16 интересных фото о китайской культуре

Фотоконкурс Global Synophoto awards собирает лучшие снимки, связанные с китайской культурой. Каждая фотография конкурса рассказывает свою историю о Китае и его жителях. Посмотрим на финалистов этого года, которых удостоили премии за лучшее фото. Жюри оценивало работы в нескольких категориях: вода, дом, работа и развлечения, а также окружающая среда.

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"Танцующие мечты девочки в горах", провинция Шаньси, Китай, 2020 год. Фотограф Li Huaifeng 0 Источник:

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"Лето", Пекин, 1985 год. Фотограф Adrian Bradshaw 0 Источник:

"Зеленое море", город Циндао, Китай, 2016 год. Фотограф Yang Tongyu. 0 Источник:

"В поисках", округ Вэньчжоу, Китай, 2016 год. Фотограф Huang Jianjun 0 Источник:

"Портрет семьи", провинция Хэйлунцзян, Китай, 2017 год. Фотограф Huang Qingjun 0 Источник:

"Двойная сила", 2018 год. Фотограф Li Huaifeng 0 Источник:

"Автобус 116", 2016 год. Фотограф Rataj Arek 0 Источник:

"Кукольное представление", провинция Шаньдун, Китай, 2020 год. Фотограф Li Jianping 0 Источник:

"Старые птичьи клетки", 2021 год. Фотограф Wu Wei 0 Источник:

"Поврежденный оазис", провинция Юньнань. Фотограф Yu Qiyong 0 Источник:

"Пастух среди скал", каньон Лонгван, Ганьсу, Китай, 2017. Фотограф Zhao Jinli 0 Источник:

"Верфь", Ляонин, 2017 год. Фотограф Jiang Xinhe 0 Источник:

"Микромир", провинция Фуцзянь. Фотограф Wen Dong 0 Источник:

"Две мороженки", фотограф Yevhen Samuchenko 0 Источник:

"Семейные воспоминания", фотограф Cindy Lin 0 Источник: