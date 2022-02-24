13 предметов, которые озадачили людей, и они решили спросить в Интернете

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Наши предки постоянно совершенствовали различные предметы, и придумывали что-то новое. Это значит, что существует огромное количество старинных вещей, которые нам совершенно неизвестны. Но и современные устройства от них не отстают, ведь не всегда сразу можно определить их предназначение. В этом посте вы увидите действительно загадочные объекты.
Металлическая пружина с пластиковыми концами, длиной 20 см, без надписей и маркировки
Прибор для удаления волос, используемое для маленьких волос на лице.
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Безумно тяжелое стекло с пузырьками, внутри надпись - 1978 год
Пресс-папье, используемое для того, чтобы стопки бумаг ветер не сдувал со стола.
Черный металлический механический предмет с рычагом, вращающимся циферблатом и цветными "ключами"
Перфокарты, используемые для настройки цветового узора для ткацкого станка или другого текстильного устройства.
2 бордовые металлические пружины я нашел около гаража
Пружины дверных петель какого-то автомобиля.
Очень маленькая бетонная скамейка или сиденье, обращенное в сторону от дороги возле бордюра
Это старые ступеньки для карет, используемые для того, чтобы люди садились и выходили из конных экипажей.
Желтые пластиковые диски, установленные на металлической подставке, замечены возле бейсбольного поля
Плечевой тренажёр, позволяет взрослым улучшить гибкость в плечах, руках и запястьях.
Неизвестный кухонный гаджет с пластиковой ручкой и стальными концами
Это нож для грейпфрута.
Это металлический предмет, внутри порт usb-c
Регистратор данных качества воды, красная часть - датчик.
Металлический предмет с похожими на корону концами и какой-то резьбой в центре
Это варджа, ритуальное оружие, символизирующее молнию и алмаз.
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Я в свое время тоже ныл, нахрена мне школе столько всего нужно знать, биология там, история древнего мира и прочее...
А теперь, спустя 30 лет понимаю, это минимальный кругозор во времена СССР впихивали.
Чтоб потом увидев шпору в музее к примеру, не делал круглые глаза, что это такое .... часть инопланетян???