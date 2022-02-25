Каким образом крошечные буксиры перемещают огромные корабли

Как работают буксиры

Буксиры в некотором роде являются универсальными помощниками при перемещении по воде чего-либо. В основном они предназначены для буксировки судов и других наводных сооружений. Однако с их помощью можно обеспечить безопасные маневры других судов, например, когда тем необходимо преодолеть трудный участок в портах или гаванях. Также машины часто используют во время аварийных ситуаций.