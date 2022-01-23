Даже при походе к врачу можно заметить что-то неожиданное или забавное

Хотя задача медицинских работников — это лечить людей, многие из них стараются успокоить и развеселить своих пациентов. Для этого врачи и медсёстры украшают кабинеты, устраивают розыгрыши и делают ещё много забавных вещей. И пациенты обязательно замечают все эти необычные детали! Например, вот такие.

Перед операцией отдал телефон медсестре. Вот такое фото я потом обнаружил!