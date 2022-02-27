Как узнать, что пациент психиатрической клиники симулирует: эксперимент Розенхана

На первом этапе сам Розенхан и еще одиннадцать психически здоровых людей обратились в 12 клиник Америки, говоря, что у них слуховые галлюцинации. Они заявили, что в их голове есть тихий голос, который наговаривает им разные слова. Каждого из этих людей госпитализировали и поставили им диагнозы. 11 человек "заработали" шизофрению, а один - маниакально-депрессивный психоз. После попадания в клиники "больные" начинали путать врачей: они вели себя дружелюбно, спокойно и не проявляли вообще никаких отклонений в поведении. И перестали говорить о галлюцинациях. Правда вот психотропные вещества, выдаваемые всем пациентам, принимать им все же приходилось. Также врачи настаивали на принятии и признании диагноза. Ведь без этого выйти из клиники было невозможно.