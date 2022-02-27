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Сообщество Психология. Невербальное поведение, секреты личности 4 поста • 17 подписчиков подписаться
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Как узнать, что пациент психиатрической клиники симулирует: эксперимент Розенхана

Как узнать, что пациент психиатрической клиники симулирует: эксперимент Розенхана (6 фото)

Автор:
27 февраля 2022 11:48
Сообщество : Психология. Невербальное поведение, секреты личности
Метки: Жизнь   интересное   наука   психиатрия   психология   факты   эксперимент   
272
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В эксперименте американского психолога Дэвида Розенхана было две части: 1) в психиатрическую клинику должны были попасть псевдобольные, которые должны были убедить врачей, что они больны.
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Метки: Жизнь   интересное   наука   психиатрия   психология   факты   эксперимент   
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7  комментариев
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61k
Андрей Полчаса назад
В психиатрии кто первый халат надел - тот и врач.
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1k
Максим Максимов 59 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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emporio_ss 6 минут назад
Ссылка coub.com
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emporio_ss 8 минут назад
Ссылка coub.com
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41k
Карандаш 21 минуту назад
Так как узнать то??? Автор! Интригу закинул, а ответ то где? Получается, что "под сомнение наличие "болезни" у пациентов ставили настоящие больные, которые жили в клинике"? Психи лучше врачей разбираются в диагнозах!!!
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5k
Mixalych 41 минуту назад
Самая большая проблема - это объяснить пациенту, что у него есть проблема.
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