Факты о декабристах, которой нет в учебниках истории

Не совсем понятна попытка чуть ли не обожествления всех декабристов. Особенно тех, что были казнены за организацию мятежа. Тот же Пестель смог достичь безупречного состояния полка за счет жесткой муштры и применения телесных наказаний. И не только наказаний: пытаясь укрепить в солдатах ненависть к начальству и бунтарский дух, он без зазрения совести приказывал запарывать насмерть неограниченное количество солдат.

В его проекте конституции имеется интересная глава, где говорится о государственном благочинии. Так завуалировано он именовал тайную политическую полицию, которая после успешного переворота должна была стать центральным элементом управления новой России.

Фактически Пестель играл роль идейного предтечи не только КГБ и иже с ним, но и депортации народов Кавказа, план которой был детально изложен в «Русской Правде».

Другой вошедший в пятерку казненных декабрист – Петр Каховский убил выстрелом в спину графа Михаила Милорадовича, когда тот выехал к ним для проведения переговоров. Рылеева казнили за призывы в тайных стихах под корень истребить царствующую фамилию.