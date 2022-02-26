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Насколько большой крюк теперь придется делать Британии, чтобы облететь матушку-Россию

Насколько большой крюк теперь придется делать Британии, чтобы облететь матушку-Россию (9 фото)

Автор:
26 февраля 2022 18:42
Метки: Россия   британия   небо   
1659
9

Думаю, вы уже в курсе, что Россия закрыла свое небо для британских самолётов. Причем даже для транзитных.

Неважно, летит ли самолет В или ИЗ Британии – залетать в воздушное пространство России он не сможет.

Данный шаг наша страна сделала в ответ на санкции Джонсона и его друзей. Самоуверенные бритты поверили в себя и запретили Аэрофлоту приземляться на своей территории.

Конечно, данный запрет однозначно можно назвать «санкцией из ада», как нам и обещали. Теперь наши проворовавшиеся чиновники не смогут летать на свои виллы и учить детей в Лондоне. Ну, только если до Парижа долетать, а там… по шпалам, опять по шпалам… Через Ла-Манш.

Ну, так вот. Британия думала, что она здорово вдарит России по зубам, запретив прилетать нашей топовой авиакомпании. А Россия в ответ взяла и просто закрыла свое небо для всех британских самолетов. На данный момент – это порядка 72 рейсов в сутки.

На первый взгляд может показаться, что это хоть и удар, но не сильный. Ведь куда Британии летать через нашу территорию?

×
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Ну, разве что куда-нибудь в Японию или Китай. Да и то этот маршрут, кажется, цепляет Россию лишь маленько (в районе Ростовской и Волгоградской областей):

Наверное, именно на эту карту смотрел Джонсон, когда обдумывал возможные ответные меры России (хотя… я не совсем уверен, что он о чем-то таком вообще думал).

В общем, посмотрел, Джонсон, почесал шевелюру и сказал:

– Ай… Если что, просто вот так будем летать. Невелика потеря!

Действительно. Учительница черчения в школе ставила Джонсону, наверное, одни пятерки. Линии он рисует исключительно хорошо. Только вот по географии можно смело ставить два…

Ну, что? Обратимся к нашему любимчику? Герою всех моих постов – его величество глобусу?

Как видим, на шарообразной Земле не все так радужно, как в плоском мире британского премьера. Россия, оказывается, гораздо сильнее перекрывает британские маршруты, чем это можно было бы ожидать.


Например, перелет «Лондон-Токио» занимает примерно 9500 км и 6500 из них пролегают над Россией.

Чтобы облететь нашу необъятную, бриттам придется уходить либо на 3000 км южнее, либо на 4000 км севернее.

Даже если уходить южнее, то маршрут получается длиной аж 12 000 километров!

Конечно, самолеты на такое расстояние летать вполне способны. Но.

  • Это +20% к стоимости билетов (а они на такие расстояния и так не дешевые)
  • +3 часа ко времени перелета

Согласитесь, не очень удобно для пассажиров. И не все из них обрадуются, что им теперь нужно летать какими-то огородами, только из-за того, что Джонсон и его друзья не умеют договариваться мирным способом.

Насчет стоимости, кстати. Вот прямой перелет «Лондон-Токио» в одну сторону. Минимальная цена – 111 000 рублей.

Время в полете – 12 часов. И это – при маршруте через Россию. После введения наших ограничений придется доплачивать 20-30 тысяч и лететь 15 часов…

Конечно, это сущие мелочи для истинного бритта! Я даже спорить не буду. Однако, мы же тут говорим о чем? О борьбе санкций.

Не пускать к себе Аэрофлот – это одно. А заставлять все британские самолеты летать в Китай, Японию и Корею на 20% дольше и дороже – это другое. Причем раз в 10 другое.

Не думаю, что Аэрофлот совершает 72 рейса в Британию в день.


Источник:

Метки: Россия   британия   небо   
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60  комментариев
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17k
albedo Час назад
Азиатские перевозчики аплодируют европейским властям СТОЯ
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27k
lem02 3 минуты назад
Глобус на помощь пришел. Британцы его, вероятно, еще не изобрели. Не догадываются, бедняги, как им теперь туго придется.
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353
Ivan 6 минут назад
Так я не понял Россия все рейсы из Британии запретила или только Британским авиалиниям?
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9k
Сергей Попов 10 минут назад
В Калининград самолеты будут летать теперь также через нейтральные воды Балтийского моря. Ну и, чтобы попасть в Европу, останется лететь только через Турцию или азиатские страны. Но в любом случае с визами в Европу теперь тоже всё грустно.
С другой стороны, бОльшая часть народа только за, чтобы во всякие Европы, США и Канаду народ не летал вовсе.
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12k
Telar Gouroi 13 минут назад
Я думаю они это переживут и пережуют, а вот когда нам вся Европа и пол Азии перекроет небо нарисуйте пожалуйста карты как облетать всё это и еще вопрос где нас ждать будут. Россия превращается в парию.
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10k
Леонович 15 минут назад
Пусть европа с америкой засунут себя вжопу. Азия с её рынком у нас под боком, без морских границ.
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13k
Bill 19 минут назад
Смотрю на глобус - и думаю, что бритам надо бы еще и с Китаем разосраться (а повод скоро будет)
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7k
Сергей 20 минут назад
Сейчас из Англии в Японию продолжают летать японские авиакомпании.
Поэтому не критично. Просто увеличат число рейсов.
Вот если японским еще прикроем, тогда да...
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4k
Дмитрий 24 минуты назад
Аффтор понятно куда клонит и почему, но страны от Черного до Балтийского моря тоже закрыли для России небо в Европу. И как теперь лететь людям в Европу? А аффтор? На сколько дороже и дольше?
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2k
Peter Griffin Полчаса назад
Британия на карте правильно изображена.
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20k
иванов дмитрий Полчаса назад
Если у англичан встал вопрос , на 20 % дороже перелет
То у нас вопрос , будем ли мы вообще куда нибудь летать ?
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8k
Barachek_Obachek Полчаса назад
А почему про шавок забыли упомянуть, они что зря старались? Латвия, Эстония, Болгария, Польша, Чехия тоже запретили.
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21k
Юрий 37 минут назад
Власти Польши, Чехии и Болгарии приняли решение закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Теперь через Северный полюс пусть летают.
Ссылка www.youtube.com
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−40
Александр Внучкин 47 минут назад
Ну ты особо не радуйся. Нам тоже небо перекрыли . Козалось бы Чехия нас раньше поддерживала во вовсем а теперь тоже небо закрыла.
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445
Kulibin7 Barachek_Obachek 3 минуты назад
Когда во время второй мировой, в три смены (24/7) выпускала технику для вермахта против СССР.
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12k
Taximaxi 49 минут назад
Это только возмущённый визг,стоны начнутся,когда Россия закроет севморпуть для всех ,кроме союзников. А это,поверьте подороже самолётов лизинговых будет. Тем более,что это стимул для постройки МС-21 и илов. Самолеты построить можно,но севморпуть-нет.
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5k
КремлеКот 50 минут назад
"Не думаю, что Аэрофлот совершает 72 рейса в Британию в день."
Вроде два рейса в неделю.
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39k
Alex 58 минут назад
Посмотрим, как автор будет смеяться, когда у наших авиа компаний не останется самолетов. Поскольку больше половины из них в лизинге, который накрылся, как известно.
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31k
Мойша 58 минут назад
Это же как вдарили бритов по самому святому - по кошельку. Это просто невыносимо!!!!
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61k
Андрей Час назад
В компанию к мелкобриттам идут "братушки"-побрякушки", "пшекшикцюльские" и "кнедлики с пивачкой"
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2k
lekha-fil Час назад
Вы серьёзно думаете, что это аргумент? Нет. Пожалуй, будут ещё более действенные аргументы. Я надеюсь.
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1k
Гур Час назад
Здесь ещё нюанс, вместе с санкциями по лизингу:

– На закрытое небо Британии, Болгарии и т.п. примем контрмеры. Будут летать по своим внеевропейским маршрутам дольше на 2 часа. Лишние тонны топлива, растущий углеродный след, который они теперь в цену билета тоже закладывают. Билеты взлетят сверх инфляции процентов на 30.
– Если затянется – задушат свою же отрасль. РФ откроет небо только для азиатских перевозчиков, возникнет мощное конкурентное преимущество. И тогда азиаты (причём на том же лизинге бортов) тупо выдавят Европу из кросс-континентальных перелётов. Может, потом обанкротят и скупят, как с автопромом бывало.

Это не говоря о том, что сотворит с пандемийным авиарынком (конкретно, в части спроса на новую продукцию Airbus) вброс 800 свободных, почти новых бортов, которые а/к России вернут арендодателям (перестав также вносить лизинговые платежи, – при том, что у лизинговых фирм средства-то были кредитные). Всё вместе это как бы второй, "отложенный" выстрел в свой авиапром, смертельный дуплет по ряду лизинговых фирм, и небольшой рикошет в банки (кредит им разорившийся лизинг никто не выплатит)
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
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