Рыбаки спасли застрявшего на льдине лисенка

Находясь на борту лодки для ловли крабов у побережья Лабрадора (Канада), Мэлори Харриган и ее коллеги заметили нечто необычное.
Примерно в шести километрах от берега находилась большая льдина, на вершине которой был кто-то живой.
«Сначала мы думали, что на льдине детеныш тюленя. Но потом стали присматриваться»,— вспоминает Мэлори Харриган.
Оказалось, что на льду застрял не тюлень, а полярный лисенок. Он был очень напуган и сильно замерз, а льдина, тем временем, относила его все дальше в море. Рыбаки захотели помочь несчастному животному и подошли на лодке поближе к льдине, чтобы вытащить его.
«Мы смогли поднять его на борт, хотя он сопротивлялся. Мы знали, что являемся его единственным шансом на спасение, поскольку ветер гнал весь лед вместе с лисенком далеко в море»,— рассказала Мэлори Харриган изданию The Dodo.
На борту рыбаки соорудили для лисенка подобие кровати и дали ему еды, чтобы он быстрее согрелся и восстановил силы. Затем они вернули пушистого на сушу, где у него уже было собственное убежище.
«Мы высадили лисенка, и он вернулся в старую деревянную конуру. Мы рады, что смогли спасти его. Теперь мы встречаем его время от времени»,— сказала Мэлори.
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