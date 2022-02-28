Бедняк из Китая построил переносной дом из бамбука

Человек-улитка, который носит свой дом на плечах.
Лю Линчао — житель Китая, который несколько лет назад потерял работу. Ему пришлось оставить съемное жилье, потому что у него попросту не было средств, чтобы его оплатить.
Когда человек попадает в сложную финансовую ситуацию, у него обнаруживаются скрытые таланты и умения, с помощью которых он старается вернуться в зону комфорта. Интересная история Лю Линчао — яркий пример того, что выход можно найти из любой ситуации.
Мужчина оказался на улице, потому что у него не было родственников или друзей, которые были бы готовы его приютить. Вместо того, чтобы сдаться, Лю решил выбраться из сложной сложившийся ситуации. Он взял пример с черепахи или улитки и соорудил необычный переносной дом из бамбука и найденного на улицах мусора.
Жилище выглядело непрезентабельно, зато под его крышей было тепло и сухо. Бамбук делал конструкцию прочной, а полиэтиленовые пакеты снаружи не давали ветру и осадкам попадать внутрь жилья. Несмотря на свои размеры, жилье оказалось достаточно легким, чтобы носить его с места на место, если вдруг возникала такая потребность.
Эта хижина уже третья модель переносного жилья Линчао. Мужчина говорит, что пока он не может позволить себе хорошее жилье, поэтому довольствуется тем, что у него есть. В день он научился преодолевать до 10 километров, и это помогает ему в поиске работы. Лю Линчао перемещается в поисках лучшей жизни. А как вы думаете, можно ли как-то решить проблему бедности или она будет существовать всегда?
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