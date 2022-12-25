Загадочный дачный посёлок в Подмосковье

Представляете как классно было сидеть на этой террасе 100 назад - отдыхаешь, пьёшь чай и смотришь на пролетающие мимо пассажирские поезда. Это самая настоящая примета времени - состоятельные дачники пытались купить участок поближе к железной дороге, такой вот необычный фетиш был!

8. Дача известного старообрядческого рода Морозовых, начало XX века. Мне даже довелось пообщаться с её нынешними владельцами - они являются прямыми потомками тех самых Морозовых. Они рассказали, что в советские годы их семье в пользование оставили лишь часть дома, в другую половину заселили каких-то рабочих. Пару лет назад потомки Морозовых всё-таки выкупили обратно весь дом и планируют сохранить его для будущих поколений! Это радует☺️