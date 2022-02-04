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16 интересных фото о китайской культуре

16 интересных фото о китайской культуре (17 фото)

Автор:
04 февраля 2022 17:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   интересное   люди   подборка   снимки   фото   фотографии   фотографы   
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Фотоконкурс Global Synophoto awards собирает лучшие снимки, связанные с китайской культурой. Каждая фотография конкурса рассказывает свою историю о Китае и его жителях. Посмотрим на финалистов этого года, которых удостоили премии за лучшее фото. Жюри оценивало работы в нескольких категориях: вода, дом, работа и развлечения, а также окружающая среда.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   интересное   люди   подборка   снимки   фото   фотографии   фотографы   
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