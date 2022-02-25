Гиперболоид инженера Гарина и американский «Аполлон» — что общего?

Судьба свела Алексея Толстого с будущим героем его книги летом 1924 года, когда писатель приехал в Царское Село на отдых. Там и повстречал учителя математики и физики Аполлона Аркадьевича Цимлянского. Последний разоткровенничался, что у него необычное хобби: разработка смертельного оружия огромной поражающей силы.



До воплощения задумки пока далеко, признавался инженер-самоучка. Но это будут лучи смерти, поведал он новому знакомому. В современной терминологии речь шла об оружии типа боевого лазера.



Идея в своей основе была не нова. Из школьного курса истории Древнего мира мы помним, как, защищая Сиракузы, мудрый Архимед сжёг римский флот. Установил на берегу большие вогнутые зеркала. Лучи солнца в них фокусировались и, отражаясь, разили огнём корабли неприятеля.



Цимлянский задумал нечто подобное, но его аппарат должен был быть более компактным и совершенным, с применением новейших достижений технического прогресса. Учёный заверил литератора, что в 1921 году он уже выдал на-гора прототип будущего оружия, «тепловую пушку». Это был аппарат в форме стеклянной колбы. Из неё неистовый изобретатель, якобы, уже извлёк луч света, прорезающий лист бронированной стали, словно бумажный. Примерно так и описал чуть позже Толстой действие гиперболоида.