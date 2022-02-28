Бедняк из Китая построил переносной дом из бамбука

Эта хижина уже третья модель переносного жилья Линчао. Мужчина говорит, что пока он не может позволить себе хорошее жилье, поэтому довольствуется тем, что у него есть. В день он научился преодолевать до 10 километров, и это помогает ему в поиске работы. Лю Линчао перемещается в поисках лучшей жизни. А как вы думаете, можно ли как-то решить проблему бедности или она будет существовать всегда?