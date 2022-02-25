Каким образом крошечные буксиры перемещают огромные корабли

С помощью буксира можно перемещать огромные суда в силу мощного оснащения и возможности маневрировать. Ниже расскажу, как устроена работа буксиров и какими они бывают.
Как работают буксиры
Буксиры в некотором роде являются универсальными помощниками при перемещении по воде чего-либо. В основном они предназначены для буксировки судов и других наводных сооружений. Однако с их помощью можно обеспечить безопасные маневры других судов, например, когда тем необходимо преодолеть трудный участок в портах или гаванях. Также машины часто используют во время аварийных ситуаций.
Буксиры используют повсеместно, а размеры их бывают средние или вовсе маленькие. Особенности конструкции изменчивы, ведь суда создают под необходимые нужды.
Одно из важнейших достоинств буксиров — остойчивость. Это позволяет им не переворачиваться. Буксир может кренить в разные стороны, однако он всегда вернется в первоначальную позицию.
Виды буксиров
Существуют портовые, морские и океанические буксиры. Выбор необходимой модели зависит от целей, для которых будет использоваться судно. Самые мощные — последние, ведь они часто занимаются спасательными миссиями или применяются в аварийной ситуации. На борту у них установлено оборудование для тушения пожаров, ремонтных работ и не только.
Менее мощными являются морские буксиры. Они тоже могут принимать участие в спасательных работах, но на территории морей. Они также могут перемещать большие конструкции, такие как буровые установки или недостроенные корабли. С помощью портовых буксиров перевозят другие суда, которые не могут своим ходом покинуть место сборки.
Источник:
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