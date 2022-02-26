Насколько большой крюк теперь придется делать Британии, чтобы облететь матушку-Россию

Неважно, летит ли самолет В или ИЗ Британии – залетать в воздушное пространство России он не сможет.

Данный шаг наша страна сделала в ответ на санкции Джонсона и его друзей. Самоуверенные бритты поверили в себя и запретили Аэрофлоту приземляться на своей территории.

Конечно, данный запрет однозначно можно назвать «санкцией из ада», как нам и обещали. Теперь наши проворовавшиеся чиновники не смогут летать на свои виллы и учить детей в Лондоне. Ну, только если до Парижа долетать, а там… по шпалам, опять по шпалам… Через Ла-Манш.

Ну, так вот. Британия думала, что она здорово вдарит России по зубам, запретив прилетать нашей топовой авиакомпании. А Россия в ответ взяла и просто закрыла свое небо для всех британских самолетов. На данный момент – это порядка 72 рейсов в сутки.

На первый взгляд может показаться, что это хоть и удар, но не сильный. Ведь куда Британии летать через нашу территорию?