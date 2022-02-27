Стал дважды Героем, бил элиту вермахта и умер в 44 года. Кем был "отец" одной из главных диверсий Великой Отечественной?

За всю Великую Отечественную только один командир пехотного полка заслужил две "Золотые Звезды". Павел Шурухин преуспел еще как партизан, проведя одну из главных диверсионных операций войны. Через полгода после нее его бойцы выстояли на Днепре против элиты вермахта. В 1944 году в Карпатах потери его полка были в десятки раз меньше потерь фашистов. Как небольшое подразделение Шурухина громило фашистов и почему героический командир скончался в 44 года?
Нелегкая судьба героического командира.
Павел Иванович Шурухин родился в 1912 году в Заволжье. Детство будущего красного командира было тяжелым. Павлик рано лишился матери, а старший брат с отцом работали далеко в Таганроге. Шурухин, сам еще будучи 8-летним ребенком, оказался старшим в доме с двумя младшими братьями.
Путевку в жизнь Павлу дала Красная Армия. Шурухин в 18 лет добровольцем ушел в ряды вооруженных сил, да так и остался на службе. В 1934 году Шурухин окончил пехотную военную школу в Орджоникидзе и принял командование стрелковым взводом. До Великой Отечественной Павел Иванович также успел покомандовать взводом ПВО и разведротой.
Начало войны капитан Шурухин встретил в Подмосковье, где тогда располагалась его 1-я мотострелковая дивизия. В первые дни Великой Отечественной дивизия героически сдерживала продвижение 47-го мехкорпуса нацистов. В боях отличился и Павел Шурухин.
4-5 июля 1941 года на участке дороги Минск-Москва его батальон выстоял под интенсивным артобстрелом, а затем трижды отбил атаки противника. Батальон Шурухина продолжал сражаться даже когда попал в окружение немецких танков. Капитан не только выстоял в том бою, но и сумел прорваться к своим. За это сражение Павел Иванович был удостоен ордена Красной Звезды.
Вырвался из окружения и вступил в партизаны.
Однако до своей награды Павел не добрался. 26 июля его батальон вновь попал в окружение и оказался отрезан от 1-й мотострелковой. Линия фронта продвигалась всё дальше, ситуация казалась катастрофической. Но капитан не растерялся. Шурухин разделил батальон на несколько групп, которые примкнули к белорусским партизанам.
В тылу Павел Иванович бился отважно, несколько раз перенес тяжелые ранения и показал себя способным командиром. Шурухина приметил опытный диверсант-разведчик, будущий Герой Советского Союза Дмитрий Медведев. Он и вывез офицера зимой 1942 года на "большую землю".
В мае 1942 года уже майора Шурухина перевели в штаб партизанского движения при Ставке. Майор предложил объединить несколько небольших партизанских отрядов в одну крупную ударную группу на Брянском фронте.
Командование одобрило предложение Павла Ивановича, и в ноябре 1942-го назначило его командиром партизанской бригады "Смерть фашистским оккупантам!". Комбриг быстро подтянул боевую подготовку 2 тысяч партизан, обучил действиям крупной диверсионной группы, наладил штаб и снабжение.
"Отец" одной из крупнейших диверсий войны.
Главной и, одновременно, неприступной целью партизан Брянской области был Голубой мост на ж/д Гомель-Брянск. В своих приказах генерал Рокоссовский писал, что каждый день по 300-метровому мосту через речку Десну проходят десятки немецких эшелонов с техникой и войсками.
Фашисты понимали значимость объекта и создали несколько уровней обороны. Враг вырыл соединенные меж собой окопы, выстроил доты и дзоты. На подходах к дороге и мосту фашисты не оставили ни одного кустика, не говоря о деревьях. А колючая проволока с консервными банками на окраине близлежащего леса могла выдать любой шорох партизан.
Командир оперативной группы брянских партизан Павел Шурухин собрал ударную группу из 3 тысяч человек для взрыва моста. 8 марта 1943 года партизаны неожиданно для немцев обошли мост с запада, а затем окружили врага по всему периметру. Шокированные немцы были уверены, что это Красная Армия прорвала фронт.
Итогом операции стало уничтожение 140 фашистов при 14-кратно меньших потерях со стороны партизан. И главное: вместе со взрывом Голубого моста ж/д Гомель-Брянск была выведена на 28 дней. И даже после восстановление моста немецкие эшелоны проходили по нему тихоходом 5-7 штук в день.
5 дней бил элитную дивизию СС на Днепре.
Уничтожение Голубого моста стало одной из крупнейших диверсий за всю Великую Отечественную войну. После триумфа с партизанами Павел Шурухин мог остаться в тылу и рассчитывать на карьеру в НКВД. Но майор выбрал фронт - 132-й стрелковый полк 42-й стрелковой дивизии Воронежского фронта, который в сентябре 1943 года подошел к Днепру.
42-й дивизии досталась роль отвлекающего маневра. 23 сентября красноармейцы ожесточенно бились на Букринском плацдарме в 80 километрах от Киева. Чтобы оттянуть силы немцев, севернее Букрина 27 сентября 42-я стрелковая форсировала Днепр у деревни Гребени.
После успешной высадки полк Павла Шурухина быстро прорвался вглубь на несколько километров и принялся рыть окопы. Неожиданная брешь в обороне сильно озадачила немцев. На позиции 42-й стрелковой враг бросил 34-ю пехотную и элитную дивизию СС "Дас Райх". Командование ставило задачу удерживать Гребени хотя бы 3 суток.
В боях с превосходящим противником полк Павла Шурухина продержался 5 дней. Дальнейшее пребывание на правом берегу грозило шурухинцам гибелью. Благодаря грамотным действиям командира, который вместе со всеми рыл окопы и поднимался в атаку, полку удалось выстоять и переправиться на левый берег с триумфом.
В течение 5 дней шурухинцы отбили 40 атак превосходящего противника, уничтожили 6 танков и более 1500 фашистов. За доблесть, проявленную при форсировании Днепра, 23 октября 1943 года Павлу Ивановичу Шурухину было присвоено звание Героя Советского Союза.
Война в горах против подготовленного врага.
В 1944 году другим местом славы шурухинского стрелкового полка стали Карпаты. Так же, как и на высоком правом берегу Днепра, здесь преимущество для врага создала сама природа. Об особенностях ведения войны в румынских и венгерских Карпатах рассказывал RT историк Юрий Кнутов:
«Нацисты не только хорошо подготовили оборону, но и начали перебрасывать в зону боёв части с других участков фронта. Наступление продвигалось медленнее, чем было запланировано изначально».
Гвардии подполковник Шурухин использовал все способы победить врага в лесистых Карпатах. Где-то помогал горный опыт его бойцов и трофейное оборудование, а где-то и местные жители помогали бить фашиста. "Карпатский поход" стрелкового полка начался 19 августа 1944 года, когда шурухинцы разбили 15 дотов и дзотов противника.
А закончился у венгерского города Лэпуш 30 сентября 1944 года. Неожиданный рейд 132-го стрелкового полка по немецким тылам стал полной неожиданностью для уверенно окопавшегося врага. Рейд Шурухина позволил Красной Армии развить наступление, вскоре вылившееся в Дебреценскую операцию.
Фашисты потеряли в 30 раз больше.
Всего за 42 дня сражений в условиях гор полк Павла Шурухина освободил десятки населенных пунктов, прошел 250 километров и уничтожил около 3 тысяч фашистов. При этом 132-й полк потерял всего 94 красноармейца - более чем в 30 раз меньше, чем потери врага.
Об отношении Павла Ивановича к нелегкой солдатской доли говорит любопытный эпизод. В Карпатах его бойцы рыли укрепления и добрались до останков русских солдат времен Первой Мировой. Заметив в земле Георгиевский крест, Шурухин приказал достойно перезахоронить останки павших за Родину и дать военный салют.
По итогам боев в Венгрии и Румынии 24 марта 1945 года Павлу Шурухину было присвоено второе звание Героя Советского Союза. В годы войны он стал единственным командиром стрелкового полка, заслужившим две "Золотые Звезды". Вместе со своими бойцами он освободил Венгрию и встретил Победу в Праге.
С 1953 года Павел Иванович командовал стрелковой дивизией в Ивано-Франковске. Остается только догадываться, какой бы блестящей карьеры добился герой войны, если бы не тяжелая болезнь. Павел Шурухин скончался 3 ноября 1956 года из-за рака желудка. Ему было всего 44 года.
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