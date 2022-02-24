Кто автор песни "Я спросил у ясеня" и за что его расстреляли

После окончания института продолжает писать революционные пьесы, стихи и вскоре становится одним из создателей и руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей. В ассоциации кроме прямых обязанностей, поэт начинает "оригинальную" деятельность – организует травлю Михаила Булгакова, философа Алексея Лосева, Михаила Зощенко, Алексея Толстого, Вениамина Каверина, Исаака Бабеля и многих других. Этих людей он прямо называл классовыми врагами. Некоторые из них потеряли работу, кто-то был арестован, а кто-то и лишился жизни.



Покровителем Владимира Киршона был нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода. Только вот после того, как Ягода был обвинён в "антигосударственных и уголовных преступлениях", то и поэта исключили из партии из-за "перегибов" и арестовали 29 августа 1937 года.