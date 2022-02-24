FISHKINET
X Прямая трансляция из Украины: актуальные события в режиме реального времени
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6679 постов • 756 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
13 предметов, которые озадачили людей, и они решили спросить в Интернете

13 предметов, которые озадачили людей, и они решили спросить в Интернете (14 фото)

Автор:
24 февраля 2022 23:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Загадочные   Озадачили   Предметы   Предназначение   спросить   старинные   
701
14
Наши предки постоянно совершенствовали различные предметы, и придумывали что-то новое. Это значит, что существует огромное количество старинных вещей, которые нам совершенно неизвестны. Но и современные устройства от них не отстают, ведь не всегда сразу можно определить их предназначение. В этом посте вы увидите действительно загадочные объекты.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Загадочные   Озадачили   Предметы   Предназначение   спросить   старинные   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
uutb 3 часа назад
Комментарий к фото
Не для карет, а для всадников. У карет свои подножки есть, да и попробуй припаркуй карету так, чтоб выход был напротив этой байды)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
KiploksAKS 3 часа назад
"Перфокарты, используемые для настройки цветового узора " - а почему не "часть прошраммного аппарата старого светофора"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Allmaster 3 часа назад
Ска, весь мир полон чудесных предметов, когда у тебя кругозор ограничен считать до 100 и правильно свое имя написать!!!
Я в свое время тоже ныл, нахрена мне школе столько всего нужно знать, биология там, история древнего мира и прочее...
А теперь, спустя 30 лет понимаю, это минимальный кругозор во времена СССР впихивали.
Чтоб потом увидев шпору в музее к примеру, не делал круглые глаза, что это такое .... часть инопланетян???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19 Что известно о российской детской вакцине от COVID-19 15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в невероятные произведения 15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в невероятные произведения Предметы, которые удачно притворились чем-то иным Предметы, которые удачно притворились чем-то иным 20 загадочных снимков, которые практически невозможно объяснить 20 загадочных снимков, которые практически невозможно объяснить Вещи из прошлого, которые стали настоящей находкой для ценителей старинных предметов Вещи из прошлого, которые стали настоящей находкой для ценителей старинных предметов Интересно, что это за штука? Интересно, что это за штука?
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

221085



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Чем сейчас занимается легенда реслинга и звезда поп-культуры Халк Хоган?
0
56
Чем сейчас занимается легенда реслинга и звезда поп-культуры Халк Хоган?
Набирающие популярность в сообществах
По какому принципу маркируется военная техника
0
8
По какому принципу маркируется военная техника
Интересный грузовик Dodge D300 1959 года выпуска, который использовался для заправки самолетов
0
1
Интересный грузовик Dodge D300 1959 года выпуска, который использовался для заправки...
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Грустно
0
34

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#интересно#в мире#интересное#подборка#Реакция#собака#донбасс#милота
#факты#Украина#история#ватермарк#люди#кино#спецоперация#природа#искусство#наука
#Юмор#животные#прикол#СССР#война#фотографии#комментарии#автомобили#картинки#Приколы

На что жалуетесь?

Вернуться