Бедная Фанни: стреляла ли Каплан в Ленина?

Мало кто знает, что история женщины, которая вошла в историю под именем Фанни Каплан началась задолго до знаменитого выстрела в Ильича в 1918 году.

Первый раз Фанни отметилась в полицейских сводках еще в 1906 году. «Киевский полицмейстер донес мне, что 22 сего декабря, в 7 часов вечера, по Волошской улице на Подоле, в доме 9, в одном из номеров 1-й купеческой гостиницы произошел сильный взрыв, — говорилось в рапорте киевского губернатора П.Г. Курлова от 23 декабря 1906 года. — Из этого номера выскочили мужчина и женщина и бросились на улицу, но здесь женщина была задержана собравшейся публикой и городовым Плосского участка Брагинским, а мужчина скрылся.

При обыске у задержанной женщины найден револьвер «браунинг», заряженный 8-ю боевыми патронами, паспорт на имя Фейги Хаимовны Каплан, девицы, 19 лет, модистки, выданный Речицким Городским Старостою Минской губернии 16 сентября 1906 года за № 190, а также чистый бланк паспортной книжки, обложка которого испачкана свежей кровью…", - пишет "Свободная Пресса".

Как уже понятно, фигуранткой дела о бомбе, была Фанни. Настоящая ее фамилия так и осталась неизвестной. То ли Ройдблат, то ли Ройдман - изъятый паспорт фальшивым. Взорвалась бомба по вине Фанни Каплан или ее товарища по партии Виктора Гарского, по прозвищу Мика - опять же неизвестно.

Известно только одно - бомба предназначалась киевскому генерал-губернатору Владимиру Сухомлинову и при взрыве Фанни серьезно контузило - пострадало зрение.