И эти люди говорят на политические темы: 20 сетевых "профессионалов" и их рассуждения

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Очередная серия высказываний из сети, сегодня с политической подоплекой, ибо так много развелось экспертов в этом деле. И все такие умные, грамотные и образованные.
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Каждый человек имеет право на своё мнение и право озвучить его. Я могу быть не согласен с этим, но таков Закон.
P.S. Так как умирать с автоматом в руках придется "дураку" то неплохо бы уравнять их хотя бы в цене голоса.