Гиперболоид инженера Гарина и американский «Аполлон» — что общего?

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Прототипы романа Алексея Толстого и их судьбы. Всё сплелось: СССР, фашистская Германия и американский лунный проект.
Наверняка многие из вас читали приключенческий роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Или хотя бы видели советский фильм, поставленный по этому произведению. Но не все знают, что главные герои были списаны с реальных учёных. Более того, и само подобное изобретение тоже не вполне фантастика. Даже для периода 20-х годов прошлого века…
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Откуда сюжет романа
Первая половина XX века, довоенный период. Какие могут быть лазерные лучи, какой гиперболоид? Откуда такие фантазии у Алексея Николаевича Толстого? Из жизни!
Напомним сюжетную линию и основных героев. Гениальный ученый-химик Николай Манцев разработал теорию гиперболоида, способного легко разрушать своими чудо-лучами любые объекты противника. Его антипод, инженер-авантюрист Гарин, воплотил идею в жизнь, сконструировал механизм.
Манцев грезит идеей предотвращать войны с помощью владения столь мощным оружием. Гарин, напротив, одержим идеей захвата мировой власти. Чтобы воплотить в жизнь коварный план, Петр Гарин вывозит свое детище в Европу.
Мы расскажем вам, как сложились судьбы прототипов романа в реальности. И вы поразитесь, насколько прозорлив был писатель, как тесно литературный вымысел переплелся с действительностью.
Напомним сюжетную линию и основных героев. Гениальный ученый-химик Николай Манцев разработал теорию гиперболоида, способного легко разрушать своими чудо-лучами любые объекты противника. Его антипод, инженер-авантюрист Гарин, воплотил идею в жизнь, сконструировал механизм.
Манцев грезит идеей предотвращать войны с помощью владения столь мощным оружием. Гарин, напротив, одержим идеей захвата мировой власти. Чтобы воплотить в жизнь коварный план, Петр Гарин вывозит свое детище в Европу.
Мы расскажем вам, как сложились судьбы прототипов романа в реальности. И вы поразитесь, насколько прозорлив был писатель, как тесно литературный вымысел переплелся с действительностью.
Пётр Гарин — Аполлон Цимлянский
Судьба свела Алексея Толстого с будущим героем его книги летом 1924 года, когда писатель приехал в Царское Село на отдых. Там и повстречал учителя математики и физики Аполлона Аркадьевича Цимлянского. Последний разоткровенничался, что у него необычное хобби: разработка смертельного оружия огромной поражающей силы.
До воплощения задумки пока далеко, признавался инженер-самоучка. Но это будут лучи смерти, поведал он новому знакомому. В современной терминологии речь шла об оружии типа боевого лазера.
Идея в своей основе была не нова. Из школьного курса истории Древнего мира мы помним, как, защищая Сиракузы, мудрый Архимед сжёг римский флот. Установил на берегу большие вогнутые зеркала. Лучи солнца в них фокусировались и, отражаясь, разили огнём корабли неприятеля.
Цимлянский задумал нечто подобное, но его аппарат должен был быть более компактным и совершенным, с применением новейших достижений технического прогресса. Учёный заверил литератора, что в 1921 году он уже выдал на-гора прототип будущего оружия, «тепловую пушку». Это был аппарат в форме стеклянной колбы. Из неё неистовый изобретатель, якобы, уже извлёк луч света, прорезающий лист бронированной стали, словно бумажный. Примерно так и описал чуть позже Толстой действие гиперболоида.
До воплощения задумки пока далеко, признавался инженер-самоучка. Но это будут лучи смерти, поведал он новому знакомому. В современной терминологии речь шла об оружии типа боевого лазера.
Идея в своей основе была не нова. Из школьного курса истории Древнего мира мы помним, как, защищая Сиракузы, мудрый Архимед сжёг римский флот. Установил на берегу большие вогнутые зеркала. Лучи солнца в них фокусировались и, отражаясь, разили огнём корабли неприятеля.
Цимлянский задумал нечто подобное, но его аппарат должен был быть более компактным и совершенным, с применением новейших достижений технического прогресса. Учёный заверил литератора, что в 1921 году он уже выдал на-гора прототип будущего оружия, «тепловую пушку». Это был аппарат в форме стеклянной колбы. Из неё неистовый изобретатель, якобы, уже извлёк луч света, прорезающий лист бронированной стали, словно бумажный. Примерно так и описал чуть позже Толстой действие гиперболоида.
Странствия авантюриста: предвоенная Германия
Аполлон Цимлянский, при всех его авантюрных замашках, действительно обогнал время в своих работах. Невероятно, но он теоретически описал математическую модель цепной реакции. Сделал это намного раньше европейских учёных.
Вот только понять суть его открытия и найти ему применение тогда в советской стране не смогли. Аполлону Аркадьевичу пришлось эмигрировать. Он остался в Европе после научной командировки. Устроился, ни много ни мало, в лабораторию атомной физики немецкого концерна «Крупп». А в 1932 году был назначен советником Вернера фон Брауна, который впоследствии станет одним из авторов американской космической программы.
Перебежчику поверили, ему был открыт доступ к секретнейшим разработкам предвоенного Третьего Рейха. Достаточно сказать, что русский эмигрант докладывал об успехах своих разработок Мартину Борману. Цимлянский тогда курировал два амбициозных немецких проекта. Один — это подготовка лунной экспедиции. Второй — создание уникального реактивного самолета, способного подниматься в космос с помощью баллистической ракеты. Эти программы были реализованы, но позже, в США, под руководством Вернера фон Брауна.
Вот только понять суть его открытия и найти ему применение тогда в советской стране не смогли. Аполлону Аркадьевичу пришлось эмигрировать. Он остался в Европе после научной командировки. Устроился, ни много ни мало, в лабораторию атомной физики немецкого концерна «Крупп». А в 1932 году был назначен советником Вернера фон Брауна, который впоследствии станет одним из авторов американской космической программы.
Перебежчику поверили, ему был открыт доступ к секретнейшим разработкам предвоенного Третьего Рейха. Достаточно сказать, что русский эмигрант докладывал об успехах своих разработок Мартину Борману. Цимлянский тогда курировал два амбициозных немецких проекта. Один — это подготовка лунной экспедиции. Второй — создание уникального реактивного самолета, способного подниматься в космос с помощью баллистической ракеты. Эти программы были реализованы, но позже, в США, под руководством Вернера фон Брауна.
Благодарный ученик и русский след «Аполлона»
А что же спецслужбы СССР? Они вежливо попросили беглеца вернуться в родные пенаты. Это предложение он выслушал в советском посольстве в 1938 году. Цимлянский отказался. И… на другой же день скончался в своей потсдамской квартире «от пищевого отравления». Это одна версия. По другой погиб двойник, а учёного тайно «транспортировали» в Союз, чтоб поработал на страну.
Многие уверены, что Вернер фон Браун дал имя «Аполлон» кораблю в честь героя древности. Сам же он сразу после высадки американских астронавтов на Луну в 1969-м во всеуслышание благодарил своего русского учителя Аполлона Аркадьевича Цимлянского. Отсюда и название космического аппарата.
Многие уверены, что Вернер фон Браун дал имя «Аполлон» кораблю в честь героя древности. Сам же он сразу после высадки американских астронавтов на Луну в 1969-м во всеуслышание благодарил своего русского учителя Аполлона Аркадьевича Цимлянского. Отсюда и название космического аппарата.
Николай Манцев — Михаил Филиппов
А теперь вернёмся к прототипу «светлого антипода» Николая Христофоровича Манцева. Это гениальный ученый-химик Михаил Михайлович Филиппов. С ним Алексей Толстой лично знаком не был, поскольку автор прорывного открытия рано ушёл из жизни.
Но наверняка, интересуясь этой темой, писатель нашёл в прессе материалы о работах и трагической гибели ученого. Его не стало в июне 1903 года, в возрасте 45 лет, в расцвете творческих сил. Он был убит в своей лаборатории, а чертежи, над которыми работал, бесследно исчезли.
Накануне этого фатального события Филиппов опубликовал в одной из столичных газет статью о его способе остановить войны. Таким антивоенным методом он считал владение уникальным оружием, которое стало бы гарантом, что никакой агрессор попросту не осмелится поднять голову. Такое оружие можно сделать на основе разработанного им метода, уверял Михаил Михайлович.
И даже кратко рассказал потрясённым читателям о сути методики. Он открыл способ переноса энергии взрыва на огромные расстояния, в тысячи километров. В романе Николай Манцев также разрабатывает подобное устройство
Но наверняка, интересуясь этой темой, писатель нашёл в прессе материалы о работах и трагической гибели ученого. Его не стало в июне 1903 года, в возрасте 45 лет, в расцвете творческих сил. Он был убит в своей лаборатории, а чертежи, над которыми работал, бесследно исчезли.
Накануне этого фатального события Филиппов опубликовал в одной из столичных газет статью о его способе остановить войны. Таким антивоенным методом он считал владение уникальным оружием, которое стало бы гарантом, что никакой агрессор попросту не осмелится поднять голову. Такое оружие можно сделать на основе разработанного им метода, уверял Михаил Михайлович.
И даже кратко рассказал потрясённым читателям о сути методики. Он открыл способ переноса энергии взрыва на огромные расстояния, в тысячи километров. В романе Николай Манцев также разрабатывает подобное устройство
На грани фантастики…
Но то роман, да ещё и фантастический. А тут реалии науки. По заверению профессора Трачевского, Филиппов ему рассказывал, что уже провёл первые успешные опыты по созданию такого оружия. А через полгода он планировал проведение публичной демонстрации его возможностей.
Энергию взрыва динамита в Москве, утверждал Михаил Михайлович, реально мгновенно передать, скажем, в Константинополь. Вот только он поторопился предать огласке эти планы. Кто именно убил учёного, так и осталось пока одной из загадок века. И кто воспользовался плодами его открытия? Если заокеанские спецслужбы, то исследования «русского Теслы» вполне могли лечь в основу их военных программ…
Энергию взрыва динамита в Москве, утверждал Михаил Михайлович, реально мгновенно передать, скажем, в Константинополь. Вот только он поторопился предать огласке эти планы. Кто именно убил учёного, так и осталось пока одной из загадок века. И кто воспользовался плодами его открытия? Если заокеанские спецслужбы, то исследования «русского Теслы» вполне могли лечь в основу их военных программ…
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Метки: Оружие гарин гиперболоид лазер прототипы реальность роман
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