Даже при походе к врачу можно заметить что-то неожиданное или забавное

Походы к врачу не слишком часто приносят положительные эмоции, но всё же порой такое случается!
Хотя задача медицинских работников — это лечить людей, многие из них стараются успокоить и развеселить своих пациентов. Для этого врачи и медсёстры украшают кабинеты, устраивают розыгрыши и делают ещё много забавных вещей. И пациенты обязательно замечают все эти необычные детали! Например, вот такие.
Перед операцией отдал телефон медсестре. Вот такое фото я потом обнаружил!
Таблица для проверки зрения в кабинете ветеринара
Новогодняя ёлка у хирургов
Медсестра решила, что тренироваться с русалкой будет веселее
В нашей больнице висит картина из крышек из-под лекарств
Эта картина создана из крышек из-под лекарств, которые использовали в отделении интенсивной терапии. Она рассказывает историю наших пациентов и посвящается всем, кто прошёл с нами этот путь.
Дружелюбная фильтрующая машина в операционной
Так и не скажешь, веселее пациентам смотреть на такие маски или страшнее
Знак между ветеринарным пунктом и неотложкой: питомцы налево, люди направо
На операционном этаже висит резиновая курица
В детском отделении появились маски с окошками, чтобы дети могли видеть выражение лица
Неудивительно, что все дети плачут!
Рядом с кабинетом рентгенолога висят рентгеновские снимки цветов
Приехал в больницу с дочкой, и вдруг появился он
Вы бы тоже испугались, увидев такое в кабинете дантиста?
Моей жене рентген сделал жираф
Вывеска на ветеринарной клинике напоминает, что надо надеть маску
Источник:
- 22 фото, на которых предметы, люди и животные куда-то исчезают
- Как девушки фотографируют своих парней и как парни - девушек
- 16 неловких ситуаций, в которые попали люди
- 11 случаев, когда поспешные поступки становилась причиной забавных и досадных ситуаций
- 16 смекалистых мужей, которые удивляют жён своими выходками
Понравилось22