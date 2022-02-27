Рыбаки спасли застрявшего на льдине лисенка

Оказалось, что на льду застрял не тюлень, а полярный лисенок. Он был очень напуган и сильно замерз, а льдина, тем временем, относила его все дальше в море. Рыбаки захотели помочь несчастному животному и подошли на лодке поближе к льдине, чтобы вытащить его.

«Мы смогли поднять его на борт, хотя он сопротивлялся. Мы знали, что являемся его единственным шансом на спасение, поскольку ветер гнал весь лед вместе с лисенком далеко в море»,— рассказала Мэлори Харриган изданию The Dodo.