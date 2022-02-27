Стал дважды Героем, бил элиту вермахта и умер в 44 года. Кем был "отец" одной из главных диверсий Великой Отечественной?

Начало войны капитан Шурухин встретил в Подмосковье, где тогда располагалась его 1-я мотострелковая дивизия. В первые дни Великой Отечественной дивизия героически сдерживала продвижение 47-го мехкорпуса нацистов. В боях отличился и Павел Шурухин.

4-5 июля 1941 года на участке дороги Минск-Москва его батальон выстоял под интенсивным артобстрелом, а затем трижды отбил атаки противника. Батальон Шурухина продолжал сражаться даже когда попал в окружение немецких танков. Капитан не только выстоял в том бою, но и сумел прорваться к своим. За это сражение Павел Иванович был удостоен ордена Красной Звезды.

Вырвался из окружения и вступил в партизаны.

Однако до своей награды Павел не добрался. 26 июля его батальон вновь попал в окружение и оказался отрезан от 1-й мотострелковой. Линия фронта продвигалась всё дальше, ситуация казалась катастрофической. Но капитан не растерялся. Шурухин разделил батальон на несколько групп, которые примкнули к белорусским партизанам.

В тылу Павел Иванович бился отважно, несколько раз перенес тяжелые ранения и показал себя способным командиром. Шурухина приметил опытный диверсант-разведчик, будущий Герой Советского Союза Дмитрий Медведев. Он и вывез офицера зимой 1942 года на "большую землю".