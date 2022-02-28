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И эти люди говорят на политические темы: 20 сетевых "профессионалов" и их рассуждения

И эти люди говорят на политические темы: 20 сетевых "профессионалов" и их рассуждения (21 фото)

Автор:
28 февраля 2022 14:16
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   высказывания   русский язык   соцсети   
1932
21

Очередная серия высказываний из сети, сегодня с политической подоплекой, ибо так много развелось экспертов в этом деле. И все такие умные, грамотные и образованные.

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   высказывания   русский язык   соцсети   
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5  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Чебурашка с Шапокляк где-то кувыркается))
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5k
Leo Sun 9 минут назад
Ох, чья бы корова мычала...

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292
Lesnik 19 минут назад
Ох глазки мои, глазки
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6k
Максим 2 часа назад
Демократия такая форма управления государством, при которой голос дурака и профессора стоят одинаково (безбожно испоганил слова, но сохранил смысл).
Каждый человек имеет право на своё мнение и право озвучить его. Я могу быть не согласен с этим, но таков Закон.
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