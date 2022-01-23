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Даже при походе к врачу можно заметить что-то неожиданное или забавное

Даже при походе к врачу можно заметить что-то неожиданное или забавное (16 фото)

Автор:
23 января 2022 09:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   врач   доктор   забавно   люди   пациент   фото   
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Походы к врачу не слишком часто приносят положительные эмоции, но всё же порой такое случается!

Хотя задача медицинских работников — это лечить людей, многие из них стараются успокоить и развеселить своих пациентов. Для этого врачи и медсёстры украшают кабинеты, устраивают розыгрыши и делают ещё много забавных вещей. И пациенты обязательно замечают все эти необычные детали! Например, вот такие.


Перед операцией отдал телефон медсестре. Вот такое фото я потом обнаружил!

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Таблица для проверки зрения в кабинете ветеринара

Новогодняя ёлка у хирургов

Медсестра решила, что тренироваться с русалкой будет веселее

В нашей больнице висит картина из крышек из-под лекарств

Эта картина создана из крышек из-под лекарств, которые использовали в отделении интенсивной терапии. Она рассказывает историю наших пациентов и посвящается всем, кто прошёл с нами этот путь.

Дружелюбная фильтрующая машина в операционной

Так и не скажешь, веселее пациентам смотреть на такие маски или страшнее

Знак между ветеринарным пунктом и неотложкой: питомцы налево, люди направо

На операционном этаже висит резиновая курица

В детском отделении появились маски с окошками, чтобы дети могли видеть выражение лица

Неудивительно, что все дети плачут!


Рядом с кабинетом рентгенолога висят рентгеновские снимки цветов

Приехал в больницу с дочкой, и вдруг появился он

Вы бы тоже испугались, увидев такое в кабинете дантиста?

Моей жене рентген сделал жираф

Вывеска на ветеринарной клинике напоминает, что надо надеть маску

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Метки: Юмор   врач   доктор   забавно   люди   пациент   фото   
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