Загадочный дачный посёлок в Подмосковье

Ну что идёмте смотреть как отдыхали богачи в царские времена? Приятного просмотра!
Недавно мне довелось побывать в одном из самых уютных и старейших дачных посёлков Подмосковья - Клязьме! Основным предметом моего интереса являлся поиск сохранившихся дореволюционных дачных домов и особняков, построенных богатыми московскими купцами больше 100 лет назад.
- Дачный посёлок Клязьма был основан в самом начале XX века на берегу одноимённой реки близ города Пушкино. В посёлке, замечу, не было единого застройщика - владельцы участков сами на свой вкус строили собственные дачи, считаясь лишь с установленными правилами касательно оформления и благоустройства придомовой территории. Например, тут нельзя было делать высокие двухметровые заборы, разрешался лишь небольшой штакетник.
2. Несмотря на это, практически каждый дачник в Клязьме пытался выделиться на фоне соседей и заказывал проект дома у лучших русских архитекторов тех лет.
3. Первым делом дачники попадали на станцию Клязьма, Ярославского направления железной дороги. Их встречало небольшое пристанционное здание и типовой деревянный павильон
4. Дальше они выходили на благоустроенную аллею, которая вела к парадной Тургеневской улице - здесь находились самые дорогие и красивые дачи!
5. Сама Тургеневская улица выглядела так. Обратите внимание, здесь не было ни одного высокого глухого забора! А за калиткой в левой части кадра находилась…
6. Красивейшая дача московского купца Ивана Александренко, построенная по проекту талантливого архитектора Вашкова в 1909 году. Это был довольно стильный модерновый теремок в русском стиле! Увы, он сгорел в 2003 году…
Ну а теперь идёмте смотреть на остатки былой роскоши Клязьмы!
Дом Леонова, 1905
7. Один из самых красивых сохранившиеся клязьминских шедевров был построен в 1905 году - это дом Леонова, возведённый по проекту последователей архитектора Вашкова в неоязыческом стиле с элементами древнерусской архитектуры.
Домику явно срочно требуется реставрация
Представляете как классно было сидеть на этой террасе 100 назад - отдыхаешь, пьёшь чай и смотришь на пролетающие мимо пассажирские поезда. Это самая настоящая примета времени - состоятельные дачники пытались купить участок поближе к железной дороге, такой вот необычный фетиш был!
8. Дача известного старообрядческого рода Морозовых, начало XX века. Мне даже довелось пообщаться с её нынешними владельцами - они являются прямыми потомками тех самых Морозовых. Они рассказали, что в советские годы их семье в пользование оставили лишь часть дома, в другую половину заселили каких-то рабочих. Пару лет назад потомки Морозовых всё-таки выкупили обратно весь дом и планируют сохранить его для будущих поколений! Это радует☺️
9. Этот дом - один из моих самых любимых в Клязьме! Построен в 1904-1905 годах, по типовому проекту неизвестного архитектора. Обратите внимание на детали, эта дача - настоящий микс из традиций архитектуры модерна, русского национального стиля и модных в те годы французских шалле!
10. Соседний домик, к слову, очень похож на предыдущий и содержится в более менее приличном состоянии!
11. По соседству тоже стоит удивительная дачка в стиле модерн - увы, за высоченными забором из профнастила.
12. Калитка, упомянутой выше дачи Александренко 1909 года. Удивительно как всего лишь в 20-30 километрах от центра Москвы мог затесаться вот такой кладезь удивительной русской архитектуры. Оно и понятно, местные дачники стремились сбежать от повседневной суеты и бурлящей городской жизни в своём укромном и сказочном мире, а архитектура им в этом очень сильно помогала!
13. А вот на этой скромной и ныне покосившейся дачке в конце 1920-х годов отдыхал будущий лауреат Нобелевской премии писатель Михаил Шолохов.
14. Интересная дореволюционная дача, которую нынешние владельцы очень грамотно поддерживают в хорошем состоянии. Так и должны выглядеть все старинные дачи!
15. Дача Шеффелей, 1910-е. Посмотрите как классно лет десять назад отреставрировали этот прекрасный дом начала XX века - ну красота же?
- Ну и напоследок покажу вам местный духовный центр начала прошлого века - Спасскую церковь 1916 года, построенную в самый разгар Первой Мировой войны всё тем же Сергеем Вашковым!
Такой вот интересный посёлочек! Жаль лишь, что многие старинные дома постепенно ветшают и уничтожаются новыми собственниками. Если ещё в 1990-е тут можно было найти примерно 100 дореволюционных дач, то сейчас от силы штук 10-15. Так что спешите видеть!
Источник:
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Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Клязьме (Церковь Николая Чудотворца и Алексия, митрополита Московского) православная церковь в стиле модерн в посёлке Клязьма (современный микрорайон города Пушкино) Московской области. Храм построен купцом 2-й гильдии Иваном Александровичем Александренко на свои средства. Вместе с храмом Гребневской иконы Божией Матери храм образует Спасо-Гребневский приход.
Источник: https://azbyka.ru/palomnik/Церковь_Спаса_Нерукотворного_Образа_в_Клязьмеhttps://azbyka.ru/palomnik/Церковь_Спаса_Нерукотворного_Образа_в_Клязьме