FISHKINET
X Прямая трансляция из Украины: актуальные события в режиме реального времени
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1270 постов • 254 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Факты о декабристах, которой нет в учебниках истории

Факты о декабристах, которой нет в учебниках истории (5 фото)

Автор:
28 февраля 2022 14:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь   истории   факты   
564
5
В соответствии с утвержденной еще в советские времена калькой декабристы неизменно предстают в учебниках и художественной литературе как благородные романтические герои, рискнувшие собственной свободой во благо родной страны. Хотя, по сути, их действия – это пример военного мятежа, который при любой власти должен наказываться в судебном порядке.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Жизнь   истории   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Слепой Пью 2 часа назад
А вдобавок эти сукины дети разбудили Герцена! Вот нахухуа?!?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
61k
Андрей 8 минут назад
Мне было интересно прочитать у Бушкова "Гвардейское столетие". Может, он и переборщил, но особых нестыковок и притянутости за уши не увидел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир 22 минуты назад
подонки...однозначно!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Carex 37 минут назад
А у меня один вопрос, как военные ходили и воевали в такой форме.... Зимой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Квизо Час назад
Каховский застрелил трёх парламентёров, Милорадович был третьим.
Рылеев составил план, по которому всё семейство Романовых (старых и малых, а также тех кто не имел прав на престол) должно было отплыть на корабле в Британию и "случайно" затонуть в Балтийском море.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Декабристов выставляют как ратующих за народ. Но всё было проще,они просто хотели крестьян освободить,но землю им не давать. Таким образом землю хотели продать или заложить,а крестьян превратить в бомжей,на европейский манер.Когда лишенных земли(тогда это было средство производства) убивали за бродяжничество.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Ваня 2 часа назад
каждые революции не делаются в белых перчатках...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"У тебя там кто-то есть, да?" "У тебя там кто-то есть, да?" Когда онлайн-шоппинг не удался Когда онлайн-шоппинг не удался Что стало с детьми-вундеркиндами СССР Что стало с детьми-вундеркиндами СССР Пользователи сети делятся вещами, которые их жутко раздражают Пользователи сети делятся вещами, которые их жутко раздражают Проект "Биосфера-2": симулятор поселения на Марсе из 90-х Проект "Биосфера-2": симулятор поселения на Марсе из 90-х Почему в Японии оплакивают отпуска и умирают от переработок Почему в Японии оплакивают отпуска и умирают от переработок
MausA

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20336



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
1
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Неожиданные и повседневные вещи, за которые можно угодить в тюрьму в других странах
3
76
Неожиданные и повседневные вещи, за которые можно угодить в тюрьму в других странах
Набирающие популярность в сообществах
Петербургские мытарства Некрасова: начало пути
0
4
Петербургские мытарства Некрасова: начало пути
Кризис и отсутствие семьи: в чем главная проблема 30-летних холостяков?
0
25
Кризис и отсутствие семьи: в чем главная проблема 30-летних холостяков?
Что будет с эвакуированными из Донбасса школьниками
Что будет с эвакуированными из Донбасса школьниками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз!
2
0

Лучшие демотиваторы
Возможности
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#интересно#животные#дтп#Украина#война#страна#настроение#СССР
#фото#история#картинки#фотографии#авто аварии#комментарии#Жизнь#автомобили#пейзажи#автомир
#прикол#факты#Россия#аварии#подборка#Приколы#в мире#кино#сарказм#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться