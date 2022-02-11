17 неопровержимых доказательств, что мы живём в симуляции

Мы знаем, что создатели видеоигр и фильмов часто стремятся копировать реальность. А в жизни иногда получается ровно наоборот, окружающий мир имитирует компьютерную графику. Если вам это сложно представить, загляните в пост и увидите увлекательные компиляции.

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Облако не загрузилось 0 Источник:

Новое видение скульптуры 0 Источник:

Нашествие роботов нового поколения 0 Источник:

Пёс с низким разрешением 0 Источник:

Ледник Маласпина на Аляске выглядит как сбой Google Планета Земля 0 Источник:

Слишком много красных машин 0 Источник:

Город с высоты птичьего полёта выглядит компьютерной графикой 0 Источник:

Птичья стая выглядит нереальным глюком

Идеальный порядок 0 Источник:

У этого здания ошибка в загрузке 0 Источник:

Люк в небе 0 Источник:

На этом изображении проявилась только тень от дерева 0 Источник:

Половина самолёта затерялась 0 Источник:

Китайская часовня 0 Источник:

Пиксельная трава 0 Источник:

Мой стакан выглядит очень странно 0 Источник:

Скамейка застряла в текстурах 0 Источник: