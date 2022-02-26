Насколько большой крюк теперь придется делать Британии, чтобы облететь матушку-Россию

Думаю, вы уже в курсе, что Россия закрыла свое небо для британских самолётов. Причем даже для транзитных.
Неважно, летит ли самолет В или ИЗ Британии – залетать в воздушное пространство России он не сможет.
Данный шаг наша страна сделала в ответ на санкции Джонсона и его друзей. Самоуверенные бритты поверили в себя и запретили Аэрофлоту приземляться на своей территории.
Конечно, данный запрет однозначно можно назвать «санкцией из ада», как нам и обещали. Теперь наши проворовавшиеся чиновники не смогут летать на свои виллы и учить детей в Лондоне. Ну, только если до Парижа долетать, а там… по шпалам, опять по шпалам… Через Ла-Манш.
Ну, так вот. Британия думала, что она здорово вдарит России по зубам, запретив прилетать нашей топовой авиакомпании. А Россия в ответ взяла и просто закрыла свое небо для всех британских самолетов. На данный момент – это порядка 72 рейсов в сутки.
На первый взгляд может показаться, что это хоть и удар, но не сильный. Ведь куда Британии летать через нашу территорию?
Ну, разве что куда-нибудь в Японию или Китай. Да и то этот маршрут, кажется, цепляет Россию лишь маленько (в районе Ростовской и Волгоградской областей):
Наверное, именно на эту карту смотрел Джонсон, когда обдумывал возможные ответные меры России (хотя… я не совсем уверен, что он о чем-то таком вообще думал).
В общем, посмотрел, Джонсон, почесал шевелюру и сказал:
– Ай… Если что, просто вот так будем летать. Невелика потеря!
Действительно. Учительница черчения в школе ставила Джонсону, наверное, одни пятерки. Линии он рисует исключительно хорошо. Только вот по географии можно смело ставить два…
Ну, что? Обратимся к нашему любимчику? Герою всех моих постов – его величество глобусу?
Как видим, на шарообразной Земле не все так радужно, как в плоском мире британского премьера. Россия, оказывается, гораздо сильнее перекрывает британские маршруты, чем это можно было бы ожидать.
Например, перелет «Лондон-Токио» занимает примерно 9500 км и 6500 из них пролегают над Россией.
Чтобы облететь нашу необъятную, бриттам придется уходить либо на 3000 км южнее, либо на 4000 км севернее.
Даже если уходить южнее, то маршрут получается длиной аж 12 000 километров!
Конечно, самолеты на такое расстояние летать вполне способны. Но.
- Это +20% к стоимости билетов (а они на такие расстояния и так не дешевые)
- +3 часа ко времени перелета
Согласитесь, не очень удобно для пассажиров. И не все из них обрадуются, что им теперь нужно летать какими-то огородами, только из-за того, что Джонсон и его друзья не умеют договариваться мирным способом.
Насчет стоимости, кстати. Вот прямой перелет «Лондон-Токио» в одну сторону. Минимальная цена – 111 000 рублей.
Время в полете – 12 часов. И это – при маршруте через Россию. После введения наших ограничений придется доплачивать 20-30 тысяч и лететь 15 часов…
Конечно, это сущие мелочи для истинного бритта! Я даже спорить не буду. Однако, мы же тут говорим о чем? О борьбе санкций.
Не пускать к себе Аэрофлот – это одно. А заставлять все британские самолеты летать в Китай, Японию и Корею на 20% дольше и дороже – это другое. Причем раз в 10 другое.
Не думаю, что Аэрофлот совершает 72 рейса в Британию в день.
Источник:
Понравилось87
С другой стороны, бОльшая часть народа только за, чтобы во всякие Европы, США и Канаду народ не летал вовсе.
Поэтому не критично. Просто увеличат число рейсов.
Вот если японским еще прикроем, тогда да...
========================
Много ли граждан России летают в Европу.
Думаю как нибудь переживем. (сарказм)
То у нас вопрос , будем ли мы вообще куда нибудь летать ?
Вроде два рейса в неделю.
То есть ЕС сильно вдарил по своим же.
Вумные, аж жуть.
По русски: назло бабушке отморозили себе уши.
– На закрытое небо Британии, Болгарии и т.п. примем контрмеры. Будут летать по своим внеевропейским маршрутам дольше на 2 часа. Лишние тонны топлива, растущий углеродный след, который они теперь в цену билета тоже закладывают. Билеты взлетят сверх инфляции процентов на 30.
– Если затянется – задушат свою же отрасль. РФ откроет небо только для азиатских перевозчиков, возникнет мощное конкурентное преимущество. И тогда азиаты (причём на том же лизинге бортов) тупо выдавят Европу из кросс-континентальных перелётов. Может, потом обанкротят и скупят, как с автопромом бывало.
Это не говоря о том, что сотворит с пандемийным авиарынком (конкретно, в части спроса на новую продукцию Airbus) вброс 800 свободных, почти новых бортов, которые а/к России вернут арендодателям (перестав также вносить лизинговые платежи, – при том, что у лизинговых фирм средства-то были кредитные). Всё вместе это как бы второй, "отложенный" выстрел в свой авиапром, смертельный дуплет по ряду лизинговых фирм, и небольшой рикошет в банки (кредит им разорившийся лизинг никто не выплатит)
==================
Да неужто:
ИО-114-300, МС-121.
Полностью из российских деталей.
8 лет Россия время не теряла.
Остальные прекрасно примут самолеты и без сертификации от властей ЕС.
Вообще я лично считаю, что надо сказать огромное спасибо ЕС - эти дебилы сами возродили себе конкурента.
Который впал в кому с распадом СССР.