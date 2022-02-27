Как узнать, что пациент психиатрической клиники симулирует: эксперимент Розенхана

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В эксперименте американского психолога Дэвида Розенхана было две части: 1) в психиатрическую клинику должны были попасть псевдобольные, которые должны были убедить врачей, что они больны.
2) этот этап проводился без привлечений пациентов с выдуманными заболеваниями. Розенхан хотел понять, а могут ли медики отличить настоящих людей с психическими заболеваниями от симулянтов.
На первом этапе сам Розенхан и еще одиннадцать психически здоровых людей обратились в 12 клиник Америки, говоря, что у них слуховые галлюцинации. Они заявили, что в их голове есть тихий голос, который наговаривает им разные слова. Каждого из этих людей госпитализировали и поставили им диагнозы. 11 человек "заработали" шизофрению, а один - маниакально-депрессивный психоз. После попадания в клиники "больные" начинали путать врачей: они вели себя дружелюбно, спокойно и не проявляли вообще никаких отклонений в поведении. И перестали говорить о галлюцинациях. Правда вот психотропные вещества, выдаваемые всем пациентам, принимать им все же приходилось. Также врачи настаивали на принятии и признании диагноза. Ведь без этого выйти из клиники было невозможно.
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Хоть врачи ничего странного и не замечали, все-таки находились те, кто ставили под сомнение наличие "болезни" у пациентов. Это были настоящие больные, которые жили в клинике. Больше 35 пациентов поставили под сомнение диагнозы врачей.
Как говорил Розенхан и его "напарники" по эксперименту, находиться в этих клиниках было очень непросто. Физического насилия ни врачи, ни медсестры не проявляли, но поведение их было очень грубым. Они обсуждали пациентов в их присутствии, не считаясь с ними, не видя в них ничего, кроме диагнозов.
Как говорил Розенхан и его "напарники" по эксперименту, находиться в этих клиниках было очень непросто. Физического насилия ни врачи, ни медсестры не проявляли, но поведение их было очень грубым. Они обсуждали пациентов в их присутствии, не считаясь с ними, не видя в них ничего, кроме диагнозов.
Фальшивые пациенты вышли из клиник со строчкой "шизофрения в ремиссии". Розенхан писал после, подводя итоги эксперименты: "Полученные мною данные говорят о высоком уровне стигматизации в диагностике и лечении психических заболеваний. Если человек был однажды клеймен, его слова и действия всегда будут восприниматься как поведение сумасшедшего, и нет ничего, что он мог бы сделать, чтобы изменить этот факт".
А уже на втором этапе Розенхан предложил врачам психиатрических клиник, чтобы они вычислили симулянтов в их учреждениях, которых якобы он туда отправил заранее. Но это было не так. Но несмотря на это врачи смогли выявить аж 41 "ненастоящего" пациента, а 42 подозревали в симуляции. Розенхан резюмировал, что на данный момент ( эксперимент проводился в 1973 году) методики диагностики психиатрических заболеваний ненадежны: "Никакая диагностика, которая слишком легко приводит к значительным ошибкам данного рода, не может быть очень надёжной".
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