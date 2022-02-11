17 неопровержимых доказательств, что мы живём в симуляции

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Мы знаем, что создатели видеоигр и фильмов часто стремятся копировать реальность. А в жизни иногда получается ровно наоборот, окружающий мир имитирует компьютерную графику. Если вам это сложно представить, загляните в пост и увидите увлекательные компиляции.
Птичья стая выглядит нереальным глюком
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