первой жертвой серийника стал 50-летний мужчина, прогуливавшийся в центре солнечным днём вместе с маленьким сыном. Неизвестный в чёрной толстовке подошёл к Хуану Франциско, заставил опуститься на колени и пустил пулю в лоб. Прямо на глазах у малыша. Убитый не был ни богатым, ни знатным. Не имел врагов. Дело осело на полке с аналогичными нераскрытыми висяками.
Через пару недель – в начале февраля 2003 года жертвой таинственного убийцы стал ещё один мужчина. 28-летний Хуан Карлос ждал автобус. Смерть настигла его на остановке.
Полицейские объединили дела в связи с одинаковыми гильзами и показаниями свидетелей. Но убийца не оставил времени на размышление. Уже на следующий день он ворвался в бар и расправился с сыном владелицы заведения и одной из посетительниц. Самой хозяйке чудом удалось выжить после выстрела в спину и нескольких ударов ногами по голове. Впоследствии женщина выступит в суде и даст показания.
На месте первого убийства полицейские нашли карту. Туз кубков выпал случайно, или убийца хотел что-то сказать с помощью такого странного способа послания?
Полицейские не торопились с выводами. Зато их с энтузиазмом начала делать пресса. Город охватила лавина историй и домыслов о «карточном убийце», как его прозвали журналисты. Образ преступника моментально оброс несуществующими подробностями и превратился в городскую легенду.
В следующем месяце неуловимый преступник лишил жизни мужчину. Его спутница случайно выжила: женщина сжалась в позе зародыша на земле, но у нападавшего заклинило пистолет. И он сбежал. Но даже паника не помешала маньяку оставить на месте преступления метку. На этот раз это была двойка кубков.
Потерпевшая успела рассмотреть негодяя и довольно подробно его описала: молодой высокий испанец. Двум следующим жертвам не повезло. Маньяк лишил жизни пару и оставил рядом с трупами тройку и четвёрку кубков.
Город замер в ожидании. Ведь колода большая. И, судя по настрою, «карточный убийца» не собирался останавливаться. Но неожиданно серийник затих.
А потом случилось невероятное: в полицию пришёл 25-летний мужчина и заявил, что он и есть тот самый маньяк, оставлявший метки из колоды на месте убийств. Понятно, что ему не сразу поверили. Может, парню хотелось славы, развлечений или у него просто случилось весеннее обострение.
Но на вопрос, что было написано на обороте карт (в свободном доступе этой информации не было) Альфредо Галан не колеблясь сообщил, что это были точки, проставленные синими чернилами.
Подозреваемый сразу же был взят под стражу. Во время допроса выяснилось, что Альфредо родился в 1978 году в пригороде столицы. На психику серьёзно повлияла смерть матери. Женщина умерла при родах, когда мальчику было 9 лет.
Во время службы в армии парень попал на Боснийскую войну, после которой и оставил себе пистолет. В 2002 году мужчина принимал участие в ликвидации последствий экологической катастрофы – разлива нефти у побережья Испании. Работа была очень сложной, у Альфредо начали сдавать нервы. После многочисленных ссор с коллегами и руководством он очутился в клинике неврозов.
Адаптация к мирной жизни проходила тяжело. Мужчина хоть и устроился на работу, но постоянно прикладывался к бутылке. Что на фоне продолжающейся медикаментозной терапии ещё больше усугубило его состояние.
Во время прозябания у телевизора его вдруг пронзила мысль: а каково это – убить человека? И он незамедлительно решил выяснить это на практике. На пути встретился Хуан…
Что касается меток, то созданию чудовища отчасти поспособствовали журналисты. Карту случайно обронил кто-то из прохожих. Альфредо не имел к ней никакого отношения. Но когда увидел в газетах информацию о связи с личностью убийцы, то решил использовать этот приём. И брал с собой на дело колоду.
Перерыв в серии он объяснил тем, что тяжело переносил жаркую погоду. Ведь чтобы скрыть внешность, приходилось облачаться в толстовку и прятать лицо. Серию Альфредо решил возобновить по осени. Но потом заскучал, устал наблюдать нерасторопность и узость мышления полицейских и решил сдаться.
Правда, на суде Галан попытался переиграть и озвучил более радикальную версию. В соответствии с ней, совершить убийства его заставила некая неонацистская организация, члены которой в случае отказа грозили расправой его семье. Но суд не внял наскоро переписанной истории и назначил убийце, лишившему жизни 6 человек и ранившему ещё 3, тюремное наказание сроком 142 года. На свободу «убийца колоды» уже не выйдет.
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