В 2017 году Вилле осуществил свою мечту – построил деревянный дом в финском городке Пуумала на берегу озера Сайма, в котором в детстве учился плавать. Актер нашел в этом, любимом с детства, месте участок под дом и пришел в строительную компанию с планом, нарисованным на коробке из-под конфет. Актёр представлял себе очень функциональный дом, который, в то же время, был бы скромным. «Хватит с меня походной жизни! Не хочу я больше думать о том, как согреться или помыть посуду!» — много раз упоминал актёр.

В результате, даже вдали от цивилизации получилось создать технологичные и практически автономные условия для жизни: вода высочайшего качества поступает из собственной скважины, постоянная температура в доме поддерживается геотермальным отоплением, а сточные воды обязательно очищаются. Здесь установлена система безопасности и проведён интернет. Разумеется, не забыли и про сауну. Их в доме актера целых три: дровяная, электрическая и подземная — камми — с глиняным полом и травяной крышей.

Факт № 3. Продает порцию хинкали за 25 евро

В 2017 году в центре Хельсинки Вилле открыл грузинский ресторан. «Главные блюда грузинской кухни для меня, конечно же, это хачапури и хинкали. Когда мы с поваром в моем ресторане составляли меню, он мне сказал, что если в меню будут хачапури и хинкали, то ресторан будет работать. Нравится ли финнам грузинская кухня? В моем ресторане мест нет. А там, вы сами думайте, нравится или нет», — рассказал актер о своем ресторане. Интересно, что любовь к грузинской кухне у Вилле проснулась в начале 90-х, во время учебы в театральном институте в Питере. «Были тяжелые времена, голод, питание выдавали по талонам. И тогда я совершенно случайно нашел в Ленинграде подвал, где продавали хачапури и лобио. После этого открытия я ходил туда полтора года. Представляете, полтора года я ел каждый день лобио и хачапури? И мне не надоело!», — вспоминает актер. Надо сказать, что в открытом им ресторане цены, в отличие от ленинградского подвала, не дешевые – порция хинкали из трех штук стоит 25 евро.