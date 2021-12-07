15 шоковых изображений, которые повысят ваш уровень адреналина

Знаете ли вы, что прилив адреналина освежает не меньше, чем чашка кофе? Ваше кровяное давление повышается, пульс учащается, и вы чувствуете прилив энергии. В этом посте вы увидите кадры, которые заставят ваше сердце биться сильнее.

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Мой рабочий день 0 Источник:

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Охота монстров 0 Источник:

Это худший кошмар 0 Источник:

Представьте себя на её месте 0 Источник:

Тушение пожара в Калифорнии 0 Источник:

Надеюсь я не наткнусь на эту жуткую скульптуру в Италии 0 Источник:

Что это? Радость или истерический смех 0 Источник:

Самый древний вид паука 0 Источник:

С какой стороны ни посмотри, она внушает ужас 0 Источник:

Мотылёк крупным планом 0 Источник:

Я теперь понимаю, почему в Австралии боятся кенгуру 0 Источник:

Большой крокодил решил съесть своего мелкого собрата 0 Источник:

Страшно смотреть на такую страховку 0 Источник:

Последствия извержения вулкана Семеру, Индонезия 0 Источник: