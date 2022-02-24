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Кто автор песни "Я спросил у ясеня" и за что его расстреляли

Кто автор песни "Я спросил у ясеня" и за что его расстреляли (3 фото)

Автор:
24 февраля 2022 21:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Владимир Киршон   Эльдар Рязанов   ирония судьбы   история   расстрел   стихотворение   
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Каждому россиянину известна лирическая песня "Я спросил у ясеня" из кинофильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Но немногие знают, что автор текста Владимир Киршон был казнён в конце 30-х годов.
Владимир Михайлович родился в 1902 году в русско-еврейской семье. Его родители принимали активное участие в революционном движении. Детство мальчика прошло в Петербурге, а после революции семья переехала в Кисловодск. Уже в 1918 году мальчик вступил в РККА, а в 1920 становится членом КПСС. Во время учёбы в Коммунистическом институте имени Я. М. Свердлова, Киршон начинает писать стихи, агитки, пьесы.
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После окончания института продолжает писать революционные пьесы, стихи и вскоре становится одним из создателей и руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей. В ассоциации кроме прямых обязанностей, поэт начинает "оригинальную" деятельность – организует травлю Михаила Булгакова, философа Алексея Лосева, Михаила Зощенко, Алексея Толстого, Вениамина Каверина, Исаака Бабеля и многих других. Этих людей он прямо называл классовыми врагами. Некоторые из них потеряли работу, кто-то был арестован, а кто-то и лишился жизни.

Покровителем Владимира Киршона был нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода. Только вот после того, как Ягода был обвинён в "антигосударственных и уголовных преступлениях", то и поэта исключили из партии из-за "перегибов" и арестовали 29 августа 1937 года.
И уже 28 марта 1938 года Владимир Михайлович был включен в расстрельный список. Поговаривали, что он написал из тюрьмы письмо лично Иосифу Сталину с покаянием, но это не возымело действия. Казнь состоялась 28 июля 1938 года.

Так государственная махина прошлась по идейному коммунисту. Реабилитация Владимира Киршона прошла посмертно в 1955 году.

До нашего времени дошло мало произведений писателя и драматурга, но без сомнений, самым известным стихотворением останется "Я спросил у ясеня" положенное на музыку Микаэля Таривердиева. И всё благодаря стараниям Эльдара Рязанова.

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Метки: Владимир Киршон   Эльдар Рязанов   ирония судьбы   история   расстрел   стихотворение   
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3  комментария
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49k
zloykoyot 2 часа назад
Лишнее подтверждение, что гений и хороший человек - абсолютно разные и никак не связанные понятия.
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22k
Андрей Иванов 47 минут назад
Идейный коммунист под Ягодой? Не смешите мои тапочки. Скрытый троцкист, за то и зачистили.
Лаврентию Палычу тогда пришлось поднапрячься, столько гуана в партию накидало
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