15 животных, которых спасли в этом месяце и приютили в новый дом

И хотя цифры кажутся огромными, на самом деле они уменьшаются. По некоторым оценкам, количество собак и кошек, попадающих в приюты в стране ежегодно, сократилось примерно с 7,2 миллиона в 2011 году. Кроме того, ежегодно берут примерно 4,1 миллиона животных из приютов, и 810 000 животных, попавших в приюты как бездомные.

Чтобы показать, какое значение второй шанс в жизни и любящий дом могут дать животному, мы продолжаем наш ежемесячный выпуск, делясь самыми очаровательными фотографиями спасенных питомцев, которые мы находим в Интернете.

1. Этот мужчина был вынужден отдать свою собаку Обществу защиты животных из-за длительного пребывания в больнице. Эта медсестра узнала об этом и сразу же пошла в приют и взяла его собаку