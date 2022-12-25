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Загадочный дачный посёлок в Подмосковье

Загадочный дачный посёлок в Подмосковье

Автор:
25 декабря 2022 10:10
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Клязьма   Подмосковье   в мире   деревня   дома   красота   посёлок в Подмосковье   царские времена   
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Ну что идёмте смотреть как отдыхали богачи в царские времена? Приятного просмотра!

Недавно мне довелось побывать в одном из самых уютных и старейших дачных посёлков Подмосковья - Клязьме! Основным предметом моего интереса являлся поиск сохранившихся дореволюционных дачных домов и особняков, построенных богатыми московскими купцами больше 100 лет назад.

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  1. Дачный посёлок Клязьма был основан в самом начале XX века на берегу одноимённой реки близ города Пушкино. В посёлке, замечу, не было единого застройщика - владельцы участков сами на свой вкус строили собственные дачи, считаясь лишь с установленными правилами касательно оформления и благоустройства придомовой территории. Например, тут нельзя было делать высокие двухметровые заборы, разрешался лишь небольшой штакетник.

2. Несмотря на это, практически каждый дачник в Клязьме пытался выделиться на фоне соседей и заказывал проект дома у лучших русских архитекторов тех лет.

3. Первым делом дачники попадали на станцию Клязьма, Ярославского направления железной дороги. Их встречало небольшое пристанционное здание и типовой деревянный павильон

4. Дальше они выходили на благоустроенную аллею, которая вела к парадной Тургеневской улице - здесь находились самые дорогие и красивые дачи!

5. Сама Тургеневская улица выглядела так. Обратите внимание, здесь не было ни одного высокого глухого забора! А за калиткой в левой части кадра находилась…

6. Красивейшая дача московского купца Ивана Александренко, построенная по проекту талантливого архитектора Вашкова в 1909 году. Это был довольно стильный модерновый теремок в русском стиле! Увы, он сгорел в 2003 году…


Ну а теперь идёмте смотреть на остатки былой роскоши Клязьмы!

Дом Леонова, 1905

7. Один из самых красивых сохранившиеся клязьминских шедевров был построен в 1905 году - это дом Леонова, возведённый по проекту последователей архитектора Вашкова в неоязыческом стиле с элементами древнерусской архитектуры.

Домику явно срочно требуется реставрация

Представляете как классно было сидеть на этой террасе 100 назад - отдыхаешь, пьёшь чай и смотришь на пролетающие мимо пассажирские поезда. Это самая настоящая примета времени - состоятельные дачники пытались купить участок поближе к железной дороге, такой вот необычный фетиш был!


8. Дача известного старообрядческого рода Морозовых, начало XX века. Мне даже довелось пообщаться с её нынешними владельцами - они являются прямыми потомками тех самых Морозовых. Они рассказали, что в советские годы их семье в пользование оставили лишь часть дома, в другую половину заселили каких-то рабочих. Пару лет назад потомки Морозовых всё-таки выкупили обратно весь дом и планируют сохранить его для будущих поколений! Это радует☺️

9. Этот дом - один из моих самых любимых в Клязьме! Построен в 1904-1905 годах, по типовому проекту неизвестного архитектора. Обратите внимание на детали, эта дача - настоящий микс из традиций архитектуры модерна, русского национального стиля и модных в те годы французских шалле!

10. Соседний домик, к слову, очень похож на предыдущий и содержится в более менее приличном состоянии!

11. По соседству тоже стоит удивительная дачка в стиле модерн - увы, за высоченными забором из профнастила.

12. Калитка, упомянутой выше дачи Александренко 1909 года. Удивительно как всего лишь в 20-30 километрах от центра Москвы мог затесаться вот такой кладезь удивительной русской архитектуры. Оно и понятно, местные дачники стремились сбежать от повседневной суеты и бурлящей городской жизни в своём укромном и сказочном мире, а архитектура им в этом очень сильно помогала!

13. А вот на этой скромной и ныне покосившейся дачке в конце 1920-х годов отдыхал будущий лауреат Нобелевской премии писатель Михаил Шолохов.

14. Интересная дореволюционная дача, которую нынешние владельцы очень грамотно поддерживают в хорошем состоянии. Так и должны выглядеть все старинные дачи!

15. Дача Шеффелей, 1910-е. Посмотрите как классно лет десять назад отреставрировали этот прекрасный дом начала XX века - ну красота же?

  1. Ну и напоследок покажу вам местный духовный центр начала прошлого века - Спасскую церковь 1916 года, построенную в самый разгар Первой Мировой войны всё тем же Сергеем Вашковым!

Такой вот интересный посёлочек! Жаль лишь, что многие старинные дома постепенно ветшают и уничтожаются новыми собственниками. Если ещё в 1990-е тут можно было найти примерно 100 дореволюционных дач, то сейчас от силы штук 10-15. Так что спешите видеть!


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Метки: Клязьма   Подмосковье   в мире   деревня   дома   красота   посёлок в Подмосковье   царские времена   
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6  комментариев
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20k
Alf Час назад
Спасская церковь, это - настоящий шедевр!
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7
Alek Полчаса назад
Коасота то какая, красотища. А чего так в запустении? Это же реально музей! И всех с Рождеством, у кого есть.
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
Хороший, годный пост. (с)
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7k
Роман 37 минут назад
Собственно ничего не меняется. А потом потрясения, революция и где то пошел в рост поселок советской элиты. Потом развал союза, потрясение и где то начала расти рублевка. Через лет 100 так же и по ней ходить и фоткать ушедшую эпоху. А рядом будет расти новый поселок. Жизнь циклична.
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