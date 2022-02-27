FISHKINET
X Прямая трансляция из Украины: актуальные события в режиме реального времени
добавить
пост
Сообщество Животные 11657 постов • 1300 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Рыбаки спасли застрявшего на льдине лисенка

Рыбаки спасли застрявшего на льдине лисенка (5 фото)

Автор:
27 февраля 2022 08:36
Сообщество : Животные
Метки: добро   животные   лисенок   поступок   рыбаки   спасение   фото   
204
5

Находясь на борту лодки для ловли крабов у побережья Лабрадора (Канада), Мэлори Харриган и ее коллеги заметили нечто необычное.

Примерно в шести километрах от берега находилась большая льдина, на вершине которой был кто-то живой.


«Сначала мы думали, что на льдине детеныш тюленя. Но потом стали присматриваться»,— вспоминает Мэлори Харриган.

×
×

Оказалось, что на льду застрял не тюлень, а полярный лисенок. Он был очень напуган и сильно замерз, а льдина, тем временем, относила его все дальше в море. Рыбаки захотели помочь несчастному животному и подошли на лодке поближе к льдине, чтобы вытащить его.


«Мы смогли поднять его на борт, хотя он сопротивлялся. Мы знали, что являемся его единственным шансом на спасение, поскольку ветер гнал весь лед вместе с лисенком далеко в море»,— рассказала Мэлори Харриган изданию The Dodo.


На борту рыбаки соорудили для лисенка подобие кровати и дали ему еды, чтобы он быстрее согрелся и восстановил силы. Затем они вернули пушистого на сушу, где у него уже было собственное убежище.


«Мы высадили лисенка, и он вернулся в старую деревянную конуру. Мы рады, что смогли спасти его. Теперь мы встречаем его время от времени»,— сказала Мэлори.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: добро   животные   лисенок   поступок   рыбаки   спасение   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Колька Валеркин сын 24 минуты назад
Позитив сплошной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91%. Windows 10 с пожизненной лицензией за $16, Windows 11 за $22 Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91%. Windows 10 с пожизненной лицензией за... Спасатели нашли собаку, пропавшую еще в августе Спасатели нашли собаку, пропавшую еще в августе Мужчина спас собаку, застрявшую на обрыве скалы Мужчина спас собаку, застрявшую на обрыве скалы Бездомный кудрявый лабрадор на помойке давал людям лапу, надеясь на помощь Бездомный кудрявый лабрадор на помойке давал людям лапу, надеясь на помощь Голодный пес пытался сбежать от жестокого хозяина Голодный пес пытался сбежать от жестокого хозяина Рейнджеры спасли оленя, который 2 года носил 5-килограммовую покрышку на шее Рейнджеры спасли оленя, который 2 года носил 5-килограммовую покрышку на шее
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

459098



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
16 ситуаций, претендующих на звание epic fail (по-русски — капец!)
0
34
16 ситуаций, претендующих на звание epic fail (по-русски — капец!)
Набирающие популярность в сообществах
Смешные видео по&nbsp;5&nbsp;- 30&nbsp;секунд
1
7
Смешные видео по 5 - 30 секунд
Кризис и отсутствие семьи: в чем главная проблема 30-летних холостяков?
0
23
Кризис и отсутствие семьи: в чем главная проблема 30-летних холостяков?
Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91%. Windows 10 с пожизненной лицензией за $16, Windows 11 за $22
Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91%. Windows 10 с пожизненной...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз!
1
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#факты#прикол#в мире#автомобили#комментарии#Зеленский#актеры#дтп
#Юмор#люди#ватермарк#история#война#девушки#Приколы#автомир#звезды#кино
#Украина#интересно#животные#картинки#подборка#забавно#малороссия#Ynews#аварии#Китай

На что жалуетесь?

Вернуться