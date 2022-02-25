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Каким образом крошечные буксиры перемещают огромные корабли

Каким образом крошечные буксиры перемещают огромные корабли (4 фото)

Автор:
25 февраля 2022 09:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: буксировка   интересно   корабли   крошечные буксиры   огромные корабли   факты   фото   
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С помощью буксира можно перемещать огромные суда в силу мощного оснащения и возможности маневрировать. Ниже расскажу, как устроена работа буксиров и какими они бывают.

Как работают буксиры

Буксиры в некотором роде являются универсальными помощниками при перемещении по воде чего-либо. В основном они предназначены для буксировки судов и других наводных сооружений. Однако с их помощью можно обеспечить безопасные маневры других судов, например, когда тем необходимо преодолеть трудный участок в портах или гаванях. Также машины часто используют во время аварийных ситуаций.

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Буксиры используют повсеместно, а размеры их бывают средние или вовсе маленькие. Особенности конструкции изменчивы, ведь суда создают под необходимые нужды.

Одно из важнейших достоинств буксиров — остойчивость. Это позволяет им не переворачиваться. Буксир может кренить в разные стороны, однако он всегда вернется в первоначальную позицию.

Виды буксиров

Существуют портовые, морские и океанические буксиры. Выбор необходимой модели зависит от целей, для которых будет использоваться судно. Самые мощные — последние, ведь они часто занимаются спасательными миссиями или применяются в аварийной ситуации. На борту у них установлено оборудование для тушения пожаров, ремонтных работ и не только.

Менее мощными являются морские буксиры. Они тоже могут принимать участие в спасательных работах, но на территории морей. Они также могут перемещать большие конструкции, такие как буровые установки или недостроенные корабли. С помощью портовых буксиров перевозят другие суда, которые не могут своим ходом покинуть место сборки.

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Метки: буксировка   интересно   корабли   крошечные буксиры   огромные корабли   факты   фото   
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11  комментариев
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15k
alexis 3 часа назад
Так каким образом?
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520k
АРОН Полчаса назад
Ну и как?..
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17k
dmitriy3603 52 минуты назад
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8k
Barachek_Obachek 58 минут назад
Эти «буксиры»… чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся…
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24k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Лет 15 назад была программа "Как это делается". Выпуск про "Кока Колу"..
Ух ты, думаю, посмотрю и узнаю.
40 минут рассказывали как ищут место с хорошей водой, как ее добывают, очищают, как делают бутылки, наклеивают этикетки, а потом в конце: "А в этом аппарате разводят секретный концентрат, который привозят с другого завода и разливают по бутылкам"... Конец...
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5k
Алексей 2 часа назад
А каким образом крошечные буксиры перемещают огромные корабли, мы узнаем в следующей серии!
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6k
newegg 2 часа назад
Не внятный лепет умственно отсталого.
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