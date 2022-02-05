15 животных, которых спасли в этом месяце и приютили в новый дом

Ежегодно в приюты для животных в США попадают около 6,3 миллиона домашних животных. (Из них около 3,1 миллиона собак и 3,2 миллиона кошек.)
И хотя цифры кажутся огромными, на самом деле они уменьшаются. По некоторым оценкам, количество собак и кошек, попадающих в приюты в стране ежегодно, сократилось примерно с 7,2 миллиона в 2011 году. Кроме того, ежегодно берут примерно 4,1 миллиона животных из приютов, и 810 000 животных, попавших в приюты как бездомные.
Чтобы показать, какое значение второй шанс в жизни и любящий дом могут дать животному, мы продолжаем наш ежемесячный выпуск, делясь самыми очаровательными фотографиями спасенных питомцев, которые мы находим в Интернете.
1. Этот мужчина был вынужден отдать свою собаку Обществу защиты животных из-за длительного пребывания в больнице. Эта медсестра узнала об этом и сразу же пошла в приют и взяла его собаку
2. Хороший парень приютил старичка, чтобы ему не пришлось умирать в одиночестве
3. Он приследовал меня до самого дома, и я не мог его не взять
4. В тот день, как его спасли, и 3 недели спустя
5. Какие бровки :)
6. До того как приютили, и после
7. У нее будто белая подводка для глаз
8. Спасенная в ужасном состоянии, сильно истощенная с широко открытыми язвами на задних ногах, эту девочку приютили и теперь она живет своей лучшей жизнью
9. Приютили 18-летнюю кошку по имени Кошка
10. Кажется, я приютил дракона. Он думает, что ее работа - копить и охранять все блестящее
11. Какой-то псих привязал к этой собаке камень и бросил ее в замерзшую реку. Ее спасли и нашли ей новый дом
12. Спасли этого черного котика. Испуганные глаза, но теперь он в любящем теплом доме
13. Нашли этого малыша на улице
14. Встречайте троицу спасенных котиков: Лулу, Луну и Нану
15. Приютили пирата
Источник:
- Голодный пес пытался сбежать от жестокого хозяина
- Доброта прячется в мелочах
- 17 фотографий от работников приютов, которые помогают животным
- Большое сердце: пенсионерка шьёт подушки для кошек из приюта
- Спасатели нашли собаку, пропавшую еще в августе
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