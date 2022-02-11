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17 неопровержимых доказательств, что мы живём в симуляции

17 неопровержимых доказательств, что мы живём в симуляции (18 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 21:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Компьютерная   Неопровержимые   графика   доказательства   реальность   симуляция   
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Мы знаем, что создатели видеоигр и фильмов часто стремятся копировать реальность. А в жизни иногда получается ровно наоборот, окружающий мир имитирует компьютерную графику. Если вам это сложно представить, загляните в пост и увидите увлекательные компиляции.

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Метки: Компьютерная   Неопровержимые   графика   доказательства   реальность   симуляция   
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5  комментариев
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156
Alex 2 часа назад
Что это за хренотень? Кг/ам
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Arti 23 минуты назад
Ох уж эти беззаботные времена и ртутные купания. Как вспомню так и третье ухо чешется

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игорь Час назад
Комментарий к фото
Это в парке в Иерусалиме.
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10k
Максим 2 часа назад
Внимательные фотографы плюс фотошоп)
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3k
sedoisever 2 часа назад
Неопровержимых... Ясно. Минус.
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