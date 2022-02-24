13 предметов, которые озадачили людей, и они решили спросить в Интернете

Наши предки постоянно совершенствовали различные предметы, и придумывали что-то новое. Это значит, что существует огромное количество старинных вещей, которые нам совершенно неизвестны. Но и современные устройства от них не отстают, ведь не всегда сразу можно определить их предназначение. В этом посте вы увидите действительно загадочные объекты.

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Металлическая пружина с пластиковыми концами, длиной 20 см, без надписей и маркировки 0 Источник: Прибор для удаления волос, используемое для маленьких волос на лице.

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Безумно тяжелое стекло с пузырьками, внутри надпись - 1978 год 0 Источник: Пресс-папье, используемое для того, чтобы стопки бумаг ветер не сдувал со стола.

Черный металлический механический предмет с рычагом, вращающимся циферблатом и цветными "ключами" 0 Источник: Перфокарты, используемые для настройки цветового узора для ткацкого станка или другого текстильного устройства.

Металлический люк в фундаменте дома 0 Источник: Это золоуловитель, под камином.

2 бордовые металлические пружины я нашел около гаража 0 Источник: Пружины дверных петель какого-то автомобиля.

Очень маленькая бетонная скамейка или сиденье, обращенное в сторону от дороги возле бордюра 0 Источник: Это старые ступеньки для карет, используемые для того, чтобы люди садились и выходили из конных экипажей.

Желтые пластиковые диски, установленные на металлической подставке, замечены возле бейсбольного поля 0 Источник: Плечевой тренажёр, позволяет взрослым улучшить гибкость в плечах, руках и запястьях.

Странный металлический предмет в форме сердца 0 Источник: Это наконечник ремня.

Неизвестный кухонный гаджет с пластиковой ручкой и стальными концами 0 Источник: Это нож для грейпфрута.

Это металлический предмет, внутри порт usb-c 0 Источник: Регистратор данных качества воды, красная часть - датчик.

Металлический предмет с похожими на корону концами и какой-то резьбой в центре 0 Источник: Это варджа, ритуальное оружие, символизирующее молнию и алмаз.

Немецкое серебро 19-20 века 0 Источник: Это набор для подачи мороженого.