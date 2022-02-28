Этого простого парня из Финляндии полюбили миллионы зрителей после выхода на экраны культовых комедий «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки» в 1995 году. Что нам известно о Вилле Хаапасало, которому сегодня исполняется 50 лет?
Факт № 1. Торгует солёными огурцами
В Финляндии портрет актера красуется на пачках с пельменями, соусах, упаковках веганского майонеза, а с недавних пор еще и на банках с огурцами. Выпускать линейку «Вилькина закуска» по традиционным русским рецептам предприимчивый Хаапасало предложил небольшому семейному предприятию. Особым спросом пользуются соленые огурцы. Оказывается, раньше в Финляндии в продаже были только маринованные. Финны с легкой руки знаменитого земляка распробовали хрустящие соленые огурчики и теперь с удовольствием их покупают. Стоит отметить, что у некоторых коллег по актерскому цеху коммерческая жилка Вилле Хаапасало вызвала пренебрежение.
Факт № 2. Будущий дом нарисовал на конфетной коробке
В 2017 году Вилле осуществил свою мечту – построил деревянный дом в финском городке Пуумала на берегу озера Сайма, в котором в детстве учился плавать. Актер нашел в этом, любимом с детства, месте участок под дом и пришел в строительную компанию с планом, нарисованным на коробке из-под конфет. Актёр представлял себе очень функциональный дом, который, в то же время, был бы скромным. «Хватит с меня походной жизни! Не хочу я больше думать о том, как согреться или помыть посуду!» — много раз упоминал актёр.
В результате, даже вдали от цивилизации получилось создать технологичные и практически автономные условия для жизни: вода высочайшего качества поступает из собственной скважины, постоянная температура в доме поддерживается геотермальным отоплением, а сточные воды обязательно очищаются. Здесь установлена система безопасности и проведён интернет. Разумеется, не забыли и про сауну. Их в доме актера целых три: дровяная, электрическая и подземная — камми — с глиняным полом и травяной крышей.
Факт № 3. Продает порцию хинкали за 25 евро
В 2017 году в центре Хельсинки Вилле открыл грузинский ресторан. «Главные блюда грузинской кухни для меня, конечно же, это хачапури и хинкали. Когда мы с поваром в моем ресторане составляли меню, он мне сказал, что если в меню будут хачапури и хинкали, то ресторан будет работать. Нравится ли финнам грузинская кухня? В моем ресторане мест нет. А там, вы сами думайте, нравится или нет», — рассказал актер о своем ресторане. Интересно, что любовь к грузинской кухне у Вилле проснулась в начале 90-х, во время учебы в театральном институте в Питере. «Были тяжелые времена, голод, питание выдавали по талонам. И тогда я совершенно случайно нашел в Ленинграде подвал, где продавали хачапури и лобио. После этого открытия я ходил туда полтора года. Представляете, полтора года я ел каждый день лобио и хачапури? И мне не надоело!», — вспоминает актер. Надо сказать, что в открытом им ресторане цены, в отличие от ленинградского подвала, не дешевые – порция хинкали из трех штук стоит 25 евро.
Факт № 4: Пёк хачапури 19 часов подряд
Кризис, вызванный пандемией коронавируса не обошел стороной и горячего финского парня. Все запланированные съемки в кино, постановки в театре были отменены или перенесены. Однако, Вилле нашел способ, как поправить пошатнувшееся материальное положение. Он обратил внимание, что в его ресторане в Хельсинки большим успехом среди местного населения пользуются хачапури. Поэтому летом этого года актер решил открыть в селе Пуумала, где находится его загородный дом, свою пекарню.
По словам артиста, мини-бизнес процветает: ежедневно у пекарни выстраиваются очереди финнов, желающих отведать его хачапури. Цена одной порции — 12 евро (около 950 рублей). Сейчас в пекарне работают 6 человек, а поначалу Хаапасало приходилось самому прилагать немало усилий: рано вставать, печь хачапури, затем отвозить их на торговую точку и продавать. По его словам самый длинный его рабочий день в пекарне длился — 19,5 часов.
Факт № 5. Пробовал кишечник моржа
Актеру довелось побывать в большинстве стран мира, и, по его словам, в мире очень мало таких блюд, которых он не пробовал. Однако среди них есть и весьма необычные. Например, во время съемок документального сериала «30 дней по России с Вилле Хаапасало» в Арктике, звезде «Особенностей национальной охоты» довелось отведать местных деликатесов. «Мы охотились на моржа, попали в шторм, чуть не утонули... Я посмотрел на китов вблизи — ох, как они воняют тухлой рыбой, когда дышат! Отведал местных деликатесов. Когда поймают кита, едят китовый жир с кожей. Кожа похожа на резиновый сапог, а жир — вообще бр-р-р! Я кусок в рот засунул, а проглотить никак не могу. Но и выплюнуть нельзя — неуважение. Пришлось самогона попросить — отхлебнул и с ним проглотил с горем пополам. А вареный моржовый кишечник напоминал по вкусу осьминога, только очень странного и невкусного», – вспоминает Вилле.
Факт 6. Был женат на «доярке»
Вилле Хаапасало больше 15 лет состоял в официальном браке с финской актрисой Саарой Хедлунд. Она сыграла эпизодическую роль доярки в «Особенностях национальной охоты», к которой вечером приехал «погусарить» персонаж Вилле. В семье родилось двое детей. Семья распалась, когда актер всерьез увлекся грузинской красавицей –режиссером, креативным директором РА «Barkstel» Тиной Баркалаей. В 2009 году Тина родила Вилле сына, который просто копия отца. В 5-летнем возрасте выяснилось, что мальчик страдает инсулинозависимой формой сахарного диабета. Тина настаивала на свадьбе, в прессе не раз говорили о предстоящей свадьбе Хаапасало, но до ЗАГСа влюбленные так и не дошли.
Факт 7. Мечтает стать лесником, как Кузьмич
В одном из интервью актер признался, что мечтает поскорее уйти на пенсию и заниматься лесом, пересматривать фильмы, в которых он снимался, листать комиксы, сидя у камина. У него в коллекции уже больше 1000 комиксов. И к слову, в интервью «Комсомольской правде» он рассказал, что старается по возможности покупать лес. «При любой возможности стараюсь прикупить кусочек финского леса, хотя бы гектар. Когда будет достаточно леса, я брошу актерскую профессию. Стану лесником, как Кузьмич из фильма (герой в "Особенностях национальной охоты", — прим. ред.)», – поделился Вилле. По его словам, для счастья актеру нужно примерно 300 гектаров леса, а для этого еще работать и работать...
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